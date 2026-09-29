Перевести свою налоговую переплату за другого теперь сложнее. Что изменилось на ЕНС с 1 сентября

Что изменилось

Поправки предусмотрены Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.

С 1 сентября зачет денег с ЕНС одного налогоплательщика в счет обязанности другого возможен только при наличии у получателя соответствующей налоговой обязанности.

Это может быть:

уже существующая задолженность;

либо предстоящий платеж, информация о котором уже имеется у налогового органа, например из декларации, расчета или налогового уведомления.

Если обязанности нет, зачет не произведут.