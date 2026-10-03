Цифровой рубль и долги обычного человека: смогут ли приставы и налоговая списывать деньги с нового счета

Цифровой рубль пришел в массовые банковские приложения — и почти сразу вокруг него появилось множество страшилок.

Одни уверены:

«Приставы не смогут найти эти деньги».

Другие утверждают обратное:

«Теперь государство сможет автоматически списывать со счета вообще что угодно».

Неверны оба утверждения.

Цифровой рубль не является ни «невидимым кошельком», ни счетом, с которого государственные органы могут произвольно забирать деньги.

Но при наличии законных оснований взыскание действительно возможно.

Разберемся именно с точки зрения обычного физического лица.