Акт проверки рассмотрят без Вас, если пропустить одну строку в извещении: ФНС России утвердила порядок ВКС

Тренд

ВКС — очередной шаг к дистанционному налоговому администрированию: личные кабинеты, ЭДО, машиночитаемые доверенности, а с 2024 года — рассмотрение жалоб по видеосвязи. Параллельно ФНС России укрупняет инспекции, и физическая дистанция до «своего» налогового органа растёт; ВКС компенсирует именно это.

Ожидаю, что формат станет типовым и для допросов свидетелей в рамках проверок.

Отдельное наблюдение из практики: проект приказа, обсуждавшийся на regulation.gov.ru, содержал больше деталей (часовые пояса и др.), которых в итоговом тексте нет. Ориентируйтесь на зарегистрированную редакцию, а не на пересказы проекта.