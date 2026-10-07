Не только за продажи: у партнеров Клерка появилась новая награда 🏆
Снова наградили самых активных партнеров Клерка 🏆 А еще появилась новая особая награда «Амбассадор Клерка» для тех, кто помогает развивать реферальную программу, делится идеями и участвует в ее улучшении.
В реферальной программе Клерка мы каждый месяц отмечаем 5 самых активных партнеров.
Это уже стало хорошей традицией: партнеры рекомендуют продукты Клерка, получают вознаграждение за покупки по своим промокодам, а самые активные получают специальную награду в профиль. 🎉
Но в этом месяце мы решили добавить еще одну награду.
«Амбассадор Клерка» ⭐
Эта награда не только про количество покупок.
Ее получают партнеры, которые помогают развивать саму реферальную программу: делятся обратной связью, предлагают идеи, помогают находить новые точки роста, рассказывают о программе и участвуют в ее развитии.
Первым обладателем новой награды стал Kodisi.com👏
Спасибо за помощь, идеи и вклад в развитие программы.
А награды ТОП-5 продолжаются
Каждый месяц мы по-прежнему отмечаем пять самых активных партнеров.
Поэтому способов получить награду теперь два:
активно рекомендовать продукты Клерка и попасть в ТОП-5 месяца;
помогать развивать программу и получить статус «Амбассадор Клерка».
А за покупки по вашему промокоду вы продолжаете получать 15% вознаграждения, а покупатель получает скидку 5%. 💰
Если вы еще не участвуете, можно присоединиться, получить свой промокод и начать с первой рекомендации.
👉 Стать партнером: https://www.klerk.ru/go/PjfofQ/
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .