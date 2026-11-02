Согласие на обработку данных это не согласие на рекламу: что проверить в формах после осенней практики 2026

Два разных согласия, которые бизнес привык склеивать
Корень проблемы в том, что это два самостоятельных разрешения, и одно не заменяет другое.
Согласие на рекламу. Реклама по сетям электросвязи (SMS, мессенджеры, звонки) допускается только при предварительном согласии абонента или адресата. Это часть 1 статьи 18 закона «О рекламе» (38-ФЗ). Важнейший нюанс: закон исходит из того, что согласия нет, пока рекламораспространитель не докажет обратное. Бремя доказывания лежит на том, кто отправил рекламу, а не на получателе. Ответственность за нарушение наступает по статье 14.3 КоАП.
Согласие на обработку персональных данных. Это отдельное основание по статье 9 152-ФЗ. Оно даёт право обрабатывать данные (хранить, использовать для исполнения договора), но само по себе не даёт права отправлять рекламу. Более того, с 1 сентября 2025 года согласие на обработку персональных данных оформляется отдельно от иных согласий и документов, его нельзя «зашивать» в оферту, политику или общий чекбокс.
Что показала практика осени 2026
Спор банка о рассылке (публикация newslipetsk, конец октября 2026). Арбитражный суд отказал одному из банков в отмене решения антимонопольного органа. Банк рассылал рекламу (кешбэк) по SMS и в оправдание ссылался на единую форму согласия 2019 года, где был пункт про обработку персональных данных. Суд этот довод отклонил: согласие на обработку данных не равно разрешению на рекламу. Нарушена часть 1 статьи 18 закона «О рекламе».
Решение УФАС против ООО «Рекорд Фитнес». Антимонопольный орган признал незаконной практику, когда согласие на рекламную рассылку было вшито в текст публичной оферты. Отказаться от него при заключении договора было нельзя, а после отказа клиента рассылка продолжалась. Тот же состав: часть 1 статьи 18.
Позиция регуляторов (ноябрь 2026). Это именно позиция, а не новая норма, но она задаёт вектор проверок. Центральный банк назвал предзаполненные (автоматически проставленные) отметки о согласии на рекламу недопустимыми и указал, что отказ от рекламы не должен влиять на выдачу кредита. ФАС отмечает, что реклама возможна только после добровольного согласия, оформленного отдельно от других документов, а ситуация, когда отказаться невозможно, это недобросовестная практика, способная затронуть и антимонопольное законодательство. По публикациям в прессе с подобными претензиями столкнулся ряд крупных банков.
Важная оговорка: стимулировать подписку можно, склеивать нельзя
Чтобы картина не была однобокой. Верховный Суд признавал законной модель, когда компания даёт скидку в обмен на подписку на рекламу. Принцип не в том, что рекламу нельзя стимулировать, а в том, что согласие должно быть отдельным, добровольным и информированным, выделенным в самостоятельный пункт, а не спрятанным в согласии на обработку данных или в оферте.
То есть закон не запрещает маркетинг. Он запрещает получать согласие обманом: через склейку с другим документом или через галочку, которую человек не ставил сам.
Составы и ответственность
Ситуация
Норма
Ответственность
Реклама по SMS, в мессенджерах или по звонку без предварительного согласия
Согласие на обработку данных склеено с согласием на рекламу или проставлено предзаполненной галочкой (согласие не свободное и не конкретное)
ст. 9 152-ФЗ; склейка квалифицируется по ч. 1 ст. 13.11 КоАП
150 000 - 300 000 ₽ для юрлица
Суммы по конкретным делам источники обычно не раскрывают (где-то выносится предупреждение, где-то спор идёт об отмене решения). Но суть для бизнеса в том, что одна небрежная форма создаёт риск сразу по двум плоскостям: рекламной и по защите персональных данных.
Что проверить в своих формах
Большинство таких ошибок это не злой умысел, а привычные шаблоны форм подписки, заявки и регистрации. Пройдитесь по своему сайту, приложению и договорам с этим списком:
Согласие на рекламную рассылку это отдельная галочка, а не часть пункта про обработку данных
Эта галочка не проставлена по умолчанию: человек ставит её сам
Отказ от рекламы не мешает оформить заказ, услугу или аккаунт
Согласие на обработку данных не слито с согласием на рекламу в одной формулировке
Согласие на обработку персональных данных оформлено отдельным документом (требование с 1 сентября 2025 года)
Вы можете доказать факт и дату получения рекламного согласия (бремя доказывания на вас)
Как должно выглядеть на практике
Правильная форма это два независимых действия пользователя. Первое: согласие на обработку персональных данных, со ссылкой на отдельный документ, нужное для оказания услуги. Второе: отдельная, пустая по умолчанию галочка «Хочу получать рекламные и информационные сообщения», от которой можно отказаться без последствий для заказа. Формулировки не объединяются, галочки не предзаполняются, отказ ничего не блокирует.
Склейка и предзаполнение видны на форме снаружи, поэтому их несложно выявить: либо вручную по чек-листу выше, либо автоматизированной проверкой форм. По нашей базе сканов проблема с согласием массовая: у 66% проверенных сайтов данные собираются без корректного согласия на обработку персональных данных (база 636 сайтов, ноябрь 2026). Это самоотобранная выборка, то есть сайты, которые владельцы сами проверяли на сканере, и её нельзя читать как долю всех сайтов рунета. Но на ней хорошо видно, насколько типична эта небрежность, и что корень тот же, что и в разобранных делах.
Согласие на обработку персональных данных и согласие на рекламу это два разных разрешения. Первое не покрывает второе, рекламное согласие нельзя склеивать с другими документами и нельзя получать предзаполненной галочкой. Осенняя практика 2026 года показала, что ссылка на «единую форму согласия» в суде не спасает. Проверить свои формы можно по чек-листу выше вручную, а для сайтов и приложений с большим числом форм это удобнее делать автоматизированно, через специализированные сервисы аудита форм.