По каким критериям ФНС отбирает кандидатов для камеральных и выездных налоговых проверок?

ФНС России давно перешла от случайного планирования проверок к системному риск-ориентированному подходу. Большинство выездных проверок — результат целенаправленного анализа данных, а не случайности. Понимание критериев отбора позволяет компании оценить собственные риски и устранить уязвимые места до того, как интерес налогового органа станет официальным.

Ключевой документ — Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок». В нём содержатся 12 общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков. Если компания подпадает под несколько из них — вероятность визита инспекторов резко возрастает.

Критерии отбора для выездной налоговой проверки

1. Налоговая нагрузка ниже среднеотраслевой

ФНС ежегодно публикует таблицы средней налоговой нагрузки по видам экономической деятельности. Если показатель вашей компании значительно ниже отраслевого — это сигнал. Рассчитывается как отношение суммы уплаченных налогов к выручке.

2. Убытки на протяжении двух и более лет

Регулярное отражение убытков в налоговой отчётности трактуется как индикатор либо реальных финансовых проблем, либо использования схем для минимизации налогов. Особое внимание — к компаниям с убытками при росте выручки.

3. Значительная доля вычетов по НДС

Если доля налоговых вычетов по НДС от суммы начисленного НДС составляет 89% и более за 12 месяцев — это высокий риск-сигнал. Показатель рассчитывается на основании деклараций за год.

4. Опережающий рост расходов над доходами

Ситуация, когда темп роста расходов систематически превышает темп роста доходов при одновременном снижении рентабельности, — признак возможного «надувания» затрат.

5. Выплата заработной платы ниже среднеотраслевого уровня

Зарплата ниже прожиточного минимума или ниже средней по отрасли и региону — маркер серых схем выплат. ФНС сопоставляет данные работодателей с региональной статистикой.

6. Неоднократное приближение к предельным значениям спецрежимов

Компании, которые из квартала в квартал «удерживаются» вблизи лимитов УСН (по доходам, численности, остаточной стоимости ОС), попадают под подозрение в искусственном дроблении бизнеса.

7. Отражение индивидуальным предпринимателем расходов, максимально приближённых к доходам

Для ИП на общей системе критичен показатель: доля профессиональных вычетов от суммы доходов 83% и более за год — сигнал для камеральной и возможной выездной проверки.

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности через цепочки контрагентов

Использование посредников, перекупщиков, агентов без очевидной деловой цели — классический признак схем для получения необоснованной налоговой выгоды. АСК НДС-3 автоматически строит цепочки и выявляет «разрывы».

9. Непредставление пояснений на запросы налогового органа

Игнорирование требований о представлении пояснений в рамках камеральной проверки или незадекларированных доходов переводит компанию в приоритетный список для ВНП.

10. «Миграция» между налоговыми органами

Частая смена налоговой инспекции в процессе деятельности (особенно в период проверки или вскоре после неё) воспринимается как уклонение от контроля.

11. Отклонение уровня рентабельности от среднеотраслевого

Рентабельность продаж или активов значительно ниже среднеотраслевого показателя — дополнительный риск-маркер, учитываемый в совокупности с другими критериями.

12. Ведение деятельности с высоким налоговым риском