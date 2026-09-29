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Юрист Жукова
ЕНС
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Перевести свою налоговую переплату за другого теперь сложнее. Что изменилось на ЕНС с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года изменились правила зачета положительного сальдо ЕНС в счет налоговых обязательств другого лица. Теперь просто «перекинуть переплату» в произвольной сумме не получится: ФНС проверит, существует ли у получателя соответствующая обязанность.

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У ИП образовалась переплата на ЕНС.

У другой компании или предпринимателя, наоборот, скоро нужно платить налог.

Возникает вполне логичная идея:

«Давайте переведем мою переплату в счет его налогов».

Такой механизм существует.

Но с 1 сентября 2026 года правила изменились.

И особенно внимательно к ним стоит отнестись бизнесу, который использует зачеты между связанными лицами.

Перевести свою налоговую переплату за другого теперь сложнее. Что изменилось на ЕНС с 1 сентября

Что изменилось

Поправки предусмотрены Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.

С 1 сентября зачет денег с ЕНС одного налогоплательщика в счет обязанности другого возможен только при наличии у получателя соответствующей налоговой обязанности.

Это может быть:

уже существующая задолженность;

либо предстоящий платеж, информация о котором уже имеется у налогового органа, например из декларации, расчета или налогового уведомления.

Если обязанности нет, зачет не произведут.

Пример

У компании А на ЕНС имеется положительное сальдо 500 тыс. рублей.

У компании Б есть подтвержденная обязанность по уплате 200 тыс.

Компания А хочет зачесть в пользу компании Б все 500 тыс.

По новым правилам зачет возможен только в пределах существующей обязанности — то есть 200 тыс.

Оставшиеся 300 тыс. просто «перевести на будущее» таким способом не получится.

Кто может распорядиться положительным сальдо в пользу другого

ФНС отдельно разъясняет важный момент.

Распорядиться положительным сальдо своего ЕНС путем такого зачета могут организации и индивидуальные предприниматели.

Обычное физическое лицо без статуса ИП использовать этот механизм зачета в пользу другого лица не может.

Для предпринимателей также имеет значение порядок подачи заявления.

При направлении заявления через электронные сервисы необходимо соблюдать установленные требования к электронной подписи.

Почему это особенно важно связанному бизнесу

На практике деньги между связанными компаниями часто распределяются исходя из текущей необходимости.

На одном юрлице есть свободные средства.

На другом — приближается налоговый платеж.

Раньше предприниматель мог воспринимать положительное сальдо ЕНС почти как еще один источник ликвидности группы.

Теперь планировать такие операции нужно точнее.

Недостаточно знать:

«У первой компании есть переплата».

Нужно одновременно понимать:

«Какая именно налоговая обязанность существует у второй».

Еще одно изменение касается возврата денег

Есть и менее очевидная новация.

Предположим, деньги на ЕНС налогоплательщика перечислило третье лицо.

В результате возникло положительное сальдо.

Затем оформляется возврат соответствующих денежных средств.

С 1 сентября в предусмотренных законом случаях деньги возвращаются на банковский счет, с которого они первоначально поступили.

Это особенно важно учитывать при платежах между связанными лицами.

Почему «заплатим за другую компанию, а потом разберемся» становится рискованнее

Внутри группы бизнеса подобные операции иногда проводятся без предварительного анализа.

Есть деньги — платим.

Позже бухгалтерия оформит.

Но налоговые расчеты лучше не строить на таком подходе.

Перед перечислением средств стоит понимать:

кто является плательщиком;

за кого осуществляется платеж;

какая обязанность существует;

каким образом деньги будут учитываться на ЕНС;

что произойдет при необходимости возврата.

Что проверить бухгалтеру и собственнику

Если бизнес использует расчеты за третьих лиц, после 1 сентября стоит проверить внутренний порядок таких операций.

Особенно:

есть ли у получателя подтвержденная налоговая обязанность;

какова ее сумма;

правильно ли оформлено заявление;

кто первоначально перечислял деньги;

на какой счет они вернутся при возврате.

Перевести свою налоговую переплату за другого теперь сложнее. Что изменилось на ЕНС с 1 сентября

Это тот случай, когда небольшое изменение налоговой процедуры может повлиять на реальное движение денег бизнеса.

А причем здесь финансовые риски

Проблема становится серьезнее, если одна из компаний группы уже испытывает нехватку оборотных средств.

Предприниматель рассчитывает:

«У соседнего ООО на ЕНС есть 700 тысяч — при необходимости перекинем».

Но в момент платежа выясняется, что воспользоваться деньгами предполагаемым способом нельзя.

Если одновременно подходят сроки:

зарплаты;

налогов;

кредитов;

платежей поставщикам,

технический вопрос с ЕНС превращается в обычный кассовый разрыв.

Для финансово нестабильного бизнеса такие ситуации особенно опасны.

Что делать с положительным сальдо

Не стоит воспринимать ЕНС как банковский счет.

У него другое назначение и специальные правила распоряжения средствами.

Поэтому при существенной переплате лучше заранее решить:

оставить деньги в счет собственных будущих обязательств;

использовать предусмотренный законом зачет;

либо при наличии оснований оформить возврат.

Главное — понимать последствия каждого варианта.

Вывод

С 1 сентября 2026 года распоряжаться положительным сальдо ЕНС в пользу другого лица стало сложнее.

Теперь значение имеет не только наличие переплаты у одного налогоплательщика.

Нужно проверить, существует ли соответствующая обязанность у того, за кого планируется зачет.

Для небольшого бизнеса это кажется технической поправкой.

Но когда речь идет о сотнях тысяч или миллионах рублей, ошибка в планировании ЕНС способна напрямую повлиять на денежный поток компании.

Сохраните материал и перед следующим зачетом за другое лицо проверьте новые правила — они действуют уже с 1 сентября.

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Юрист Жукова

Юрист Жукова

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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