Как по закону исправить ошибку в кредитной истории: процедура оспаривания, сроки бюро и что фиксировать документально

Свою кредитную историю я проверяю раз в квартал - привычка чисто денежная. Один раз посчитал, во что обходится необоснованный отказ банка на этапе одобрения кредитной линии под бизнес, и с тех пор смотрю сам, до того как посмотрит банк. Забавно вышло: контрагентов перед крупной отгрузкой я пробиваю годами и на автомате, а до себя руки дошли только в этом году - и сразу нашлось. Закрытая рассрочка по одному из юрлиц два месяца висела в отчете как просрочка. Кредитор просто не отправил в бюро закрывающую информацию вовремя. Ниже - как это чинится по закону, куда идти в первую очередь и что держать под рукой, если дойдет до спора.

##2Откуда берутся ошибки

По моим наблюдениям большинство таких ошибок - сбой отчетности на стороне источника, а умысла за ними обычно нет. Банк или МФО обязаны передавать данные в бюро кредитных историй, и тут набор типовой: задержка с отправкой закрывающей информации после полного погашения, техническая опечатка в сумме или дате, спутанные однофамильцы при ручной сверке, задвоение записи после рефинансирования. Реже - последствия мошенничества, когда кредит оформлен по украденным документам и в истории всплывает займ, о котором вы вообще не знали.

У меня три юрлица - стекольное производство, фермерский e-commerce и агентское направление - и у каждого своя кредитная история, часто в разных бюро. Когда через Госуслуги заказывал список бюро по Центральному каталогу кредитных историй, на три юрлица получил четыре бюро. Логика простая: разные банки сдают отчетность в разные БКИ, и без сверки по каждому бюро отдельно легко пропустить запись, которая портит картину только в одном из них.

##2Куда идти в первую очередь

С 1 января 2022 года можно обращаться сразу к источнику - тому банку или МФО, который передал ошибочные данные, минуя бюро. По закону кредитор обязан за 10 рабочих дней со дня получения заявления либо письменно подтвердить достоверность сведений, либо исправить историю, отправив верные данные в бюро - это требование подтверждено на сайте Банка России. В случае с моей рассрочкой я написал в личный кабинет кредитора в тот же день, как увидел расхождение, и через девять дней запись в отчете поменялась. Но это мой один случай, а не обещание таких же сроков всем.

Второй путь - заявление напрямую в бюро кредитных историй, где хранится некорректная запись. По данным Банка России, бюро обязано рассмотреть заявление и дать мотивированный ответ о внесении изменений либо об отказе в срок до 20 рабочих дней. Дольше, чем через источник, зато выручает, если кредитор не отвечает или уже не существует - реорганизован, лишен лицензии, продал портфель другому банку.

Оба пути бесплатны. Платным бывает только получение самого кредитного отчета сверх двух бесплатных запросов в год на каждое бюро - тоже норма закона, и про нее почему-то пишут реже, чем про сами сроки оспаривания.

Быстрого волшебного способа тут нет, и кто обещает иначе - скорее всего преувеличивает. Даже при соблюдении всех сроков итоговое обновление данных в бюро занимает еще какое-то время сверху: бюро меняет запись не мгновенно после ответа источника, нужна техническая синхронизация. А если банк, выдавший ошибочный кредит, уже не существует как юрлицо, переписка может затянуться на месяцы. Закладывайте это заранее, если ошибка мешает вам прямо сейчас взять кредит под сделку.

##2Что фиксировать документально

Не претендую на универсальную формулу - у меня в команде для клиентских историй сложился свой порядок, и он же годится для личного и корпоративного разбора:

• дата и способ подачи заявления - личный кабинет с меткой отправки, заказное письмо с описью или обращение через МФЦ, но не звонок на горячую линию без следа

• копия самого заявления с приложениями: платежные поручения, справка о полном погашении, акт сверки с кредитором

• письменный ответ кредитора или бюро - именно письменный, устное «мы разберемся» в споре не поможет

• если пришел отказ - причина отказа дословно, а не пересказ по памяти

Это тот случай, где скучная бюрократия работает на вас. Отказ кредитора или бюро можно обжаловать в суде, но без бумажного следа с датами там разговаривать не с чем. Дальше уже не моя зона: если доходит до иска, зовите юриста, практики ведения таких дел у меня нет и делать вид, что есть, я не буду.

Есть и обратная сторона. Сама по себе жалоба не гарантирует правки в вашу пользу. Бюро и кредитор работают только с документами - платежкой, актом сверки, датой в выписке. То, что вам просто помнится «вроде заплатил вовремя», к делу не пришьешь. Если платеж действительно был просрочен на три дня, формальный спор вы проиграете, и правильно: система для того и работает, чтобы отличать факт от того, что вам помнится.

##2Что проверить

Начните с одного шага: зайдите на Госуслуги и закажите список бюро, где хранится ваша кредитная история и история компании, если есть личное поручительство. У ИП и собственников малого бизнеса бюро часто больше одного, как у меня. Дальше в каждом бюро закажите бесплатный отчет - по закону их два в год на бюро - и построчно сверьте с реальными платежами, а память о них тут плохой помощник. Нашли расхождение - пишите сразу источнику, а не в бюро: это быстрее на добрый десяток дней. И сохраняйте дату отправки с самого первого письма.

Ошибка в истории не всегда стоит вам денег прямо сейчас. Но ровно в тот момент, когда нужен кредит на закупку или отсрочка от поставщика, она вдруг стоит очень конкретных денег - и разгребать ее постфактум выходит дороже, чем разок проверить заранее.

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Эдуард Шапарный, руководитель ORM-направления