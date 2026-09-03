Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
💯 Бесплатная диагностика знаний ребенка в «100балльном репетиторе» 💯
Ольга Ярская
Выездные налоговые проверки
Читать 2 мин

Акт проверки рассмотрят без Вас, если пропустить одну строку в извещении: ФНС России утвердила порядок ВКС

Представьте: акт выездной проверки на 40 страниц, доначисления с шестью нулями, а инспекция, которая будет рассматривать Ваши возражения, — в другом регионе. Раньше выбор был простой: лететь самому, отправлять представителя или не являться и получать решение заочно. С сентября 2026 года появляется третий путь — видео-конференц-связь (ВКС).

164 просмотра17 открытий

Информация о ней придёт одной строкой в извещении о времени и месте рассмотрения, а ходатайство должны направить Вы сами — в тот орган, который рассматривает материалы. Не заметили строку, не подали ходатайство — рассмотрение пройдёт по старым правилам.

Первоисточник. Приказ Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 11.08.2026 № ЕД-1-2/567@, зарегистрирован Минюстом России 31.08.2026 (№ 88064). Право на ВКС ввёл Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (пункт 2 статьи 101, пункт 7 статьи 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации, далее — НК РФ). Порядок распространяется на материалы налоговой проверки и на акты по статье 101.4 НК РФ. Приказ вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2026 года; на дату подготовки материала документ ещё не действует — дату публикации уточняйте на pravo.gov.ru.

Ниже — что изменилось, что сделать и кого это касается в первую очередь.
Сохраните: извещение с упоминанием ВКС Вы получите в самый неудобный момент.

Что меняется принципиально

Вопрос

Было

Стало

Формат участия

Очно в налоговом органе, который рассматривает материалы (для крупнейших налогоплательщиков — нередко в другом регионе), либо неявка

ВКС через инспекцию по месту нахождения организации / месту жительства физлица — при наличии технической возможности

Нормативная база

НК РФ не содержал норм о ВКС; формат применялся точечно

Прямая норма НК РФ (425-ФЗ) плюс ведомственный порядок

Инициатива

Инспекция сообщает о возможности ВКС в извещении не позднее чем за 3 рабочих дня; ходатайство направляет само лицо

Технический сбой

Перенос до устранения либо предложение очного участия (извещение — снова не позднее чем за 3 рабочих дня); при невозможности — рассмотрение без ВКС с записью в протоколе

Ограничение

ВКС недоступна, если материалы содержат государственную тайну

 

Что нужно сделать

Шаг

Суть

Где смотреть

1

Проверить, есть ли Ваша инспекция в перечне органов с технической возможностью ВКС

Перечень публикуется на сайте ФНС России (пункт 2 Порядка)

2

Внимательно читать извещение: в нём будет указано на возможность ВКС и на необходимость ходатайства

Форма извещения — приказ ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@

3

Направить ходатайство о ВКС в орган, рассматривающий материалы (не в «транзитную» инспекцию)

Пункт 5 Порядка

4

Подготовить документы для проверки личности и полномочий представителя — их проверяет инспекция по месту нахождения

Пункт 7 Порядка

5

Дополнительные документы приносить на сеанс: копии уйдут в рассматривающий орган по электронной почте и будут приобщены к материалам

Пункты 7–8 Порядка

 Для кого это важно

  1. Организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учёте в межрегиональных и межрайонных инспекциях, — рассмотрение материалов «переезжает» в свой регион.

  2. Налогоплательщики, чьи представители (консультанты, юристы) находятся в другом городе.

  3. Любые лица, в отношении которых составлен акт по статье 101.4 НК РФ (непредставление документов, нарушения банков и другие составы вне статьи 101).

Важно: Порядок не отменяет право на очное участие — это дополнительная опция, а не замена.

Тренд

ВКС — очередной шаг к дистанционному налоговому администрированию: личные кабинеты, ЭДО, машиночитаемые доверенности, а с 2024 года — рассмотрение жалоб по видеосвязи. Параллельно ФНС России укрупняет инспекции, и физическая дистанция до «своего» налогового органа растёт; ВКС компенсирует именно это.

Ожидаю, что формат станет типовым и для допросов свидетелей в рамках проверок.

Отдельное наблюдение из практики: проект приказа, обсуждавшийся на regulation.gov.ru, содержал больше деталей (часовые пояса и др.), которых в итоговом тексте нет. Ориентируйтесь на зарегистрированную редакцию, а не на пересказы проекта.

Разбираю такие документы по первоисточникам в своём канале — t.me/taxbeauty.

Информации об авторе

Ольга Ярская

Ольга Ярская

Собственник компании

15 подписчиков38 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка