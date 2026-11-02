Согласие на обработку данных это не согласие на рекламу: что проверить в формах после осенней практики 2026

Два разных согласия, которые бизнес привык склеивать

Корень проблемы в том, что это два самостоятельных разрешения, и одно не заменяет другое.

Согласие на рекламу. Реклама по сетям электросвязи (SMS, мессенджеры, звонки) допускается только при предварительном согласии абонента или адресата. Это часть 1 статьи 18 закона «О рекламе» (38-ФЗ). Важнейший нюанс: закон исходит из того, что согласия нет, пока рекламораспространитель не докажет обратное. Бремя доказывания лежит на том, кто отправил рекламу, а не на получателе. Ответственность за нарушение наступает по статье 14.3 КоАП.

Согласие на обработку персональных данных. Это отдельное основание по статье 9 152-ФЗ. Оно даёт право обрабатывать данные (хранить, использовать для исполнения договора), но само по себе не даёт права отправлять рекламу. Более того, с 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных оформляется отдельно от иных согласий и документов, его нельзя «зашивать» в оферту, политику или общий чекбокс.