Разделили бизнес между двумя ИП. Когда налоговая может увидеть в этом дробление

Один магазин работает на одном ИП.
Второй — на супруге.
Сотрудники общие.
Склад один.
Закупки делает один человек.
Реклама ведет покупателей на один сайт.
На первый взгляд — два самостоятельных бизнеса.
Но у налоговой может возникнуть другой вопрос:
действительно ли это две независимые деятельности?
Несколько ИП сами по себе не являются нарушением
Это важно сказать сразу.
Семья может владеть несколькими бизнесами.
Один собственник может участвовать в разных компаниях.
Связанные лица могут заключать сделки друг с другом.
Нарушение не возникает автоматически из-за родства, общего адреса или похожего вида деятельности.
Оценивается совокупность обстоятельств.
Когда появляются риски
Вопросы могут возникнуть, когда формально разные субъекты фактически работают как единый бизнес.
Например:
используют общих сотрудников;
имеют единое управление;
работают с одними ресурсами;
искусственно распределяют клиентов или выручку;
не имеют самостоятельной деловой цели разделения.
При этом один отдельный признак еще не дает универсального ответа.
Налоговый орган оценивает фактическую модель деятельности.
Почему тема особенно важна в 2026 году
Сейчас действует механизм налоговой амнистии при дроблении бизнеса.
Он касается доначислений за налоговые периоды 2022–2024 годов при соблюдении установленных законом условий.
Один из ключевых элементов — добровольный отказ от соответствующих схем в 2025–2026 годах.
Причем подавать отдельное заявление на применение амнистии не требуется.
Но это не означает:
«Любое старое дробление автоматически простят».
Для применения механизма должны выполняться предусмотренные законом условия.
Что значит добровольно отказаться от дробления
Смысл механизма не в формальной смене названий компаний.
ФНС связывает добровольный отказ с переходом к корректному исчислению налогов без использования соответствующей схемы.
Поэтому просто:
закрыть одно ИП;
переименовать ООО;
сменить директора;
перевести несколько договоров
может оказаться недостаточно, если фактическая модель бизнеса не изменилась.
Опасная идея — срочно все переоформить
Когда собственник узнает о рисках, первая реакция бывает такой:
«Тогда завтра переведем весь бизнес на одно ООО».
Но резкие операции тоже требуют анализа.
Нужно понимать:
что произойдет с договорами;
как передаются активы;
что будет с сотрудниками;
какие налоговые последствия возникают;
как оформляются расчеты между связанными лицами.
Исправление одной проблемы не должно создавать три новых.
Что проверить собственнику
Посмотрите на бизнес глазами человека, который впервые видит его документы.
Почему существуют несколько ИП или компаний?
У каждой есть самостоятельная функция?
Кто принимает решения?
У кого сотрудники?
Кому принадлежит имущество?
Кто несет предпринимательский риск?
Как распределяются клиенты?
Есть ли экономическая причина существующей структуры помимо налоговой экономии?
Ответы гораздо полезнее формального вопроса:
«У нас разные расчетные счета — этого достаточно?»
Нет, одного этого обстоятельства недостаточно.
Причем здесь банкротство
Если к налоговым рискам добавляются финансовые проблемы, ситуация становится сложнее.
После существенных доначислений у бизнеса может возникнуть задолженность, на которую не было денежного резерва.
Если одновременно существуют банковские кредиты и обязательства перед поставщиками, собственнику уже приходится оценивать не только налоговый спор, но и общую платежеспособность бизнеса.
Поэтому налоговые риски структуры лучше анализировать до появления крупного требования ФНС.
Вывод
Несколько ИП или ООО — не синоним незаконного дробления.
Но и формальное разделение бизнеса не гарантирует отсутствие налоговых рисков.
В 2026 году тема особенно актуальна из-за действующего механизма амнистии.
Поэтому сейчас имеет смысл проверить не количество компаний, а экономическую логику всей структуры бизнеса.
Сохраните материал, если работаете через несколько ИП или компаний: лучше заранее понимать, как структура выглядит не только изнутри бизнеса, но и со стороны налогового органа.
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