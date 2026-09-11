С 1 октября меняются правила для маркетплейсов: что продавцу проверить уже в сентябре

Начинает действовать закон о платформенной экономике, который системно регулирует отношения цифровых платформ и их партнеров. Для селлера это повод не ждать уведомления от площадки, а заранее проверить договор, скидки, доступ к кабинету и документы по товару.

У продавцов на маркетплейсах есть привычка.

Площадка меняет условия.

В кабинете появляется уведомление.

Селлер нажимает:

«Ознакомлен».

И продолжает работать.

Но с 1 октября 2026 года регулирование отношений цифровых платформ и партнеров меняется значительно серьезнее.

Федеральный закон № 289-ФЗ о платформенной экономике был принят еще в 2025 году, а основные положения нового регулирования вступают в силу 1 октября 2026 года. Правительство также утвердило критерии отнесения площадок к посредническим цифровым платформам.

Поэтому сентябрь — хороший момент провести ревизию кабинета продавца.

Первое: сохраните действующий договор

Одна из типичных проблем селлеров появляется только после конфликта.

Пока продажи идут нормально, мало кто сохраняет:

редакцию оферты;

условия комиссии;

правила логистики;

условия хранения;

правила участия в акциях;

порядок компенсаций.

А через несколько месяцев площадка меняет документы.

И продавец пытается доказать, какие именно условия действовали в момент конкретной поставки или удержания денег.

Поэтому самое простое действие в сентябре:

сохраните текущую редакцию договора и значимых правил площадки.

Не ссылку.

Именно файл или иную копию документа с датой.

Второе: разберитесь со скидками

Для селлера цена товара на витрине и сумма, которую он в итоге получает, давно могут быть разными величинами.

Появляются:

акции;

скидки;

бонусы;

комиссии;

удержания;

логистика;

платное продвижение.

В результате собственник бизнеса иногда знает цену товара для покупателя, но не может быстро ответить:

сколько рублей останется компании после продажи единицы товара?

В условиях нового регулирования это хороший повод проверить, как именно оформляется ваше согласие на участие в акциях и изменение цены.

Особенно если маржинальность товара уже небольшая.

Третье: проверьте, кто имеет доступ к кабинету

Это кажется техническим вопросом до первого конфликта.

Менеджер уволился.

Подрядчик по рекламе перестал работать.

Бывший партнер знает пароль.

Бухгалтер по-прежнему может менять реквизиты.

А через кабинет проходят:

деньги;

договора;

остатки;

цены;

переписка;

возвраты;

документы.

Поэтому до октября стоит провести простую инвентаризацию пользователей.

Кто имеет доступ?

Какие у него права?

Нужны ли они ему сейчас?

Четвертое: сверьте отчеты площадки со своим учетом

У меня уже был материал о налоговых ошибках селлеров, и эта тема остается актуальной по простой причине:

для налогового учета важно не то, сколько денег предприниматель мысленно считает своей выручкой, а то, как операция должна учитываться по применяемому режиму.

Особенно опасно ориентироваться только на фактическую выплату маркетплейса после всех удержаний.

Если площадка продала товар за одну сумму, удержала комиссии и перечислила остаток, это не означает автоматически, что именно остаток и является показателем дохода для всех налоговых целей.

Поэтому сейчас стоит сверить:

отчеты маркетплейса;

банковские поступления;

учтенный доход;

возвраты;

удержания;

первичные документы.

Пятое: проверьте товар, который физически находится не у вас

Для многих селлеров активы бизнеса выглядят так:

товар закуплен;

право собственности есть;

но физически он находится на складе платформы или в логистике.

Если возникает спор, повреждение, недостача или блокировка кабинета, первое, что потребуется продавцу, — доказательства.

Что было передано?

Когда?

В каком количестве?

По какой стоимости?

Что приняла площадка?

Какие остатки она отражала?

Поэтому отчеты о приемке и движении товара не стоит хранить исключительно внутри личного кабинета.

Шестое: посчитайте зависимость от одной площадки

Это уже не новая норма закона, а рекомендация по финансовому риску.

Представим:

90% выручки компании приходит с одной площадки.

Там же находится почти весь товар.

Оттуда же поступают деньги, которыми бизнес платит:

налоги;

поставщикам;

банку;

сотрудникам.

Если выплаты задержатся или кабинет окажется ограничен хотя бы на несколько недель, проблема площадки очень быстро становится проблемой всего бизнеса.

Поэтому стоит ответить на вопрос:

сколько времени компания сможет оплачивать обязательства, если завтра выплаты с маркетплейса временно прекратятся?

Что сделать до 1 октября

Я бы сохранила этот короткий чек-лист:

1. Скачать актуальный договор с площадкой.

2. Проверить условия изменения договора и тарифов.

3. Посмотреть порядок участия в акциях и скидках.

4. Удалить ненужные доступы к кабинету.

5. Сохранить отчеты по товарам и выплатам.

6. Сверить их с налоговым учетом.

7. Посчитать, какая часть оборотных денег зависит от одного маркетплейса.

Новый закон не означает, что с 1 октября у продавцов исчезнут все конфликты с площадками.

Но он означает, что отношения платформ и бизнеса все сильнее переходят из категории:

«так устроен маркетплейс»

в нормальное юридическое регулирование.

И продавцу полезно привыкнуть относиться к кабинету площадки так же серьезно, как к договору с крупным контрагентом.

Вывод

До октября осталось меньше месяца.

Поэтому сейчас имеет смысл не изучать новый закон отвлеченно, а проверить конкретные вещи в собственном бизнесе:

договор, цену, доступы, отчеты, товар и деньги.

Потому что чаще всего спор начинается не с незнания номера закона.

Он начинается с фразы:

«А старой версии документа у нас не сохранилось».

Сохраните чек-лист и проведите ревизию кабинета продавца до 1 октября.

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