ИП перестал работать, но долги продолжают расти. Когда закрытие бизнеса уже не решает проблему

Заказов больше нет.
Сотрудников распустили.
Товар распродан.
Расчетный счет почти пустой.
Фактически бизнеса уже нет.
Но остались:
кредит;
налоги;
долги поставщикам;
несколько исполнительных производств.
Предприниматель решает:
«Сначала закрою ИП. Потом буду разбираться с долгами».
Именно здесь важно понять, что закрытие бизнеса и решение долговой проблемы — разные процессы.
Статус ИП не отделен от самого человека
ООО является отдельным юридическим лицом.
С ИП ситуация другая.
Человек не перестает быть должником только потому, что прекратил предпринимательскую деятельность.
Поэтому задолженность, возникшая во время работы ИП, в общем случае не исчезает после исключения из ЕГРИП.
Банк продолжает оставаться кредитором.
Контрагент может требовать исполнения обязательства.
Налоговая задолженность также не обнуляется автоматически.
Почему возникает опасная иллюзия
ИП подает заявление о прекращении деятельности.
Через некоторое время получает лист записи.
И делает вывод:
«Государство меня закрыло — значит, вопрос решен».
Но запись в ЕГРИП говорит только о прекращении статуса индивидуального предпринимателя.
Она не является справкой об отсутствии долгов.
Поэтому перед закрытием важно отдельно проверить обязательства.
Какие долги стоит собрать в один список
Начните не с суммы в банковском приложении.
Составьте таблицу.
ФНС. Каково состояние ЕНС?
Банки. Какой остаток по кредитам?
Контрагенты. Есть ли неоплаченные поставки?
Приставы. Какие исполнительные производства возбуждены?
Суды. Есть ли предъявленные требования?
Личные обязательства. Есть ли кредиты, поручительства и другие долги, не связанные непосредственно с ИП?
Только после этого становится виден реальный масштаб проблемы.
Когда ситуация становится особенно опасной
Предприниматель перестает платить всем сразу.
Поставщику должен 800 тыс.
Банку — 2 млн.
Налоговой — 600 тыс.
Есть личный кредит.
При этом стабильного дохода уже нет.
В такой ситуации вопрос:
«Стоит ли закрывать ИП?»
остается важным.
Но появляется другой:
«За счет чего вообще могут быть исполнены все обязательства?»
И его лучше задавать до того, как начнутся несколько параллельных взысканий.
Не нужно срочно избавляться от имущества
Иногда после подсчета долгов возникает паника.
Автомобиль переписывают на родственника.
Имущество продают знакомому.
Деньги снимают наличными.
Но если финансовая ситуация впоследствии перейдет в процедуру банкротства, совершенные ранее сделки могут стать предметом анализа.
Поэтому задача состоит не в том, чтобы срочно «спасти» имущество.
Сначала нужно понять юридические последствия каждого действия.
Когда появляется вопрос о банкротстве
Не каждый закрывшийся ИП нуждается в банкротстве.
Если долг можно погасить за несколько месяцев — это одна ситуация.
Если доход восстановится — другая.
Но если обязательства существенно превышают финансовые возможности человека, необходимо оценить всю долговую картину и предусмотренные законом варианты ее урегулирования.
При этом банкротство ИП тесно связано с правилами банкротства гражданина.
Поэтому анализировать придется не только бывший бизнес, но и финансовое положение самого человека.
Главная ошибка
Ждать первого серьезного взыскания.
Пока приставы не начали действовать, кажется, что времени достаточно.
Но именно до этого момента обычно остается больше вариантов спокойно собрать документы, проверить сделки и разобраться с составом задолженности.
Вывод
Фактическое прекращение бизнеса не прекращает обязательства предпринимателя.
И даже официальное закрытие ИП само по себе их не списывает.
Поэтому при убыточном бизнесе полезно разделить два вопроса:
как прекратить деятельность
и
что делать с уже накопленными долгами.
Иногда ответы на них будут совершенно разными.
Сохраните материал, если рассматриваете закрытие ИП с задолженностью: сначала лучше увидеть всю финансовую картину, а уже потом принимать необратимые решения.
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