20 000 рублей за одну упаковку: новые штрафы за просроченные товары с 1 сентября 2026 года

Новые правила установлены Федеральным законом от 02.05.2026 № 120-ФЗ. И самое неприятное для бизнеса — нарушение сможет фиксироваться информационной системой.

С 1 сентября 2026 года продажа просроченного маркированного товара может обойтись компании в 20 000 рублей.

Причем штраф предусмотрен за каждую проданную единицу.

Для ИП — 10 000 рублей.

Для юридических лиц — 20 000 рублей.

Новые правила установлены Федеральным законом от 02.05.2026 № 120-ФЗ.

И самое неприятное для бизнеса — нарушение сможет фиксироваться информационной системой.

За что именно будут штрафовать

Новая часть 4 статьи 14.43 КоАП РФ касается товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Ответственность возникает, когда система мониторинга сообщает продавцу о запрете реализации товара из-за истекшего срока годности, но товар все равно продается.

Например, ООО продает 10 упаковок такой продукции.

Потенциальный штраф:

20 000 × 10 = 200 000 рублей.

Если таких товаров 50 — уже 1 млн рублей.

И речь может идти о вполне обычной ошибке магазина.

«Честный знак» становится источником доказательств

Это, пожалуй, главное изменение.

Раньше классическая ситуация выглядела так: нарушение обнаруживает проверяющий или покупатель.

Теперь данные о нарушении может зафиксировать сама государственная информационная система мониторинга.

Если нарушение выявлено таким способом, протокол об административном правонарушении не составляется.

Постановление может быть вынесено в электронном виде без участия продавца.

То есть компания способна узнать о проблеме уже после того, как нарушение зафиксировано.

Почему исправная касса еще не гарантирует защиту

Предприниматель может рассуждать так:

«Если товар просрочен, касса просто не даст его продать».

Полагаться только на это опасно.

Причиной нарушения могут стать:

— неправильная настройка кассового ПО;

— проблемы с разрешительным режимом;

— отсутствие или потеря связи;

— ошибки в товарном учете;

— неверные действия сотрудника;

— несвоевременное списание продукции.

Поэтому контроль срока годности нельзя полностью перекладывать на кассу.

Что проверить до 1 сентября

Первое — кассовое ПО.

Убедитесь, что оборудование и программное обеспечение корректно взаимодействуют с системой маркировки.

Второе — процесс списания просрочки.

Товар с истекшим сроком годности не должен оставаться среди продукции, доступной для продажи.

Третье — инструкции сотрудников.

Кассир не должен пытаться обходить запрет системы только потому, что покупатель уже стоит на кассе.

Четвертое — внутренний контроль.

Для бизнеса с большим ассортиментом полезно определить ответственного за контроль маркированных товаров и сроков годности.

А если штраф пришел автоматически

Игнорировать электронное постановление нельзя.

Нужно проверить как минимум:

— действительно ли товар был продан;

— корректно ли идентифицирован товар;

— когда система передала информацию о запрете;

— какой кассой проведена операция;

— кому принадлежала ККТ;

— не было ли технического сбоя;

— соответствуют ли сведения системы фактическим обстоятельствам.

Закон предусматривает возможность электронного обжалования таких постановлений.

Поэтому документы о технических сбоях и работе кассового оборудования могут оказаться значительно важнее, чем кажется сейчас.

Главное

С 1 сентября 2026 года просроченный маркированный товар становится для продавца не просто риском претензии покупателя.

Одна случайно проданная упаковка может означать штраф 10 000 рублей для ИП или 20 000 рублей для организации.

А несколько десятков единиц способны превратить обычную ошибку сотрудника в серьезные расходы для бизнеса.

Поэтому до сентября стоит проверить не только сроки годности на полках, но и всю цепочку:

товарный учет → маркировка → касса → сотрудник → списание просрочки.

✔ Сохраните статью, если работаете с маркированными товарами. После 1 сентября цена обычной ошибки на кассе резко возрастает: один незамеченный просроченный товар может привести к штрафу, а при нескольких продажах сумма будет рассчитываться уже за каждую единицу.

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