Не только за продажи: у партнеров Клерка появилась новая награда 🏆

Снова наградили самых активных партнеров Клерка 🏆 А еще появилась новая особая награда «Амбассадор Клерка» для тех, кто помогает развивать реферальную программу, делится идеями и участвует в ее улучшении.

В реферальной программе Клерка мы каждый месяц отмечаем 5 самых активных партнеров.

Это уже стало хорошей традицией: партнеры рекомендуют продукты Клерка, получают вознаграждение за покупки по своим промокодам, а самые активные получают специальную награду в профиль. 🎉

Но в этом месяце мы решили добавить еще одну награду.

«Амбассадор Клерка» ⭐

Эта награда не только про количество покупок.

Ее получают партнеры, которые помогают развивать саму реферальную программу: делятся обратной связью, предлагают идеи, помогают находить новые точки роста, рассказывают о программе и участвуют в ее развитии.

Первым обладателем новой награды стал Kodisi.com👏

Спасибо за помощь, идеи и вклад в развитие программы.

А награды ТОП-5 продолжаются

Каждый месяц мы по-прежнему отмечаем пять самых активных партнеров.

Поэтому способов получить награду теперь два:

активно рекомендовать продукты Клерка и попасть в ТОП-5 месяца;

помогать развивать программу и получить статус «Амбассадор Клерка».

А за покупки по вашему промокоду вы продолжаете получать 15% вознаграждения, а покупатель получает скидку 5%. 💰

Если вы еще не участвуете, можно присоединиться, получить свой промокод и начать с первой рекомендации.

👉 Стать партнером: https://www.klerk.ru/go/PjfofQ/