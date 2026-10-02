ИП перестал работать, но долги продолжают расти. Когда закрытие бизнеса уже не решает проблему

Статус ИП не отделен от самого человека

ООО является отдельным юридическим лицом.

С ИП ситуация другая.

Человек не перестает быть должником только потому, что прекратил предпринимательскую деятельность.

Поэтому задолженность, возникшая во время работы ИП, в общем случае не исчезает после исключения из ЕГРИП.

Банк продолжает оставаться кредитором.

Контрагент может требовать исполнения обязательства.

Налоговая задолженность также не обнуляется автоматически.