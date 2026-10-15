Два часа в месяц — и долг вчетверо больше: детектив о бухгалтере, клиенте и истекшем патенте (ПСН). Реальная история

Это реальная история. Бухгалтер описала её на форуме Клерка в октябре 2026 года и спросила коллег, как поступить. Детали сохранены. Кейс очень показательный по распределению ответственности, рисков и организации системы контроля при ведении компании удаленно, а также навыков по работе с системами налогообложения в текущих реалиях.
О чём этот разбор. Правовую оценку действиям ни одной из сторон я не даю. Это анализ рисков каждой стороны в типичной ситуации: бизнес ищет бухгалтера и рассчитывает на качественную услугу, бухгалтер стремится её оказать, но объём работ стороны так и не обсудили.
Проблема
Февраль 2026 года. Бухгалтер-удалёнщица берёт на обслуживание ИП на патенте. Патент получен до неё. Договор не подписан, обязанности не обсуждались. Цена — два часа работы в месяц, задач в разы больше, но «неудобно было повышать».
Каждый во что-то верил:
1. Бухгалтер: клиент сказал, что патент «до конца года». Моё дело — учёт и отчётность.
2. Клиент: бухгалтер на то и бухгалтер, чтобы следить за сроками.
Срок патента никто не прочитал. А патент выдаётся на срок от одного до двенадцати месяцев в пределах календарного года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ), и этот оказался короче года.
Что было сделано
Октябрь 2026 гоьда. Выясняется, что патент давно истёк и с этой даты ИП работает на общем режиме — или на УСН, если когда-то подавал уведомление. Дальше три шага, и каждый ухудшил положение бухгалтера:
Она вернула всю оплату за февраль–октябрь «как возмещение ущерба», не оформив это никаким документом.
Она письменно и публично назвала ситуацию своим упущением.
Клиент потребовал весь налог за период после истечения срока действия патента — вчетверо больше возвращённого.
Последствия
Права и обязанности сторон: что говорит закон
Норма
Что она значит в этой истории
Договор заключён действиями: девять месяцев услуги оказывались и оплачивались. Нет подписи — нельзя ссылаться на свидетелей, но договор есть. Принявший исполнение не вправе заявлять о незаключённости
Исполнитель отвечает за согласованные действия по заданию заказчика, а не за всё, что происходит с бизнесом клиента. Объём услуг — главный предмет спора
ст. 15, 393 ГК РФ; п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7
Убытки возмещаются так, чтобы клиент оказался в положении, как при надлежащем исполнении. Не лучше
Вина нарушителя предполагается: доказывать её отсутствие должен бухгалтер, а не клиент
Если бухгалтер — ИП, она отвечает и без вины, кроме непреодолимой силы. Защита «я не виновата» не работает, работает «это не входило в услуги»
При вине обеих сторон суд соразмерно уменьшает ответственность. Срок был в патенте у клиента, «до конца года» — его слова
пп. 1 п. 1 ст. 23 НК РФ; п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57
Налог платит сам налогоплательщик. Представитель отвечает перед ним только по гражданскому законодательству
Улики
Против бухгалтера
В её пользу
Договор есть, несмотря на отсутствие подписи
Контроль срока патента не обсуждался
Вина предполагается, а для ИП не нужна вовсе
Патент получен до неё, срок указан в документе клиента
«Моё упущение» и возврат «в счёт ущерба» — готовые доказательства для клиента
«До конца года» — информация от самого клиента
Когда наступают убытки и сколько
Истечение патента само по себе убытком не является. Убыток возникает, когда клиент платит больше, чем заплатил бы при надлежащем исполнении. Вовремя продлив патент, он всё равно заплатил бы за него. Отсюда формула:
Убыток = налог по фактическому режиму − стоимость патента за тот же период + пени и штрафы, вызванные нарушением − уже возвращённая сумма.
Прежде чем спорить о вине, сумму требования нужно пересчитать — она почти всегда завышена:
Подавалось ли когда-нибудь уведомление об УСН? Если да, доходы после истечения срока действия патента облагаются по УСН, а не по общей системе налогообложения.
Учтён ли профессиональный вычет по НДФЛ: фактические расходы или 20% без документов (п. 1 ст. 221 НК РФ)?
Есть ли право на освобождение от НДС: выручка без НДС за три предшествующих месяца подряд не более 2 млн руб. (ст. 145 НК РФ)?
