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Юрист Жукова
Налоговое право (НК РФ)
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ИП совмещает УСН и патент: какой доход считать для НДС в 2026 году

Предприниматель получает 14 млн рублей на УСН и еще несколько миллионов на патенте. Кажется, что до лимита по НДС еще далеко. Но при совмещении режимов считать доход только по УСН нельзя.

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Эта ошибка в 2026 году может стать особенно дорогой.

Предприниматель смотрит учет:

УСН — 14 млн рублей.

Лимит освобождения от НДС — 20 млн.

Значит, думает он, беспокоиться пока не о чем.

Но одновременно ИП работает на патенте и получает там еще 5 млн.

Что происходит с НДС?

ИП совмещает УСН и патент: какой доход считать для НДС в 2026 году

Доходы нужно смотреть вместе

ФНС отдельно разъясняет этот вопрос.

При совмещении УСН и ПСН для определения права на освобождение от НДС учитываются совокупные доходы по обоим специальным режимам. Налоговая служба

Поэтому смотреть только на поступления по УСН — ошибка.

Особенно сейчас, когда бизнес уже видит результаты большей части 2026 года.

Пример

Предположим, ИП получил:

14 млн рублей на УСН;

5 млн рублей по патенту.

Совокупно — 19 млн.

В течение 2026 года лимит 20 млн еще не превышен.

Но для следующего года появляется еще один важный показатель.

С 2027 года порог освобождения от НДС снижается до 15 млн рублей. Налоговая служба

То есть предприниматель может спокойно закончить 2026 год без НДС, но с 1 января 2027 года уже стать плательщиком этого налога.

Почему именно сейчас нужно считать

До конца года еще есть время.

Но именно осенью предприниматели заключают договоры, которые будут исполняться уже в январе.

И здесь появляется риск.

Цена согласована без учета будущего НДС.

Контракт подписан.

Покупатель менять стоимость не хочет.

А налоговая модель предпринимателя с января становится другой.

В итоге дополнительная нагрузка может лечь непосредственно на маржу.

А если 20 млн превышены уже в 2026 году

Тогда последствия возникают раньше.

Если предприниматель, имеющий освобождение, в течение 2026 года превысит установленный порог, обязанность по НДС возникает с 1-го числа следующего месяца после превышения. Налоговая служба

Именно поэтому отслеживать доход нужно не только в декабре.

Один крупный платеж осенью способен изменить налоговый режим оставшейся части года.

Что проверить до новых контрактов

Если совмещаете УСН и патент, посчитайте:

совокупный доход с января;

ожидаемые поступления до 31 декабря;

какие договоры продолжат исполняться в 2027 году;

можно ли корректно учитывать НДС в цене;

какая ставка будет применяться при возникновении соответствующей обязанности.

Особенно важно это для бизнеса с небольшой маржинальностью.

ИП совмещает УСН и патент: какой доход считать для НДС в 2026 году

Причем здесь финансовая устойчивость

Налоговая ошибка редко остается только налоговой.

Если предприниматель неожиданно должен платить НДС, а деньги уже распределены между закупками, кредитами и личными расходами, возникает кассовый разрыв.

Дальше появляется соблазн:

занять деньги;

отложить налог;

не заплатить поставщику;

закрыть старый долг новым кредитом.

Так обычная ошибка в планировании постепенно превращается в долговую проблему.

Вывод

В 2026 году предпринимателю на УСН и патенте недостаточно смотреть на доход каждого режима отдельно.

Для НДС имеет значение совокупный показатель.

А из-за снижения порога до 15 млн рублей в 2027 году считать его особенно важно уже сейчас.

Сохраните материал и пересчитайте доход до заключения контрактов на следующий год — январь может начаться уже с другой налоговой модели.

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Юрист Жукова

Юрист Жукова

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