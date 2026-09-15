Налоговая нашла нарушение: когда штраф в 2026 году можно уменьшить до 10 раз

Компания получает акт налоговой проверки.
Нарушение есть.
Штраф — 500 тысяч рублей.
Собственник решает:
«Если налоговая уже все нашла, спорить больше не о чем».
Но даже если само нарушение действительно произошло, это еще не всегда означает, что размер штрафа останется первоначальным.
С 1 сентября 2026 года правила применения смягчающих обстоятельств изменились.
Штраф действительно можно уменьшить
ФНС разъясняет: при наличии смягчающих обстоятельств размер налогового штрафа уменьшается не менее чем в два раза, но не более чем в десять раз от первоначального размера. Новые правила действуют с 1 сентября 2026 года.
Например, сам факт нарушения может не оспариваться.
Но отдельно остается вопрос:
какая ответственность должна быть применена с учетом конкретной ситуации?
И здесь налогоплательщику важно действовать самому.
1. Незначительная просрочка
Один из предусмотренных вариантов — небольшое нарушение срока.
ФНС относит к смягчающим обстоятельствам, в частности, определенные случаи незначительной просрочки представления документов.
Но фраза:
«Мы опоздали совсем чуть-чуть»
сама по себе ничего не доказывает.
Нужно показать:
когда документ требовалось представить;
когда он фактически представлен;
насколько нарушен срок.
2. Не представили небольшую часть документов
Еще одна ситуация — когда налоговая запросила большой объем документов, а компания не представила только незначительную часть.
ФНС указывает в качестве одного из обстоятельств непредставление не более 10% от общего объема истребованных документов.
Представим:
инспекция запросила 200 документов.
Компания подготовила почти все, но часть не смогла предоставить вовремя.
Это совершенно иная ситуация, чем полный отказ от исполнения требования.
И налогоплательщику важно эту разницу показать.
3. Ошибка была без умысла
В перечне также присутствует определенная ошибка в расчете налоговой базы при соблюдении установленных критериев и отсутствии умысла.
Здесь особенно важно не превращать объяснение в:
«Бухгалтер случайно ошиблась».
Лучше восстановить фактическую картину:
почему возникла ошибка;
как она обнаружена;
что компания сделала после обнаружения;
исправлены ли данные;
повторялось ли нарушение раньше.
4. Компания сама исправила нарушение
Это один из самых полезных пунктов.
ФНС прямо относит к учитываемым обстоятельствам добровольное устранение нарушения, включая самостоятельное выявление ошибки и представление уточненной декларации до того, как нарушение обнаружил налоговый орган.
И здесь появляется важный практический вывод.
Если бухгалтер обнаружил ошибку, стратегия:
«Ничего не трогаем — вдруг налоговая не заметит»
не всегда самая выгодная.
Добровольное исправление может иметь значение при решении вопроса об ответственности.
5. Недоимку и пени погасили до решения
Еще один фактор — погашение недоимки и начисленных пеней до вынесения итогового решения по проверке.
То есть поведение налогоплательщика после обнаружения проблемы тоже имеет значение.
Одно дело:
компания игнорирует нарушение и ничего не делает.
Другое:
признает корректную часть требований, исправляет отчетность и погашает соответствующие суммы.
6. У бизнеса действительно тяжелое финансовое положение
Для моей специализации этот пункт особенно интересен.
Тяжелое финансовое или имущественное положение также может учитываться как смягчающее обстоятельство.
Но здесь возникает самая распространенная ошибка.
Собственник пишет:
«Просим уменьшить штраф в связи с тяжелым финансовым положением организации».
Точка.
Этого недостаточно.
ФНС прямо указывает на необходимость документального подтверждения обстоятельств.
Поэтому тяжелое положение нужно показывать цифрами и документами.
Например, в зависимости от ситуации значение могут иметь сведения об обязательствах, остатках средств, задолженности, финансовых показателях и другие документы, действительно подтверждающие состояние бизнеса.
7. Раньше компания была добросовестной
Значение может иметь и поведение налогоплательщика до нарушения.
ФНС среди обстоятельств упоминает, в частности, отсутствие налоговых нарушений в течение предыдущих 12 месяцев, а также отдельные проявления добросовестного поведения.
Поэтому налоговая история компании — это не только архив.
В определенной ситуации она может стать аргументом.
Главное: налоговая не обязана придумывать аргументы за вас
Вот что я бы особенно подчеркнула.
Если у компании есть смягчающие обстоятельства, лучше не рассчитывать:
«Инспекция сама все увидит».
Налогоплательщику нужно заявить соответствующие доводы и приложить подтверждающие документы.
Иначе обстоятельство может существовать в реальной жизни, но не получить нормального отражения в материалах проверки.
Не путайте штраф и сам налог
Представим:
налоговая доначислила компании:
2 млн рублей налога;
300 тысяч пеней;
500 тысяч штрафа.
Даже если штраф удастся существенно уменьшить, это само по себе не означает автоматического исчезновения налога и пеней.
Поэтому всегда разделяйте три вопроса:
правильно ли доначислен налог;
правильно ли рассчитаны пени;
есть ли основания уменьшить ответственность.
Иногда спорить нужно по всем трем направлениям.
Иногда — только по одному.
Когда налоговый штраф уже не главная проблема
Бывает и другая ситуация.
Компания борется за уменьшение штрафа в 300 тысяч рублей.
А параллельно у нее:
4 млн задолженности перед бюджетом;
3 млн банку;
2 млн поставщикам;
несколько месяцев кассовых разрывов.
Тогда конкретный штраф — уже не основная проблема.
Как юрист по банкротству в такой ситуации я бы дополнительно смотрела, может ли бизнес вообще продолжать исполнять обязательства.
Потому что иногда предприниматель пытается выиграть спор вокруг одной санкции, хотя финансовое состояние компании уже требует совсем другого уровня решений.
Что сделать после получения акта
Не ограничивайтесь вопросом:
«Нарушение было или нет?»
Проверьте еще пять вещей.
1. Есть ли смягчающие обстоятельства.
2. Какие из них можно подтвердить документально.
3. Исправила ли компания нарушение самостоятельно.
4. Погашены ли недоимка и пени.
5. Нужно ли оспаривать саму сумму доначислений.
И только после этого оценивать реальный размер риска.
Вывод
С 1 сентября 2026 года правила стали определеннее: при наличии подтвержденных смягчающих обстоятельств налоговый штраф может уменьшаться в установленных законом пределах.
Но работать будет не формула:
«Мы хорошие налогоплательщики, простите нас».
А конкретная доказанная ситуация.
Поэтому после получения акта налоговой полезно проверять не только основания доначисления.
Проверьте еще и то, есть ли обстоятельства, которые позволяют уменьшить сам штраф.
Сохраните материал на случай налоговой проверки: документы, подтверждающие смягчающие обстоятельства, могут иметь вполне конкретную стоимость.
В нашем Telegram-канале больше полезной информации, практических разборов налоговых проверок, штрафов ФНС, долгов бизнеса, судебной практики и банкротства компаний и предпринимателей.