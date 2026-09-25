Цифровой рубль и долги по налогам: сможет ли ФНС взыскивать деньги с нового счета

Цифровые рубли могут использоваться для взыскания налоговой задолженности

ФНС прямо указывает, что при взыскании задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей учитываются не только деньги на обычных банковских счетах.

Взыскание в предусмотренном НК РФ порядке может обращаться также на:

электронные денежные средства;

цифровые рубли на счете цифрового рубля.

Поэтому перевод денег в цифровые рубли сам по себе не является способом защитить их от взыскания налоговой задолженности.