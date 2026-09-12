Налоговая может списать долг со счета физлица без суда: что проверить, если пришло решение о взыскании

Человек открывает приложение банка.

И видит списание.

Или сначала получает сообщение из налоговой:

«Принято решение о взыскании задолженности».

Первая реакция:

— Как это возможно? Я ведь не был в суде.

С 1 ноября 2025 года порядок взыскания налоговых долгов физических лиц действительно изменился.

И в 2026 году многие граждане впервые сталкиваются с его практическими последствиями.