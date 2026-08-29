Переплата есть, а зачет не пройдет: что изменится по ЕНС с 1 сентября 2026 года

На Едином налоговом счете компании образовалась переплата.
Рядом есть другое ООО, за которое нужно заплатить налог.
Кажется, решение очевидное:
подать заявление и зачесть положительное сальдо в счет его обязательств.
Но с 1 сентября 2026 года такой зачет будет работать по уточненным правилам.
И одного наличия денег на ЕНС недостаточно.
Что меняется с 1 сентября
Налоговый кодекс позволяет распорядиться положительным сальдо ЕНС и направить его в счет исполнения обязанности другого лица.
Например, одна организация может использовать свое положительное сальдо для погашения налогового обязательства другой компании.
С 1 сентября здесь появляется важное уточнение.
Если у другого лица нет соответствующей обязанности по уплате, заявление о зачете не исполнится.
Проще говоря:
сначала должно существовать налоговое обязательство — и только потом в его счет можно направить деньги.
Как это выглядит на практике
Представим группу компаний.
У ООО «Альфа» на ЕНС есть положительное сальдо — 800 000 рублей.
ООО «Бета» должно заплатить налог в размере 500 000 рублей.
«Альфа» подает заявление о зачете своей переплаты в счет обязанности «Беты».
Если соответствующая обязанность у «Беты» уже существует, деньги могут быть зачтены по установленным правилам.
Но если налогового обязательства на момент проведения зачета еще нет, просто заранее «положить» деньги таким способом не получится.
Налоговый орган откажет в исполнении заявления.
Именно поэтому бухгалтерии теперь особенно важно учитывать не только наличие положительного сальдо, но и момент возникновения обязательства у другого лица.
А если денег на ЕНС недостаточно
Есть и обратная ситуация.
Компания хочет направить 500 000 рублей на погашение чужого налогового обязательства, но положительное сальдо ее ЕНС составляет только 300 000 рублей.
Это не означает, что заявление обязательно полностью пропадет.
При недостаточности положительного сальдо зачет может быть произведен частично — в пределах имеющейся суммы.
В нашем примере:
обязательство — 500 000 рублей;
доступное положительное сальдо — 300 000 рублей;
зачесть можно 300 000 рублей.
Оставшиеся 200 000 рублей нужно будет погасить отдельно.
Для группы компаний это важно учитывать при планировании налоговых платежей.
Почему с ЕНС вообще возникают ошибки
После перехода на ЕНС у бизнеса появилось ощущение единого налогового кошелька.
Есть положительное сальдо — значит, этими деньгами можно свободно распоряжаться.
Но юридически все сложнее.
Положительное сальдо действительно принадлежит налогоплательщику, однако его зачет и возврат происходят по процедурам, установленным Налоговым кодексом.
Поэтому бухгалтеру недостаточно увидеть в личном кабинете:
«+1 000 000 рублей».
Нужно понимать:
— какая сумма действительно доступна;
— куда ее планируется направить;
— существует ли соответствующее обязательство;
— правильно ли оформлено заявление;
— не изменилось ли сальдо к моменту зачета.
Меняются и формы заявлений
С 1 сентября начинают применяться обновленные формы документов, связанных с распоряжением положительным сальдо ЕНС.
В том числе речь идет о заявлениях о зачете и возврате.
Поэтому компаниям, которые работают через бухгалтерские программы, стоит проверить обновление программного обеспечения.
Особенно если заявления формируются автоматически.
Старая форма, сохраненная бухгалтером на компьютере несколько лет назад, — плохой вариант для работы после изменения порядка.
Можно ли вернуть переплату себе
Да.
Положительным сальдо можно не только распоряжаться путем зачета, но и заявлять его к возврату в предусмотренном НК РФ порядке.
И здесь бизнесу также важно сначала проверить фактическое состояние ЕНС.
Например, компания видит положительное сальдо утром и принимает решение вернуть деньги.
Но затем возникает новое налоговое обязательство.
Состояние расчетов меняется.
Поэтому управлять ЕНС лучше не по старым таблицам бухгалтерии, а исходя из актуальных данных налогового учета.
Где бизнес может ошибиться
Наиболее опасная ситуация — когда зачет является частью движения денег внутри группы компаний.
Например, финансовый директор рассчитывает:
«Налог дочерней компании заплатим за счет переплаты головной».
На основании этого платежи уже включены в финансовый план.
Но бухгалтер подает заявление слишком рано, когда соответствующее обязательство еще не возникло.
Зачет не происходит.
Компания считает налог оплаченным.
А через некоторое время обнаруживает задолженность.
То есть первоначальная ошибка была не в размере налога.
Она возникла из-за неправильного понимания момента зачета.
Что проверить бухгалтерии до 1 сентября
Первое — обновление бухгалтерской программы.
Проверьте новые формы заявлений и электронные форматы.
Второе — внутренний порядок зачета.
Если компания регулярно платит налоги за другое лицо, бухгалтер должен проверять наличие соответствующей обязанности до подачи заявления.
Третье — положительное сальдо.
Нельзя автоматически ориентироваться на сумму из старого внутреннего отчета.
Четвертое — связанные компании.
Если внутри группы используется перераспределение положительного сальдо ЕНС, стоит заранее определить ответственных и порядок согласования таких операций.
Пятое — контроль результата.
После подачи заявления необходимо проверить, действительно ли зачет произведен.
Сам факт отправки документа еще не означает исполнения налоговой обязанности.
Главное
С 1 сентября положительное сальдо ЕНС не превращается в менее доступные для бизнеса деньги.
Но порядок распоряжения ими требует большей точности.
Особенно если компания хочет использовать свою переплату для исполнения налоговой обязанности другого лица.
Рабочая цепочка выглядит так:
обязательство другого лица → проверка своего сальдо → заявление → зачет → контроль результата.
Не наоборот.
И это тот случай, когда бухгалтерская операция на несколько кликов может иметь вполне конкретные финансовые последствия.
Потому что компания может быть уверена, что налог уже погашен, хотя фактически заявление о зачете не было исполнено.
✔ Сохраните статью, если у вашей компании бывает положительное сальдо ЕНС или вы оплачиваете налоги за связанные организации. С 1 сентября особенно важно контролировать не только наличие переплаты, но и момент возникновения налогового обязательства. Отправленное заявление еще не означает, что деньги действительно были зачтены.
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