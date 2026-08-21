Налоговая запросила документы у ИП: что делать и как ответить, чтобы не создать себе лишних проблем

Шаг 1. Не начинайте сразу собирать документы

Сначала внимательно прочитайте само требование.

Это кажется очевидным, но именно здесь часто возникает первая ошибка.

Налоговая может запрашивать документы в разных ситуациях и на разных основаниях. Например, документы могут истребоваться у самого налогоплательщика в рамках проверки либо в связи с конкретными сделками и контрагентами.

Поэтому сначала найдите в требовании:

основание направления;

период, которого оно касается;

перечень запрашиваемых документов или информации;

операции или контрагентов, о которых идет речь;

установленный срок ответа.

Только после этого имеет смысл поднимать архив.