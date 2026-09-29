Перевести свою налоговую переплату за другого теперь сложнее. Что изменилось на ЕНС с 1 сентября

У ИП образовалась переплата на ЕНС.
У другой компании или предпринимателя, наоборот, скоро нужно платить налог.
Возникает вполне логичная идея:
«Давайте переведем мою переплату в счет его налогов».
Такой механизм существует.
Но с 1 сентября 2026 года правила изменились.
И особенно внимательно к ним стоит отнестись бизнесу, который использует зачеты между связанными лицами.
Что изменилось
Поправки предусмотрены Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.
С 1 сентября зачет денег с ЕНС одного налогоплательщика в счет обязанности другого возможен только при наличии у получателя соответствующей налоговой обязанности.
Это может быть:
уже существующая задолженность;
либо предстоящий платеж, информация о котором уже имеется у налогового органа, например из декларации, расчета или налогового уведомления.
Если обязанности нет, зачет не произведут.
Пример
У компании А на ЕНС имеется положительное сальдо 500 тыс. рублей.
У компании Б есть подтвержденная обязанность по уплате 200 тыс.
Компания А хочет зачесть в пользу компании Б все 500 тыс.
По новым правилам зачет возможен только в пределах существующей обязанности — то есть 200 тыс.
Оставшиеся 300 тыс. просто «перевести на будущее» таким способом не получится.
Кто может распорядиться положительным сальдо в пользу другого
ФНС отдельно разъясняет важный момент.
Распорядиться положительным сальдо своего ЕНС путем такого зачета могут организации и индивидуальные предприниматели.
Обычное физическое лицо без статуса ИП использовать этот механизм зачета в пользу другого лица не может.
Для предпринимателей также имеет значение порядок подачи заявления.
При направлении заявления через электронные сервисы необходимо соблюдать установленные требования к электронной подписи.
Почему это особенно важно связанному бизнесу
На практике деньги между связанными компаниями часто распределяются исходя из текущей необходимости.
На одном юрлице есть свободные средства.
На другом — приближается налоговый платеж.
Раньше предприниматель мог воспринимать положительное сальдо ЕНС почти как еще один источник ликвидности группы.
Теперь планировать такие операции нужно точнее.
Недостаточно знать:
«У первой компании есть переплата».
Нужно одновременно понимать:
«Какая именно налоговая обязанность существует у второй».
Еще одно изменение касается возврата денег
Есть и менее очевидная новация.
Предположим, деньги на ЕНС налогоплательщика перечислило третье лицо.
В результате возникло положительное сальдо.
Затем оформляется возврат соответствующих денежных средств.
С 1 сентября в предусмотренных законом случаях деньги возвращаются на банковский счет, с которого они первоначально поступили.
Это особенно важно учитывать при платежах между связанными лицами.
Почему «заплатим за другую компанию, а потом разберемся» становится рискованнее
Внутри группы бизнеса подобные операции иногда проводятся без предварительного анализа.
Есть деньги — платим.
Позже бухгалтерия оформит.
Но налоговые расчеты лучше не строить на таком подходе.
Перед перечислением средств стоит понимать:
кто является плательщиком;
за кого осуществляется платеж;
какая обязанность существует;
каким образом деньги будут учитываться на ЕНС;
что произойдет при необходимости возврата.
Что проверить бухгалтеру и собственнику
Если бизнес использует расчеты за третьих лиц, после 1 сентября стоит проверить внутренний порядок таких операций.
Особенно:
есть ли у получателя подтвержденная налоговая обязанность;
какова ее сумма;
правильно ли оформлено заявление;
кто первоначально перечислял деньги;
на какой счет они вернутся при возврате.
Это тот случай, когда небольшое изменение налоговой процедуры может повлиять на реальное движение денег бизнеса.
А причем здесь финансовые риски
Проблема становится серьезнее, если одна из компаний группы уже испытывает нехватку оборотных средств.
Предприниматель рассчитывает:
«У соседнего ООО на ЕНС есть 700 тысяч — при необходимости перекинем».
Но в момент платежа выясняется, что воспользоваться деньгами предполагаемым способом нельзя.
Если одновременно подходят сроки:
зарплаты;
налогов;
кредитов;
платежей поставщикам,
технический вопрос с ЕНС превращается в обычный кассовый разрыв.
Для финансово нестабильного бизнеса такие ситуации особенно опасны.
Что делать с положительным сальдо
Не стоит воспринимать ЕНС как банковский счет.
У него другое назначение и специальные правила распоряжения средствами.
Поэтому при существенной переплате лучше заранее решить:
оставить деньги в счет собственных будущих обязательств;
использовать предусмотренный законом зачет;
либо при наличии оснований оформить возврат.
Главное — понимать последствия каждого варианта.
Вывод
С 1 сентября 2026 года распоряжаться положительным сальдо ЕНС в пользу другого лица стало сложнее.
Теперь значение имеет не только наличие переплаты у одного налогоплательщика.
Нужно проверить, существует ли соответствующая обязанность у того, за кого планируется зачет.
Для небольшого бизнеса это кажется технической поправкой.
Но когда речь идет о сотнях тысяч или миллионах рублей, ошибка в планировании ЕНС способна напрямую повлиять на денежный поток компании.
Сохраните материал и перед следующим зачетом за другое лицо проверьте новые правила — они действуют уже с 1 сентября.
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