Заявлены ли вычеты входного НДС?
С какой даты клиент мог получить новый патент? Налог после неё — следствие его собственного бездействия (ст. 404 ГК РФ).
Что из требований клиента имеет шанс в суде:
Сумма
Можно ли взыскать с бухгалтера
Налог в размере стоимости патента
Нет — этот расход клиент понёс бы в любом случае
Налог сверх стоимости патента
Только если доказано, что следить за сроком обязан был бухгалтер
Пени и штрафы
Да, при доказанной причинной связи с нарушением
Налог после того, как клиент узнал о проблеме и мог взять новый патент
Нет — клиент не принял разумных мер (ст. 404 ГК РФ)
Сумма, уже возвращённая бухгалтером
Уменьшает требование
Выводы
Во что верили
Как на самом деле
Основание
«Нет подписи — нет договора»
Договор заключён действиями. Отсутствие подписи только делает объём обязанностей предметом спора
«Беру копейки — и отвечаю на копейки»
Убытки возмещаются в полном размере, если договором не предусмотрено иное. Цена услуги их не ограничивает
«Клиент должен доказать мою вину»
Наоборот: бухгалтер доказывает, что не виновата. ИП отвечает и без вины
«Верну всё — и мы квиты»
Без соглашения возврат можно считать платой за услуги, а «ущерб» — отдельным долгом. Суды не обязывают возвращать плату за оказанные услуги из-за устранимых ошибок
«Бухгалтер должен заплатить весь налог»
Налог — обязанность налогоплательщика. Взыскать можно только разницу и санкции
«Бухгалтер за всё отвечает»
Отвечает за согласованный объём услуг. Вина клиента уменьшает возмещение
Главный вывод. Устная договорённость не освобождает от ответственности, а делает её непредсказуемой. Суд не поверит ни бухгалтеру, ни клиенту: он посчитает, что входило в услуги, сколько клиент реально потерял сверх неизбежного налога и какую часть потерь создал сам.
Как защититься
№
Чек-лист исполнителя
☐ 1
При приёмке клиента выписать сроки патентов, ЭЦП, МЧД, лицензий и внести их в календарь.
☐ 2
Проверить в личном кабинете, какие уведомления о режимах налогообложения подавались.
☐ 3
Заключить договор с перечнем услуг и отдельной строкой «контроль сроков патентов — да/нет».
☐ 4
Установить предел ответственности, например три месячные оплаты. За умышленное нарушение ограничить ответственность нельзя (п. 4 ст. 401 ГК РФ).
☐ 5
Предупреждать о рисках только письменно, по согласованному каналу: мессенджеры, почта
☐ 6
Закрепить в договоре пересмотр цены при росте объёма работ.
☐ 7
Получив претензию, не признавать вину, не платить без расчёта, а любой возврат оформлять соглашением «без признания вины».
№
Чек-лист заказчика
☐ 1
Знать срок своего патента — он указан в самом патенте.
☐ 2
Письменно определить, кто следит за сроками патентов, ЭЦП и лицензий.
☐ 3
Передать бухгалтеру все документы о применяемых режимах.
☐ 4
Подписать договор с перечнем услуг и порядком обмена информацией.
☐ 5
Отвечать на письменные предупреждения бухгалтера.
☐ 6
Узнав о проблеме, сразу подать заявление на новый патент: последующий налог суд как убыток не возместит.
☐ 7
Требовать посчитанную разницу и подтверждённые пени, а не «весь налог».
Что говорят суды
Дело
Итог
Урок
С аутсорсера взыскано 456 366 руб. пеней и штрафа. Подписанные без замечаний акты не помогли: ошибки были скрытыми
Пени и штрафы — убытки. Сам налог клиент не заявлял
Не подписанный обеими сторонами договор признан заключённым. Санкции 156 777 руб. взысканы, в возврате 215 000 руб. оплаты отказано
Нет подписи — договор всё равно есть
АС Уральского округа, 16.04.2025, № Ф09-1521/25, дело № А47-12736/2023
Вина бухгалтера и директора признана равной: из 1 300 000 руб. взыскано 650 000 руб.
Вина клиента уменьшает возмещение
АС Центрального округа, 23.12.2025, № Ф10-3923/2025, дело № А08-11385/2022
В возврате абонентской платы и расходов на аудит отказано: ошибки несущественные и устранимые
Ошибки в учёте не означают возврата всей оплаты
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