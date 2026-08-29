Переплата есть, а зачет не пройдет: что изменится по ЕНС с 1 сентября 2026 года

На Едином налоговом счете компании образовалась переплата.

Рядом есть другое ООО, за которое нужно заплатить налог.

Кажется, решение очевидное:

подать заявление и зачесть положительное сальдо в счет его обязательств.

Но с 1 сентября 2026 года такой зачет будет работать по уточненным правилам.

И одного наличия денег на ЕНС недостаточно.