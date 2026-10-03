Цифровой рубль и долги обычного человека: смогут ли приставы и налоговая списывать деньги с нового счета

Цифровой рубль пришел в массовые банковские приложения — и почти сразу вокруг него появилось множество страшилок.
Одни уверены:
«Приставы не смогут найти эти деньги».
Другие утверждают обратное:
«Теперь государство сможет автоматически списывать со счета вообще что угодно».
Неверны оба утверждения.
Цифровой рубль не является ни «невидимым кошельком», ни счетом, с которого государственные органы могут произвольно забирать деньги.
Но при наличии законных оснований взыскание действительно возможно.
Разберемся именно с точки зрения обычного физического лица.
Что изменилось с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября крупнейшие банки начали предоставлять клиентам возможность совершать операции с цифровыми рублями.
Использование цифрового рубля для граждан добровольное.
Чтобы им пользоваться, человек открывает счет цифрового рубля на платформе Банка России через подключенный банк. У гражданина может быть один такой счет. Центральный банк России
То есть никакой обязательной автоматической замены банковских карт цифровыми рублями с 1 сентября не произошло.
Это принципиальный момент.
Могут ли приставы взыскать цифровые рубли
Да.
Закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» прямо предусматривает обращение взыскания на цифровые рубли должника.
Но делается это не потому, что пристав получил «свободный доступ к кошельку».
Для обращения взыскания на цифровые рубли необходимо возбужденное исполнительное производство.
Пристав выносит соответствующее постановление, а оператор платформы цифрового рубля исполняет его в установленном законом порядке.
Банк России также отдельно разъясняет: обычный взыскатель — например, физическое лицо или организация — не может просто направить исполнительный документ Банку России и потребовать перевести ему цифровые рубли должника.
Для взыскания через платформу ему необходимо обратиться в ФССП и действовать в рамках исполнительного производства. Центральный банк России
А если речь идет об алиментах
И здесь цифровой рубль не создает способ спрятать деньги от взыскания.
Если имеется исполнительный документ о взыскании алиментов и возбуждено исполнительное производство, пристав вправе обратить взыскание в том числе на цифровые рубли должника по правилам Закона № 229-ФЗ.
Поэтому идея:
«Переведу деньги в цифровые рубли, и пристав их не увидит»
не работает.
Цифровой рубль — новая форма российской валюты, а не способ вывести деньги за пределы исполнительного производства.
Может ли налоговая списать цифровые рубли обычного человека
Вот здесь произошло действительно важное изменение.
С 1 ноября 2025 года действует новый порядок взыскания налоговой задолженности физических лиц, не являющихся ИП.
Если налоговая задолженность является бесспорной, закон допускает внесудебное взыскание.
Сначала гражданину направляется требование об уплате.
Если оно не исполнено, налоговый орган принимает решение о взыскании и направляет его гражданину.
После направления решения человеку предоставляется дополнительный срок для урегулирования ситуации.
Если задолженность остается бесспорной, взыскание может производиться в том числе за счет денег на банковских счетах, электронных денежных средств и цифровых рублей. Федеральная налоговая служба
То есть цифровой счет действительно не защищает от налоговой задолженности.
Значит, ФНС теперь может списать деньги вообще без суда?
Не совсем.
Именно здесь особенно важно не пугать людей громкими заголовками.
Новый механизм построен на разграничении бесспорной и спорной задолженности.
Если человек не согласен с начислением и использует предусмотренный законом механизм обжалования, спорная сумма не должна взыскиваться по обычной внесудебной процедуре до разрешения спора.
ФНС прямо разъясняет: при наличии разногласий взыскание осуществляется через суд. Федеральная налоговая служба
Поэтому фраза:
«Налоговая теперь сможет без суда забрать любые деньги любого человека»
не соответствует действующим правилам.
Еще один важный страх:
«Если социальные деньги окажутся в цифровых рублях, их тоже заберут?»
Для взыскания налоговой задолженности с физлица НК РФ прямо отсылает к ограничениям, предусмотренным законодательством об исполнительном производстве.
Не допускается обращение взыскания на доходы, для которых законом установлены ограничения либо полный запрет взыскания в соответствии со статьями 99 и 101 Закона № 229-ФЗ.
То есть появление цифрового рубля само по себе не отменяет законодательную защиту отдельных видов доходов.
Но здесь есть важный практический нюанс: в конкретной ситуации значение имеет происхождение денег и правильная идентификация выплаты.
Поэтому при незаконном взыскании защищенной выплаты не стоит исходить из позиции:
«Раз уже списали, ничего сделать нельзя».
Нужно выяснять основание операции и при необходимости обжаловать взыскание.
Можно ли заблокировать весь цифровой счет из-за долга
Ограничения возможны.
Банк России разъясняет, что на счет цифрового рубля, как и на банковские счета, могут накладываться ограничения по инициативе уполномоченных государственных органов — в том числе ФНС и ФССП — при наличии предусмотренных законом оснований.
Приостановление может распространяться на весь остаток либо на сумму, указанную в поступившем документе.
При этом деньгами сверх ограниченной суммы можно продолжать распоряжаться, если соответствующее ограничение не распространяется на них. Центральный банк России
Это еще раз показывает, почему неправильно говорить:
«Есть долг — заблокируют вообще все цифровые деньги».
Нужно смотреть конкретное основание и содержание документа.
Что происходит с цифровым рублем при банкротстве физлица
Для должников есть еще один важный момент.
Счет цифрового рубля не остается «за пределами» процедуры банкротства.
Банк России уже опубликовал правила работы с ним.
При реструктуризации долгов расходные операции по счету требуют согласия финансового управляющего.
А при реализации имущества распоряжаться средствами на действующем счете цифрового рубля вправе финансовый управляющий. Он может закрыть такой счет и перевести деньги на специальный банковский счет должника. Центральный банк России
Поэтому цифровые рубли нельзя рассматривать как способ сохранить деньги вне конкурсной массы.
А мошенничество с цифровым рублем действительно появилось?
Да, и здесь опасения граждан не беспочвенны.
Но мошенники используют не какую-то особую уязвимость цифрового рубля, а незнание людьми новых правил.
Например, Банк России уже предупреждал о сайтах, где гражданам предлагают якобы «инвестиционную программу цифрового рубля» и обещают пассивный доход.
Такой программы Банка России не существует. Центральный банк России
Поэтому особенно настороженно стоит относиться к сообщениям:
«Нужно срочно активировать цифровой кошелек».
«Переведите деньги, иначе счет заблокируют».
«Инвестируйте в цифровой рубль через программу ЦБ».
Сам факт появления цифрового рубля стал удобным информационным поводом для старых мошеннических схем.
Что важно знать обычному человеку
С цифровым рублем лучше запомнить несколько простых правил.
Первое. Пользоваться им гражданин решает самостоятельно.
Второе. Цифровой счет не является способом спрятать деньги от приставов или ФНС.
Третье. Наличие долга не дает государственным органам права произвольно списывать любую сумму — взыскание проводится по установленной законом процедуре.
Четвертое. Законодательные ограничения на взыскание отдельных видов доходов продолжают действовать.
Пятое. При банкротстве цифровые рубли также учитываются в рамках процедуры.
Что делать, если цифровые рубли ограничили или списали
Не стоит начинать с предположения:
«Наверное, теперь так можно».
Сначала нужно установить:
кто инициировал ограничение;
какой долг взыскивается;
какова его сумма;
есть ли исполнительное производство;
получали ли вы решение ФНС;
не является ли задолженность спорной;
не относятся ли взысканные деньги к защищенным законом доходам.
Банк России рекомендует при ограничении операций проверить задолженности через официальные сервисы ФНС, ФССП и Госуслуги. Центральный банк России
И только после этого можно оценивать законность конкретного взыскания.
Вывод
Цифровой рубль меняет форму расчетов, но не отменяет привычные правила о долгах.
Приставы действительно смогут обращать взыскание на цифровые рубли в рамках исполнительного производства.
ФНС также может взыскивать из них бесспорную налоговую задолженность физического лица по установленной НК РФ процедуре.
Но утверждение:
«Теперь государство сможет просто забрать любые цифровые рубли»
неверно.
Остаются основания для взыскания, процедура, возможность оспаривания и предусмотренные законом ограничения.
Поэтому главный риск для гражданина сегодня — не сам цифровой рубль, а непонимание того, какие правила к нему применяются.
Сохраните материал: цифровой рубль только начинает входить в повседневные расчеты, а мифов о взыскании денег уже значительно больше, чем реальных правил.
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