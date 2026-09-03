Акт проверки рассмотрят без Вас, если пропустить одну строку в извещении: ФНС России утвердила порядок ВКС

Информация о ней придёт одной строкой в извещении о времени и месте рассмотрения, а ходатайство должны направить Вы сами — в тот орган, который рассматривает материалы. Не заметили строку, не подали ходатайство — рассмотрение пройдёт по старым правилам.
Первоисточник. Приказ Федеральной налоговой службы (ФНС России) от 11.08.2026 № ЕД-1-2/567@, зарегистрирован Минюстом России 31.08.2026 (№ 88064). Право на ВКС ввёл Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ (пункт 2 статьи 101, пункт 7 статьи 101.4 Налогового кодекса Российской Федерации, далее — НК РФ). Порядок распространяется на материалы налоговой проверки и на акты по статье 101.4 НК РФ. Приказ вступает в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее 1 сентября 2026 года; на дату подготовки материала документ ещё не действует — дату публикации уточняйте на pravo.gov.ru.
Ниже — что изменилось, что сделать и кого это касается в первую очередь.
Сохраните: извещение с упоминанием ВКС Вы получите в самый неудобный момент.
Что меняется принципиально
Вопрос
Было
Стало
Формат участия
Очно в налоговом органе, который рассматривает материалы (для крупнейших налогоплательщиков — нередко в другом регионе), либо неявка
ВКС через инспекцию по месту нахождения организации / месту жительства физлица — при наличии технической возможности
Нормативная база
НК РФ не содержал норм о ВКС; формат применялся точечно
Прямая норма НК РФ (425-ФЗ) плюс ведомственный порядок
Инициатива
—
Инспекция сообщает о возможности ВКС в извещении не позднее чем за 3 рабочих дня; ходатайство направляет само лицо
Технический сбой
—
Перенос до устранения либо предложение очного участия (извещение — снова не позднее чем за 3 рабочих дня); при невозможности — рассмотрение без ВКС с записью в протоколе
Ограничение
—
ВКС недоступна, если материалы содержат государственную тайну
Что нужно сделать
Шаг
Суть
Где смотреть
1
Проверить, есть ли Ваша инспекция в перечне органов с технической возможностью ВКС
Перечень публикуется на сайте ФНС России (пункт 2 Порядка)
2
Внимательно читать извещение: в нём будет указано на возможность ВКС и на необходимость ходатайства
Форма извещения — приказ ФНС России от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@
3
Направить ходатайство о ВКС в орган, рассматривающий материалы (не в «транзитную» инспекцию)
Пункт 5 Порядка
4
Подготовить документы для проверки личности и полномочий представителя — их проверяет инспекция по месту нахождения
Пункт 7 Порядка
5
Дополнительные документы приносить на сеанс: копии уйдут в рассматривающий орган по электронной почте и будут приобщены к материалам
Пункты 7–8 Порядка
Для кого это важно
Организации и индивидуальные предприниматели, состоящие на учёте в межрегиональных и межрайонных инспекциях, — рассмотрение материалов «переезжает» в свой регион.
Налогоплательщики, чьи представители (консультанты, юристы) находятся в другом городе.
Любые лица, в отношении которых составлен акт по статье 101.4 НК РФ (непредставление документов, нарушения банков и другие составы вне статьи 101).
Важно: Порядок не отменяет право на очное участие — это дополнительная опция, а не замена.
Тренд
ВКС — очередной шаг к дистанционному налоговому администрированию: личные кабинеты, ЭДО, машиночитаемые доверенности, а с 2024 года — рассмотрение жалоб по видеосвязи. Параллельно ФНС России укрупняет инспекции, и физическая дистанция до «своего» налогового органа растёт; ВКС компенсирует именно это.
Ожидаю, что формат станет типовым и для допросов свидетелей в рамках проверок.
Отдельное наблюдение из практики: проект приказа, обсуждавшийся на regulation.gov.ru, содержал больше деталей (часовые пояса и др.), которых в итоговом тексте нет. Ориентируйтесь на зарегистрированную редакцию, а не на пересказы проекта.
Разбираю такие документы по первоисточникам в своём канале — t.me/taxbeauty.
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