Налоговая может списать долг со счета физлица без суда: что проверить, если пришло решение о взыскании

Человек открывает приложение банка.
И видит списание.
Или сначала получает сообщение из налоговой:
«Принято решение о взыскании задолженности».
Первая реакция:
— Как это возможно? Я ведь не был в суде.
С 1 ноября 2025 года порядок взыскания налоговых долгов физических лиц действительно изменился.
И в 2026 году многие граждане впервые сталкиваются с его практическими последствиями.
Когда суд действительно может не потребоваться
ФНС разъясняет: задолженность физического лица теперь может взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке.
Ключевой вопрос:
есть спор по сумме или нет.
Если гражданин с начислением не спорит, при соблюдении процедуры задолженность может взыскиваться без предварительного судебного решения.
И вот здесь молчание становится особенно важным.
Если человек считает налог неправильным, недостаточно просто решить:
«Я это платить не буду».
Свое несогласие нужно оформить.
Что может попасть под новый порядок
Речь может идти, например, о задолженности по:
имущественным налогам;
земельному и транспортному налогу;
отдельным суммам НДФЛ;
а также другим обязательствам, предусмотренным новым порядком.
При этом для налогов, которые человек исчисляет самостоятельно, существуют свои особенности.
Например, ФНС отдельно отмечает НПД и НДФЛ, указанный самим налогоплательщиком в 3-НДФЛ.
Вам должны сначала сообщить о задолженности
Внесудебное взыскание — это не система:
«Сегодня налоговая увидела долг, завтра молча забрала деньги».
Сначала существует обязанность и требование об уплате.
Если оно не исполняется, налоговый орган принимает решение о взыскании и направляет его налогоплательщику через личный кабинет ФНС, Госуслуги либо предусмотренным способом по почте.
После направления решения у физлица есть дополнительный срок для того, чтобы погасить задолженность либо заявить о несогласии.
ФНС указывает срок семь рабочих дней с даты направления решения.
Не согласны — это нужно заявить
Это, пожалуй, самый важный практический момент.
Представим:
налоговая начислила налог за автомобиль.
Но автомобиль давно продан.
Человек уверен, что платить не должен.
И просто игнорирует сообщения.
Это плохая стратегия.
Если сумма спорная, нужно воспользоваться предусмотренной процедурой.
Например, в зависимости от основания задолженности может подаваться:
заявление о перерасчете;
жалоба;
апелляционная жалоба.
ФНС прямо указывает: спорная сумма при соблюдении процедуры исключается из общего сальдо ЕНС до разрешения спора и не должна автоматически погашаться за счет ЕНП.
А если ничего не сделать
Если решение не исполнено и спор не заявлен, налоговый орган может направить банку поручение на списание задолженности.
При недостаточности средств механизм может двигаться дальше, вплоть до обращения взыскания на другое имущество в установленном порядке.
То есть привычная логика:
«Пока суда не было, ничего не произойдет»
сегодня уже может оказаться ошибочной.
Могут ли забрать все деньги с карты
Нет, формулировка «налоговая заблокирует всю карту» слишком грубая.
ФНС поясняет, что приостановление операций производится в пределах суммы отрицательного сальдо ЕНС. Деньги сверх соответствующей суммы остаются доступными.
Кроме того, при взыскании должны учитываться предусмотренные законодательством ограничения и защищенные виды доходов.
Например, существуют ограничения в отношении отдельных социальных выплат и сохранения установленного минимума.
А если человек одновременно ИП
Вот здесь возникает особенно важная деталь.
ФНС прямо указывает, что законодательство не разделяет имущество человека на:
«это мое как физлица»
и
«это мое как ИП»
так, как часто предполагают предприниматели.
При определенных условиях взыскание может затрагивать счета физического лица, открытые как для личных нужд, так и для предпринимательской деятельности.
Поэтому закрытие ИП или перевод денег между собственными счетами сами по себе проблему задолженности не решают.
Что делать после получения решения
Сначала не переводите деньги хаотично по разным банкам.
Проверьте:
1. Откуда возник долг.
Откройте ЕНС и документ-основание.
2. Согласны ли вы с начислением.
Не примерно, а по существу.
3. Не пропущен ли срок для возражений.
4. Каким способом можно оспорить именно этот документ.
5. Есть ли уже ограничения на счетах.
Если задолженность правильная — вопрос один.
Если неправильная — действовать нужно как по спорному долгу, а не надеяться, что ошибка исправится сама.
Где здесь банкротство
Для человека с одним случайно пропущенным налогом банкротство, конечно, не имеет отношения к ситуации.
Но бывает иначе.
При проверке выясняется:
налоговая задолженность;
кредиты;
исполнительные производства;
займы;
просрочки по нескольким обязательствам.
Тогда налог — всего лишь один кредитор среди нескольких.
И уже важно оценивать долговую ситуацию полностью.
Потому что попытка срочно погасить один долг за счет нового кредита может просто изменить фамилию кредитора, но не улучшить финансовое положение человека.
Вывод
В 2026 году фраза:
«Без суда налоговая деньги не спишет»
больше не универсальное правило.
Если задолженность считается бесспорной и процедура соблюдена, существует внесудебный механизм взыскания.
Поэтому главное сегодня — не пропускать документы в личном кабинете и вовремя оформлять несогласие, если налог действительно начислен неправильно.
Сохраните материал: при налоговом долге срок на реакцию иногда важнее самого первого письма из инспекции.
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