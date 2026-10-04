Разделили бизнес между двумя ИП. Когда налоговая может увидеть в этом дробление

Причем здесь банкротство

Если к налоговым рискам добавляются финансовые проблемы, ситуация становится сложнее.

После существенных доначислений у бизнеса может возникнуть задолженность, на которую не было денежного резерва.

Если одновременно существуют банковские кредиты и обязательства перед поставщиками, собственнику уже приходится оценивать не только налоговый спор, но и общую платежеспособность бизнеса.

Поэтому налоговые риски структуры лучше анализировать до появления крупного требования ФНС.