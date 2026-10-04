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Юрист Жукова
Налоговое право (НК РФ)
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Разделили бизнес между двумя ИП. Когда налоговая может увидеть в этом дробление

Само по себе ведение бизнеса через несколько ИП или компаний законом не запрещено. Но если разделение существует только формально и используется для уменьшения налоговой нагрузки, возникают риски. В 2026 году тема особенно актуальна из-за налоговой амнистии при добровольном отказе от дробления.

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Один магазин работает на одном ИП.

Второй — на супруге.

Сотрудники общие.

Склад один.

Закупки делает один человек.

Реклама ведет покупателей на один сайт.

На первый взгляд — два самостоятельных бизнеса.

Но у налоговой может возникнуть другой вопрос:

действительно ли это две независимые деятельности?

Разделили бизнес между двумя ИП. Когда налоговая может увидеть в этом дробление

Несколько ИП сами по себе не являются нарушением

Это важно сказать сразу.

Семья может владеть несколькими бизнесами.

Один собственник может участвовать в разных компаниях.

Связанные лица могут заключать сделки друг с другом.

Нарушение не возникает автоматически из-за родства, общего адреса или похожего вида деятельности.

Оценивается совокупность обстоятельств.

Когда появляются риски

Вопросы могут возникнуть, когда формально разные субъекты фактически работают как единый бизнес.

Например:

используют общих сотрудников;

имеют единое управление;

работают с одними ресурсами;

искусственно распределяют клиентов или выручку;

не имеют самостоятельной деловой цели разделения.

При этом один отдельный признак еще не дает универсального ответа.

Налоговый орган оценивает фактическую модель деятельности.

Почему тема особенно важна в 2026 году

Сейчас действует механизм налоговой амнистии при дроблении бизнеса.

Он касается доначислений за налоговые периоды 2022–2024 годов при соблюдении установленных законом условий.

Один из ключевых элементов — добровольный отказ от соответствующих схем в 2025–2026 годах.

Причем подавать отдельное заявление на применение амнистии не требуется.

Но это не означает:

«Любое старое дробление автоматически простят».

Для применения механизма должны выполняться предусмотренные законом условия.

Что значит добровольно отказаться от дробления

Смысл механизма не в формальной смене названий компаний.

ФНС связывает добровольный отказ с переходом к корректному исчислению налогов без использования соответствующей схемы.

Поэтому просто:

закрыть одно ИП;

переименовать ООО;

сменить директора;

перевести несколько договоров

может оказаться недостаточно, если фактическая модель бизнеса не изменилась.

Опасная идея — срочно все переоформить

Когда собственник узнает о рисках, первая реакция бывает такой:

«Тогда завтра переведем весь бизнес на одно ООО».

Но резкие операции тоже требуют анализа.

Нужно понимать:

что произойдет с договорами;

как передаются активы;

что будет с сотрудниками;

какие налоговые последствия возникают;

как оформляются расчеты между связанными лицами.

Исправление одной проблемы не должно создавать три новых.

Разделили бизнес между двумя ИП. Когда налоговая может увидеть в этом дробление

Что проверить собственнику

Посмотрите на бизнес глазами человека, который впервые видит его документы.

Почему существуют несколько ИП или компаний?

У каждой есть самостоятельная функция?

Кто принимает решения?

У кого сотрудники?

Кому принадлежит имущество?

Кто несет предпринимательский риск?

Как распределяются клиенты?

Есть ли экономическая причина существующей структуры помимо налоговой экономии?

Ответы гораздо полезнее формального вопроса:

«У нас разные расчетные счета — этого достаточно?»

Нет, одного этого обстоятельства недостаточно.

Причем здесь банкротство

Если к налоговым рискам добавляются финансовые проблемы, ситуация становится сложнее.

После существенных доначислений у бизнеса может возникнуть задолженность, на которую не было денежного резерва.

Если одновременно существуют банковские кредиты и обязательства перед поставщиками, собственнику уже приходится оценивать не только налоговый спор, но и общую платежеспособность бизнеса.

Поэтому налоговые риски структуры лучше анализировать до появления крупного требования ФНС.

Вывод

Несколько ИП или ООО — не синоним незаконного дробления.

Но и формальное разделение бизнеса не гарантирует отсутствие налоговых рисков.

В 2026 году тема особенно актуальна из-за действующего механизма амнистии.

Поэтому сейчас имеет смысл проверить не количество компаний, а экономическую логику всей структуры бизнеса.

Сохраните материал, если работаете через несколько ИП или компаний: лучше заранее понимать, как структура выглядит не только изнутри бизнеса, но и со стороны налогового органа.

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Юрист Жукова

Юрист Жукова

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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