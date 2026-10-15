Два часа в месяц — и долг вчетверо больше: детектив о бухгалтере, клиенте и истекшем патенте (ПСН). Реальная история

Это реальная история. Бухгалтер описала её на форуме Клерка в октябре 2026 года и спросила коллег, как поступить. Детали сохранены. Кейс очень показательный по распределению ответственности, рисков и организации системы контроля при ведении компании удаленно, а также навыков по работе с системами налогообложения в текущих реалиях.

О чём этот разбор. Правовую оценку действиям ни одной из сторон я не даю. Это анализ рисков каждой стороны в типичной ситуации: бизнес ищет бухгалтера и рассчитывает на качественную услугу, бухгалтер стремится её оказать, но объём работ стороны так и не обсудили.