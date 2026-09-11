С 1 октября меняются правила для маркетплейсов: что продавцу проверить уже в сентябре
Начинает действовать закон о платформенной экономике, который системно регулирует отношения цифровых платформ и их партнеров. Для селлера это повод не ждать уведомления от площадки, а заранее проверить договор, скидки, доступ к кабинету и документы по товару.
У продавцов на маркетплейсах есть привычка.
Площадка меняет условия.
В кабинете появляется уведомление.
Селлер нажимает:
«Ознакомлен».
И продолжает работать.
Но с 1 октября 2026 года регулирование отношений цифровых платформ и партнеров меняется значительно серьезнее.
Федеральный закон № 289-ФЗ о платформенной экономике был принят еще в 2025 году, а основные положения нового регулирования вступают в силу 1 октября 2026 года. Правительство также утвердило критерии отнесения площадок к посредническим цифровым платформам.
Поэтому сентябрь — хороший момент провести ревизию кабинета продавца.
Первое: сохраните действующий договор
Одна из типичных проблем селлеров появляется только после конфликта.
Пока продажи идут нормально, мало кто сохраняет:
редакцию оферты;
условия комиссии;
правила логистики;
условия хранения;
правила участия в акциях;
порядок компенсаций.
А через несколько месяцев площадка меняет документы.
И продавец пытается доказать, какие именно условия действовали в момент конкретной поставки или удержания денег.
Поэтому самое простое действие в сентябре:
сохраните текущую редакцию договора и значимых правил площадки.
Не ссылку.
Именно файл или иную копию документа с датой.
Второе: разберитесь со скидками
Для селлера цена товара на витрине и сумма, которую он в итоге получает, давно могут быть разными величинами.
Появляются:
акции;
скидки;
бонусы;
комиссии;
удержания;
логистика;
платное продвижение.
В результате собственник бизнеса иногда знает цену товара для покупателя, но не может быстро ответить:
сколько рублей останется компании после продажи единицы товара?
В условиях нового регулирования это хороший повод проверить, как именно оформляется ваше согласие на участие в акциях и изменение цены.
Особенно если маржинальность товара уже небольшая.
Третье: проверьте, кто имеет доступ к кабинету
Это кажется техническим вопросом до первого конфликта.
Менеджер уволился.
Подрядчик по рекламе перестал работать.
Бывший партнер знает пароль.
Бухгалтер по-прежнему может менять реквизиты.
А через кабинет проходят:
деньги;
договора;
остатки;
цены;
переписка;
возвраты;
документы.
Поэтому до октября стоит провести простую инвентаризацию пользователей.
Кто имеет доступ?
Какие у него права?
Нужны ли они ему сейчас?
Четвертое: сверьте отчеты площадки со своим учетом
У меня уже был материал о налоговых ошибках селлеров, и эта тема остается актуальной по простой причине:
для налогового учета важно не то, сколько денег предприниматель мысленно считает своей выручкой, а то, как операция должна учитываться по применяемому режиму.
Особенно опасно ориентироваться только на фактическую выплату маркетплейса после всех удержаний.
Если площадка продала товар за одну сумму, удержала комиссии и перечислила остаток, это не означает автоматически, что именно остаток и является показателем дохода для всех налоговых целей.
Поэтому сейчас стоит сверить:
отчеты маркетплейса;
банковские поступления;
учтенный доход;
возвраты;
удержания;
первичные документы.
Пятое: проверьте товар, который физически находится не у вас
Для многих селлеров активы бизнеса выглядят так:
товар закуплен;
право собственности есть;
но физически он находится на складе платформы или в логистике.
Если возникает спор, повреждение, недостача или блокировка кабинета, первое, что потребуется продавцу, — доказательства.
Что было передано?
Когда?
В каком количестве?
По какой стоимости?
Что приняла площадка?
Какие остатки она отражала?
Поэтому отчеты о приемке и движении товара не стоит хранить исключительно внутри личного кабинета.
Шестое: посчитайте зависимость от одной площадки
Это уже не новая норма закона, а рекомендация по финансовому риску.
Представим:
90% выручки компании приходит с одной площадки.
Там же находится почти весь товар.
Оттуда же поступают деньги, которыми бизнес платит:
налоги;
поставщикам;
банку;
сотрудникам.
Если выплаты задержатся или кабинет окажется ограничен хотя бы на несколько недель, проблема площадки очень быстро становится проблемой всего бизнеса.
Поэтому стоит ответить на вопрос:
сколько времени компания сможет оплачивать обязательства, если завтра выплаты с маркетплейса временно прекратятся?
Что сделать до 1 октября
Я бы сохранила этот короткий чек-лист:
1. Скачать актуальный договор с площадкой.
2. Проверить условия изменения договора и тарифов.
3. Посмотреть порядок участия в акциях и скидках.
4. Удалить ненужные доступы к кабинету.
5. Сохранить отчеты по товарам и выплатам.
6. Сверить их с налоговым учетом.
7. Посчитать, какая часть оборотных денег зависит от одного маркетплейса.
Новый закон не означает, что с 1 октября у продавцов исчезнут все конфликты с площадками.
Но он означает, что отношения платформ и бизнеса все сильнее переходят из категории:
«так устроен маркетплейс»
в нормальное юридическое регулирование.
И продавцу полезно привыкнуть относиться к кабинету площадки так же серьезно, как к договору с крупным контрагентом.
Вывод
До октября осталось меньше месяца.
Поэтому сейчас имеет смысл не изучать новый закон отвлеченно, а проверить конкретные вещи в собственном бизнесе:
договор, цену, доступы, отчеты, товар и деньги.
Потому что чаще всего спор начинается не с незнания номера закона.
Он начинается с фразы:
«А старой версии документа у нас не сохранилось».
Сохраните чек-лист и проведите ревизию кабинета продавца до 1 октября.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .