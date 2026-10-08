ИП совмещает УСН и патент: какой доход считать для НДС в 2026 году

Эта ошибка в 2026 году может стать особенно дорогой.
Предприниматель смотрит учет:
УСН — 14 млн рублей.
Лимит освобождения от НДС — 20 млн.
Значит, думает он, беспокоиться пока не о чем.
Но одновременно ИП работает на патенте и получает там еще 5 млн.
Что происходит с НДС?
Доходы нужно смотреть вместе
ФНС отдельно разъясняет этот вопрос.
При совмещении УСН и ПСН для определения права на освобождение от НДС учитываются совокупные доходы по обоим специальным режимам. Налоговая служба
Поэтому смотреть только на поступления по УСН — ошибка.
Особенно сейчас, когда бизнес уже видит результаты большей части 2026 года.
Пример
Предположим, ИП получил:
14 млн рублей на УСН;
5 млн рублей по патенту.
Совокупно — 19 млн.
В течение 2026 года лимит 20 млн еще не превышен.
Но для следующего года появляется еще один важный показатель.
С 2027 года порог освобождения от НДС снижается до 15 млн рублей. Налоговая служба
То есть предприниматель может спокойно закончить 2026 год без НДС, но с 1 января 2027 года уже стать плательщиком этого налога.
Почему именно сейчас нужно считать
До конца года еще есть время.
Но именно осенью предприниматели заключают договоры, которые будут исполняться уже в январе.
И здесь появляется риск.
Цена согласована без учета будущего НДС.
Контракт подписан.
Покупатель менять стоимость не хочет.
А налоговая модель предпринимателя с января становится другой.
В итоге дополнительная нагрузка может лечь непосредственно на маржу.
А если 20 млн превышены уже в 2026 году
Тогда последствия возникают раньше.
Если предприниматель, имеющий освобождение, в течение 2026 года превысит установленный порог, обязанность по НДС возникает с 1-го числа следующего месяца после превышения. Налоговая служба
Именно поэтому отслеживать доход нужно не только в декабре.
Один крупный платеж осенью способен изменить налоговый режим оставшейся части года.
Что проверить до новых контрактов
Если совмещаете УСН и патент, посчитайте:
совокупный доход с января;
ожидаемые поступления до 31 декабря;
какие договоры продолжат исполняться в 2027 году;
можно ли корректно учитывать НДС в цене;
какая ставка будет применяться при возникновении соответствующей обязанности.
Особенно важно это для бизнеса с небольшой маржинальностью.
Причем здесь финансовая устойчивость
Налоговая ошибка редко остается только налоговой.
Если предприниматель неожиданно должен платить НДС, а деньги уже распределены между закупками, кредитами и личными расходами, возникает кассовый разрыв.
Дальше появляется соблазн:
занять деньги;
отложить налог;
не заплатить поставщику;
закрыть старый долг новым кредитом.
Так обычная ошибка в планировании постепенно превращается в долговую проблему.
Вывод
В 2026 году предпринимателю на УСН и патенте недостаточно смотреть на доход каждого режима отдельно.
Для НДС имеет значение совокупный показатель.
А из-за снижения порога до 15 млн рублей в 2027 году считать его особенно важно уже сейчас.
Сохраните материал и пересчитайте доход до заключения контрактов на следующий год — январь может начаться уже с другой налоговой модели.
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