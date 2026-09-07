Получаете много переводов на личную карту: когда это действительно может заинтересовать банк и налоговую

Когда регулярные поступления становятся интереснее

Представьте человека, который каждый месяц получает:

40 переводов;

от разных людей;

примерно одинаковыми суммами;

с назначениями вроде «за занятие», «за товар», «за заказ».

При этом официально предпринимательская деятельность никак не оформлена.

Такая картина сильно отличается от единичного перевода родственника на крупную сумму.

Здесь вопрос уже не в том, что деньги поступили на карту.

Вопрос в том, за что они поступают.