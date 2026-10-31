Кредитные каникулы: что по закону обязан сделать банк и как отсрочка ложится в кредитную историю

Два закона, одна механика

Для ипотеки действует ст. 6.1-1, для прочих личных кредитов - ст. 6.1-2 закона 353-ФЗ: платежи приостанавливаются или уменьшаются на срок до 6 месяцев, штрафы и пени на этот период не начисляются. Порог падения дохода от 30% к среднемесячному относится именно к физлицам по 353-ФЗ - как часть трудной жизненной ситуации, которая дает право на паузу. Для ИП и юридических лиц - отдельный трек по 106-ФЗ, появившийся еще в 2020-м и с тех пор несколько раз продлевался и уточнялся. С 1 октября 2025 года падение дохода по нему подтверждать не требуется: каникулы предоставляются по заявлению, раз в пять лет.

Разница в деталях, и детали стоят денег. По 106-ФЗ для микро- и малого бизнеса проценты за период каникул капитализируются - прибавляются к основному долгу. Для среднего бизнеса проценты все равно платятся ежемесячно, пауза только по телу долга. Если у вас оборот на границе малого и среднего - это тот вопрос, который задают бухгалтеру заранее, до звонка в банк.