Перевели деньги на ЕНС другой компании — их могут не зачесть: с сентября изменились правила

В группе компаний заканчиваются деньги у одного ООО.

Налог нужно платить сегодня.

У второго ООО на ЕНС есть положительное сальдо.

Собственник говорит бухгалтеру:

«Перебросьте деньги на первую компанию».

Еще недавно подобная операция воспринималась как достаточно привычный инструмент.

Но с 1 сентября 2026 года правила изменились.

ФНС сообщила: зачет денежных средств в счет исполнения обязанности другого лица теперь возможен только при наличии у этого лица актуальной обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов.

И это нужно учитывать при управлении деньгами внутри группы.