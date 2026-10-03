Перевели деньги на ЕНС другой компании — их могут не зачесть: с сентября изменились правила

В группе компаний заканчиваются деньги у одного ООО.
Налог нужно платить сегодня.
У второго ООО на ЕНС есть положительное сальдо.
Собственник говорит бухгалтеру:
«Перебросьте деньги на первую компанию».
Еще недавно подобная операция воспринималась как достаточно привычный инструмент.
Но с 1 сентября 2026 года правила изменились.
ФНС сообщила: зачет денежных средств в счет исполнения обязанности другого лица теперь возможен только при наличии у этого лица актуальной обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов.
И это нужно учитывать при управлении деньгами внутри группы.
Что изменилось на практике
Представим:
у ООО «А» на ЕНС плюс 2 млн рублей.
ООО «Б» через две недели должно заплатить налог.
Собственник хочет заранее перебросить миллион с ЕНС первой компании на вторую.
Но на дату подачи заявления у ООО «Б» соответствующая обязанность еще не существует.
После изменений с 1 сентября такой зачет в счет будущей обязанности другого лица уже нельзя воспринимать как прежний способ заранее сформировать ему запас на ЕНС.
Почему это важно группам компаний
В холдингах и просто в бизнесах одного собственника деньги часто воспринимаются почти как общий кошелек.
Одно ООО заплатило за другое.
Одно дало заем второму.
Третье погасило обязательство первой компании.
Но юридически это разные лица.
У каждого:
свои деньги;
свои кредиторы;
свои налоги;
свое имущество.
И чем сложнее финансовое положение группы, тем важнее помнить об этой границе.
Налоговый зачет не заменяет нормальное движение денег
Если компании постоянно приходится закрывать обязательства одного ООО за счет другого, собственнику стоит задать более серьезный вопрос:
почему у этой компании хронически нет денег?
Возможно, проблема не в ЕНС.
А в:
кассовом разрыве;
убыточной деятельности;
неправильном распределении выручки;
займах связанным лицам;
выводе прибыли;
слишком высокой долговой нагрузке.
Технический перевод денег между компаниями иногда просто маскирует финансовую проблему.
Особенно внимательно — если у одной компании уже есть кредиторы
Представим группу из двух ООО.
Первое прибыльное.
Второе должно банку, поставщикам и налоговой.
Собственник месяцами финансирует второе через первое.
В какой-то момент важно перестать смотреть на ситуацию только как на:
«Надо докинуть денег до пятницы».
Нужно понять:
может ли компания восстановить платежеспособность;
какие обязательства наступают;
кому производятся платежи;
что происходит с активами.
Потому что действия руководителя в период финансового кризиса впоследствии могут получить уже совершенно другую юридическую оценку.
Что еще изменилось с возвратом ЕНС
Поправки с 1 сентября затронули также процедуры зачета и возврата денежных средств с единого налогового счета. ФНС связывает изменения с Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ.
Поэтому старые инструкции бухгалтерии по ЕНС лучше пересмотреть, а не автоматически использовать порядок прошлого года.
Что сделать собственнику
Если у вас несколько ООО или ИП:
посмотрите положительные остатки на ЕНС;
проверьте ближайшие налоговые обязанности каждой компании;
разделите собственные платежи и платежи за другое лицо;
обновите внутренний порядок взаимодействия бухгалтерии.
И главное — не используйте движение денег между компаниями как замену финансовому анализу.
Главное
С 1 сентября 2026 года зачет с ЕНС в счет другого лица стал более привязан к реально существующей обязанности получателя.
Для обычной компании изменение техническое.
Для группы компаний — уже финансовое.
Потому что привычная возможность быстро перераспределять налоговые деньги теперь требует более точного планирования.
✔ Сохраните статью, если у вас несколько ООО или ИП и вы периодически оплачиваете обязательства одной компании за счет другой. С сентября старый алгоритм работы с ЕНС может уже не подходить.
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Полезное напоминание, добавлю соседний механизм, который часто путают с зачётом. Перечислить ЕНП за другое лицо по пункту 1 статьи 45 НК по-прежнему можно, и деньги лягут на его сальдо даже до наступления срока уплаты, но обратной дороги у них нет: требовать возврат этой суммы перечисливший уже не вправе, вернуть её может только сам налогоплательщик. То есть выбор между зачётом и прямым платежом за третье лицо это выбор между сроком и обратимостью. И про границу между юрлицами: такие переброски лучше закрывать документом сразу (заём, соглашение о возмещении, оплата по договору), иначе при проверке или в банкротстве основание платежа приходится восстанавливать задним числом, а суды к этому, как правило, относятся без энтузиазма.