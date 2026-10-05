Госуслуги покажут, кому вы давали согласия на свои данные. Что еще изменит для каждого новый законопроект Минцифры

Что меняется?

1. Согласия на ПДн видны на Госуслугах. Человек увидит, кому давал согласия, сможет отозвать их и пожаловаться в Роскомнадзор прямо через портал. Операторам запретят требовать согласие там, где закон его не требует.

2. Сим-карты продают только юрлица с прямым агентским договором с оператором и только силами штатных работников. ИП и физлица из этой цепочки уходят.

3. Сим-карта продаётся только с нулевым балансом. Продажа уже оформленных на другого человека сим-карт запрещена.

4. В SMS-рассылках нельзя указывать персональные данные получателя и его родственников, если у отправителя нет законного основания их обрабатывать.

5. Номер из базы «Антифрода» блокируют вместе со всеми номерами абонента у этого оператора.

6. Вход на сайты — только по номеру телефона, через Госуслуги, биометрию или российскую систему авторизации. Сведения о входах хранятся 3 года.