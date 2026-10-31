Кредитные каникулы: что по закону обязан сделать банк и как отсрочка ложится в кредитную историю

Банк не обязан объяснять вам, что просрочку дешевле закрыть кредитными каникулами, чем новым кредитом на погашение старого. Для ИП и компаний отсрочка идет по закону 106-ФЗ: с 1 октября 2025 года падение дохода для этого доказывать не нужно - каникулы предоставляются по заявлению, раз в пять лет. Для ипотеки работает ст. 6.1-1, для прочих личных кредитов - ст. 6.1-2 закона 353-ФЗ; в обоих случаях до 6 месяцев паузы без штрафов и, что для бизнеса важнее, без следа дефолта в кредитной истории. У меня три юрлица в трех разных банках, личная ипотека и привычка сверять свою историю в ОКБ раз в квартал - расскажу, что кредитор обязан сделать по закону, а что остается на ваш собственный расчет.
Два закона, одна механика
Для ипотеки действует ст. 6.1-1, для прочих личных кредитов - ст. 6.1-2 закона 353-ФЗ: платежи приостанавливаются или уменьшаются на срок до 6 месяцев, штрафы и пени на этот период не начисляются. Порог падения дохода от 30% к среднемесячному относится именно к физлицам по 353-ФЗ - как часть трудной жизненной ситуации, которая дает право на паузу. Для ИП и юридических лиц - отдельный трек по 106-ФЗ, появившийся еще в 2020-м и с тех пор несколько раз продлевался и уточнялся. С 1 октября 2025 года падение дохода по нему подтверждать не требуется: каникулы предоставляются по заявлению, раз в пять лет.
Разница в деталях, и детали стоят денег. По 106-ФЗ для микро- и малого бизнеса проценты за период каникул капитализируются - прибавляются к основному долгу. Для среднего бизнеса проценты все равно платятся ежемесячно, пауза только по телу долга. Если у вас оборот на границе малого и среднего - это тот вопрос, который задают бухгалтеру заранее, до звонка в банк.
Что обязан сделать кредитор
Если условия закона выполнены и основание подтверждено, отказать банк не вправе - это его прямая обязанность. Комиссию за оформление паузы брать нельзя: любое требование заплатить за каникулы - нарушение закона, и проще сразу сослаться на статью в переписке, чем потом доказывать свою правоту голосом в отделении.
Банк обязан по вашему требованию пересчитать график платежей и зафиксировать новые условия в договоре - по механике это изменение графика в рамках уже действующего договора. Отдельный момент проверял на своей практике с рассрочкой на оборудование: ожидал, что для изменения графика попросят собрать пакет документов заново, как на новый кредит, - на деле банк пересчитал график по старому досье, без единой новой бумаги. Это модификация действующего договора. Нового кредита банк здесь не оформляет. У меня оформлен самозапрет на выдачу кредитов через Госуслуги, и когда разбирался в механике каникул, первым делом уточнил именно это. Запрет касается новых займов. Модификация уже действующего обязательства под него не подпадает. Для бизнеса с несколькими юрлицами и действующими кредитными линиями это разница, которая экономит нервы.
Как это ложится в историю
Вот ради чего обычно гуглят тему. Каникулы по закону не должны отражаться как просрочка или дефолт. Банк передает в бюро кредитных историй отметку о льготном периоде - без формулировок про нарушение обязательств. Для скоринга при следующей заявке это принципиально: льготный период он прочтет как договоренность по закону, а запись о пропуске утянет рейтинг вниз.
Я смотрю свою историю в ОКБ по привычке, почти как отчетность. Для бизнеса с тремя юрлицами и личной ипотекой расхождения между бюро случаются регулярно, и я давно перестал из-за них нервничать. По моим наблюдениям за своим досье, льготный период виден отдельной строкой - именно как льготный период, без привязки к пропуску. Смотреть самому все равно надежнее, чем верить банку на слово: бюро технически может задержать передачу данных, и две-три недели запись будет выглядеть так, будто ничего не произошло, пока не обновится.
Что не работает и о чем банк не напомнит
Было бы нечестно рассказать только про удобство каникул. Каникулы сдвигают график платежей, но долг при этом остается прежним и в большинстве случаев итоговая переплата растет, потому что проценты не замирают вместе с платежом. Для микро- и малого бизнеса, где проценты капитализируются, это особенно заметно: тело долга на выходе из каникул больше, чем было на входе.
Второе: закон дает право взять каникулы, но не обязывает вас делать это красиво для контрагентов. Если у компании отсрочка платежа перед банком совпадает по времени с просьбой об отсрочке у собственных поставщиков - для контрагента это два разных сигнала, и путать их не стоит. У меня в рамочных договорах с клиентами по стекольному бизнесу есть пункт про согласие на проверку кредитной истории - именно потому что отсрочка платежа, которую даю я как кредитор своим клиентам, несет те же риски, что банк берет на себя по закону, только без законодательной защиты в мою пользу.
И третье, честно: детали бухгалтерского учета капитализированных процентов и то, как их правильно отразить в отчетности - не моя зона. Тут у вас в штате люди компетентнее меня, и переспросить бухгалтера на этот счет не стыдно.
Что проверить на этой неделе
Если доход компании или личный упал настолько, что платеж по кредиту ощутимо давит - поднимите договор и проверьте, подпадает ли он под 353-ФЗ или под 106-ФЗ, и какие условия паузы прописаны именно для вашей категории заемщика.
Запросите у банка письменное подтверждение формулировки, с которой период уйдет в бюро как льготный. Сделайте это до подписания договора об изменении графика - потом доказывать поздно. Это лист бумаги, который экономит вам спор с банком через полгода.
Посчитайте на калькуляторе банка, во сколько рублей обойдется капитализация процентов за эти месяцы - и сравните с тем, что вы теряете, если платите по графику сейчас. Часто ответ не очевиден, пока не посчитаешь.
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Эдуард Шапарный, руководитель ORM-направления