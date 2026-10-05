Госуслуги покажут, кому вы давали согласия на свои данные. Что еще изменит для каждого новый законопроект Минцифры

На прошлой неделе я разбирала историю, как чужой номер телефона в профиле Госуслуг привёл семью в Конституционный суд. Главный вывод тогда: чей номер в профиле, того и долги. Новый законопроект делает этот вывод ещё жёстче: номер телефона и учётная запись на Госуслугах становятся ключом почти ко всему.
Зачем?
Мошенники работают через посредников: серых дилеров сим-карт, чужие номера, рассылочные агрегаторы, согласия, которые человек давно забыл. Законопроект убирает эти звенья и привязывает их к реальному человеку через Госуслуги.
Что меняется?
1. Согласия на ПДн видны на Госуслугах. Человек увидит, кому давал согласия, сможет отозвать их и пожаловаться в Роскомнадзор прямо через портал. Операторам запретят требовать согласие там, где закон его не требует.
2. Сим-карты продают только юрлица с прямым агентским договором с оператором и только силами штатных работников. ИП и физлица из этой цепочки уходят.
3. Сим-карта продаётся только с нулевым балансом. Продажа уже оформленных на другого человека сим-карт запрещена.
4. В SMS-рассылках нельзя указывать персональные данные получателя и его родственников, если у отправителя нет законного основания их обрабатывать.
5. Номер из базы «Антифрода» блокируют вместе со всеми номерами абонента у этого оператора.
6. Вход на сайты — только по номеру телефона, через Госуслуги, биометрию или российскую систему авторизации. Сведения о входах хранятся 3 года.
Срок вступления в силу: 1 марта 2028 года.
Кого коснётся?
1. Всех, у кого есть телефон и аккаунт на Госуслугах.
2. Любой компании или ИП, которые собирают согласия, делают SMS-рассылки или дают клиентам личный кабинет на сайте.
3. Дилеров сим-карт, работающих как ИП, и продавцов сим-карт на маркетплейсах.
Что делать?
1. Гражданам: проверить в профиле Госуслуг, что телефон и почта ваши, а в сервисе «Сим-карты» — какие номера на вас оформлены. Не отдавать свою сим-карту «попользоваться»: если номер попадёт в базу «Антифрода», заблокируют все ваши номера у оператора.
2. Бизнесу: проверить, где согласие действительно нужно, а где достаточно другого основания (договор, закон). Лишние согласия станут видны клиентам и могут стать поводом для жалоб.
3. Проверить шаблоны SMS: ФИО и иные данные клиента в тексте рассылки становятся риском.
4. Владельцам сайтов: заранее выяснить, какие способы входа поддерживает ваша платформа.
5. Всем: до 15 октября 2026 года можно оставить отзыв на regulation.gov.ru (ID проекта 01/05/09-26/00171465).
Есть ли мировой опыт?
Да. Индия в 2023 году ввела обязательную проверку дилеров сим-карт и прекратила оптовые продажи номеров.
Там же закон о защите персональных данных 2023 года предусматривает «менеджеров согласий» — единые платформы, через которые человек управляет своими согласиями. Сингапур с 2023 года пропускает SMS с буквенным именем отправителя только от зарегистрированных организаций. Российский проект собирает похожие меры в одном законе.
Давайте обсудим
Это реальная защита от мошенников или ещё одна обязанность для бизнеса? Вы бы стали смотреть на Госуслугах, кому давали согласия? А вы помните, кому давали согласия за последний год? Пишите в комментариях.
Больше разборов законов по первоисточнику, а не по пресс-релизам, — в моём Telegram-канале t.me/taxbeauty. Подписывайтесь, чтобы узнавать об изменениях раньше, чем они вступят в силу.
Выдержки из текста законопроекта
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подготовлен Минцифры России 30.09.2026, ID проекта 01/05/09-26/00171465. Цитаты приведены по тексту проекта; многоточие означает сокращение.
Норма
О чём
Текст законопроекта
Ст. 6 проекта: ч. 7.1 ст. 14 152-ФЗ
Платформа согласий
«Субъект персональных данных, зарегистрированный в единой системе идентификации и аутентификации, имеет право на получение посредством единого портала государственных и муниципальных услуг информации, подтверждающей факт обработки его персональных данных оператором на основании согласия на обработку его персональных данных…»
Ст. 6 проекта: ч. 1.1 ст. 17 152-ФЗ
Жалоба через Госуслуги
«…он вправе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг обжаловать действия или бездействие оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.»
Ст. 6 проекта: ч. 2.1 ст. 18 152-ФЗ
Запрет лишних согласий
«Оператор не вправе требовать предоставления согласия на обработку персональных данных в случаях, если международным договором Российской Федерации, федеральным законом или нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с частями 2¹ и 2² статьи 4 настоящего Федерального закона, не предусмотрена обязанность получения такого согласия.»
Ст. 1 проекта: п. 7 ст. 44 ФЗ «О связи»
Дилеры сим-карт
«Передоверие полномочий по указанным агентским договорам третьим лицам не допускается. Такие агентские договоры не могут быть заключены с индивидуальными предпринимателями или физическими лицами.»
Ст. 1 проекта: п. 9 ст. 54 ФЗ «О связи»
Сим-карта без баланса
«Внесение оператором связи денежных средств на лицевой счет, предназначенный для оплаты услуг связи, до заключения договора об оказании услуг связи, не допускается, за исключением случаев, установленных правилами оказания услуг связи.»
Ст. 2 проекта: п. 4.4 ст. 4 Закона «О защите прав потребителей»
Запрет продажи чужих сим-карт
«Не допускается продажа идентификационных модулей… предоставленных в рамках договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи иному лицу с выделением абонентского номера.»
Ст. 1 проекта: п. 12 ст. 44.1 ФЗ «О связи»
Персональные данные в SMS
«В коротких текстовых сообщениях, передаваемых при рассылке, не должны содержаться персональные данные абонента, которому адресована рассылка, либо лиц, являющихся членами его семьи и (или) близкими родственниками…»
Ст. 7 проекта: п. 4.1 ч. 10 ст. 1 Закона № 41-ФЗ
Блокировка всех номеров
«…прекращает (приостанавливает) оказание услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в отношении данного абонентского номера, а также всех абонентских номеров, выделенных этим оператором связи абоненту…»
Ст. 5 проекта: ч. 10.1 ст. 8 ФЗ № 149-ФЗ
Вход на сайты
«…обязано проводить авторизацию пользователей одним из следующих способов: 1) с использованием абонентского номера оператора подвижной радиотелефонной связи; 2) с использованием… единой системы идентификации и аутентификации…»
Ст. 10 проекта
Вступление в силу
«Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2028 года.»