Налоговая нашла нарушение: когда штраф в 2026 году можно уменьшить до 10 раз

Штраф действительно можно уменьшить

ФНС разъясняет: при наличии смягчающих обстоятельств размер налогового штрафа уменьшается не менее чем в два раза, но не более чем в десять раз от первоначального размера. Новые правила действуют с 1 сентября 2026 года.

Например, сам факт нарушения может не оспариваться.

Но отдельно остается вопрос:

какая ответственность должна быть применена с учетом конкретной ситуации?

И здесь налогоплательщику важно действовать самому.