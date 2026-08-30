Банк запросил документы по операциям ИП: что проверить перед ответом

Особое внимание — переводам на личную карту

Для ИП сам по себе перевод денег с предпринимательского счета на собственный личный счет не означает нарушения.

Но у банка могут возникнуть вопросы к общей модели движения денег.

Например, на счет поступает выручка, после чего почти вся сумма сразу переводится на личную карту, а расходы бизнеса по расчетному счету практически отсутствуют.

Тогда может потребоваться объяснить, как устроены расчеты предпринимателя и чем подтверждается происхождение средств.

Совсем другая ситуация — переводы на карты родственников, сотрудников или других физических лиц.

Здесь важно понимать основание каждого платежа.