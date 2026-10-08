ИП совмещает УСН и патент: какой доход считать для НДС в 2026 году

Эта ошибка в 2026 году может стать особенно дорогой.

Предприниматель смотрит учет:

УСН — 14 млн рублей.

Лимит освобождения от НДС — 20 млн.

Значит, думает он, беспокоиться пока не о чем.

Но одновременно ИП работает на патенте и получает там еще 5 млн.

Что происходит с НДС?