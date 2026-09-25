Цифровой рубль и долги по налогам: сможет ли ФНС взыскивать деньги с нового счета

Цифровой рубль постепенно становится частью платежной инфраструктуры.
И вместе с этим появляется вполне практический вопрос:
«Если у бизнеса есть налоговый долг, сможет ли ФНС добраться до цифровых рублей?»
Некоторые предприниматели воспринимают новый инструмент как отдельный кошелек, который существует вне привычной банковской системы взыскания.
Но налоговое законодательство такой защиты не предусматривает.
Цифровые рубли могут использоваться для взыскания налоговой задолженности
ФНС прямо указывает, что при взыскании задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей учитываются не только деньги на обычных банковских счетах.
Взыскание в предусмотренном НК РФ порядке может обращаться также на:
электронные денежные средства;
цифровые рубли на счете цифрового рубля.
Поэтому перевод денег в цифровые рубли сам по себе не является способом защитить их от взыскания налоговой задолженности.
Как это работает
Если у организации или ИП сформировалось отрицательное сальдо ЕНС и обязанность не исполнена в установленный срок, налоговый орган использует предусмотренную НК РФ процедуру взыскания.
Информация отражается в реестре решений о взыскании.
При наличии соответствующих оснований взыскание может затрагивать и счет цифрового рубля.
То есть логика остается знакомой:
есть налоговая обязанность → она не исполнена → возникает процедура взыскания.
Форма хранения денег принципиально ситуацию не меняет.
Могут ли операции по счету цифрового рубля приостановить
Да, налоговое законодательство предусматривает и такую возможность для организаций и ИП в установленных случаях.
ФНС указывает, что приостановление операций может распространяться не только на банковские счета и электронные денежные средства, но и на счет цифрового рубля.
При этом речь идет не о произвольной блокировке всех средств.
Приостановление в связи со взысканием задолженности связано с размером отрицательного сальдо ЕНС и действует по правилам НК РФ.
Значит ли это, что ФНС сможет просто забрать любые цифровые рубли
Нет.
Такая формулировка была бы некорректной.
Для взыскания налоговой задолженности существует установленная Налоговым кодексом процедура.
Само наличие счета цифрового рубля не означает автоматического списания денег.
Нужно различать:
наличие денег;
наличие налоговой задолженности;
наличие оснований для принудительного взыскания;
принятое налоговым органом решение.
Именно поэтому заголовки в духе:
«ФНС получила доступ ко всем цифровым кошелькам россиян»
не отражают правовую конструкцию.
А если открыть новый счет
Еще один распространенный вопрос:
«Если один счет заблокирован, можно ли использовать другой?»
При действующем приостановлении операций правила НК РФ предусматривают последствия и для вновь открываемых соответствующих счетов.
ФНС отдельно описывает этот механизм применительно в том числе к счетам цифрового рубля.
Поэтому попытка постоянно менять счета не решает саму причину проблемы — налоговую задолженность.
Почему это важно предпринимателям
Для стабильного бизнеса эта норма может годами не иметь практического значения.
Но ситуация меняется, когда возникает отрицательное сальдо ЕНС.
Например:
поступления от клиентов задержались;
на счете недостаточно денег;
наступил срок уплаты налогов;
возник долг.
Предприниматель продолжает работать и рассчитывает закрыть задолженность следующими поступлениями.
Но если процесс взыскания уже запущен, доступность денежных средств бизнеса может измениться.
И именно это иногда становится причиной дальнейшего кассового разрыва.
Что проверить при отрицательном сальдо ЕНС
Главное — не ждать блокировки.
Зайдите в личный кабинет и выясните:
какова сумма отрицательного сальдо;
из чего она сформировалась;
направлялось ли требование;
какой срок установлен для исполнения;
не принято ли уже решение о взыскании.
А если вы не согласны с суммой, нужно разбираться именно с основанием ее возникновения.
Просто переводить деньги между разными формами счетов бессмысленно.
Цифровой рубль не отменяет старые правила о долгах
Это, пожалуй, главное.
Появление нового платежного инструмента не означает появления новой юридической реальности, где старые обязательства перестают действовать.
Если у ИП есть подтвержденная налоговая задолженность, она не исчезает после перевода денег:
с одного банковского счета на другой;
в электронные деньги;
или в цифровые рубли.
Поэтому предпринимателю важнее контролировать состояние ЕНС, чем искать счет, до которого якобы «не доберется налоговая».
А если налоговые долги уже невозможно погасить
Совсем другая ситуация возникает, когда речь идет не о временном кассовом разрыве.
Например, одновременно существуют:
значительная задолженность перед ФНС;
банковские кредиты;
долги поставщикам;
исполнительные производства;
а свободных активов недостаточно.
Тогда нужно анализировать финансовое состояние бизнеса целиком.
Для ИП это особенно важно, поскольку прекращение предпринимательской деятельности само по себе не списывает возникшие обязательства.
При устойчивой неплатежеспособности уже может потребоваться оценка предусмотренных законом способов урегулирования долгов, включая правила банкротства граждан и ИП.
Вывод
Цифровой рубль не является «защищенным кошельком» от налоговой задолженности.
Действующие правила предусматривают возможность взыскания задолженности организаций и ИП в том числе за счет цифровых рублей, а также приостановления операций по соответствующим счетам в установленных законом случаях.
Поэтому главный способ снизить риск неожиданного взыскания остается прежним:
контролировать ЕНС и не игнорировать требования налогового органа.
Новая форма денег этого правила не меняет.
Сохраните материал: по мере распространения цифрового рубля вопросов о налогах и взыскании будет становиться только больше.
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Отличная полезная статья (возьму себе в копилку). Тем более, на тему цифрого рубля меня постоянно спрашивают и знакомые и сотрудники