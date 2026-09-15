ЦБ РФ включил анонимный канал против теневых руководителей: кого это коснется первым

Что меняется

Отдельно подчеркнута анонимность: Банк России не запрашивает персональные данные заявителя и обеспечивает конфиденциальность. Заявителю не нужен ни статус, ни процессуальное положение — порог (информация о компании и действиях внутри).

Расширился и состав сведений, которые можно передать. Это идентификационные данные контролирующих лиц и теневых руководителей — Ф. И. О. либо наименование юридического лица, ОГРН, ИНН; описание сути отношений, которые дают возможность контролировать организацию, — соглашения, доверенности, родственные связи, неправомерное использование должностного положения или иное; а также существенные условия конкретной сделки, совершенной по указанию теневого руководителя. К обращению можно приложить подтверждения: переписку, доверенности, иные записи.

3. те, кто способен принуждать официальное руководство к определенным действиям.

2. лица, действующие по доверенности и использующие ее для контроля за организацией;

1. советники и помощники , которые на практике чаще дают все указания;

Регулятор добавил в сервис новую категорию адресатов сообщения. Теневой руководитель по логике ЦБ РФ — это лицо, которое фактически принимает решения в банке, страховой компании или иной финансовой организации, не числясь в ее руководстве. Прямо названы три типовые фигуры (должности, которые не принимают решения):

Кого это затронет

1. Финансовые организации — банки, страховые компании, НФО. Они прямые адресаты механизма, и именно их управленческий контур регулятор будет сверять с заявленным.

2. Номинальные руководители. Директор, который подписывает документы по указанию «советника», остается единственным, кто несет за эту подпись формальную ответственность. Сигнал в ЦБ делает связку «указание — сделка» видимой, и ответственность в такой схеме распределяется не в пользу подписанта.

3. Фактические управляющие через доверенность. Конструкция «я не в органах управления, я просто консультирую» перестает быть безопасной по умолчанию: она прямо поименована регулятором как признак теневого руководства.

4. Комплаенс и внутренний контроль. Появляется практическая задача — сверить перечень контролирующих лиц с тем, кто реально принимает решения, и устранить расхождение до того, как о нем сообщит кто-то другой.

5. Нефинансовый бизнес — пока косвенно. Финансовый сектор традиционно обкатывает надзорную методологию первым, а «фактический контроль» уже давно работает и за его пределами.