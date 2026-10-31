Кредитная история лежит не в одном бюро: как найти все через Центральный каталог по 218-ФЗ

Финдиректор готовит собственника к сделке с банком, ИП сам собирается за кредитом - и первый практический вопрос: в какое бюро вообще смотреть. Закон не обязывает банк или МФО сдавать данные во все бюро кредитных историй сразу - источник формирования сам решает, с каким бюро (или несколькими) у него заключен договор на передачу данных. В итоге история одного человека может лежать кусками в двух-трех разных БКИ, и часть этих кусков владелец истории никогда не видел - просто потому что не знал, куда смотреть.
Что говорит закон
Для этой задачи в 218-ФЗ есть отдельный институт - статья 13, Центральный каталог кредитных историй. Ведет его Банк России. Сами истории хранятся в бюро. ЦККИ работает как справочник-указатель: туда каждое БКИ обязано передать титульную часть кредитной истории и код субъекта кредитной истории. Спрашиваете ЦККИ - получаете список: “история гражданина Иванова сформирована в бюро А и в бюро Б”.
Код субъекта кредитной истории - отдельная сущность, и без нее запрос не работает. Это набор символов, который субъект сам определяет - обычно поле для него есть в заявлении на кредит или заем. Банк или МФО передает этот код в бюро, бюро - в ЦККИ. Без кода искать по одному ФИО бюро не может: однофамильцев слишком много, а по действующему порядку ЦБ запрос должен идти с точным идентификатором. Если код никогда не присваивали или забыли - его можно восстановить или сформировать заново в любом бюро кредитных историй или банке, с которым был кредитный договор, либо через форму на сайте Банка России.
Как это работает на практике
Доступны два канала, и начинать я советую с Госуслуг.
Через Госуслуги, с подтвержденной учетной записью: в поиске - “Узнать свое БКИ”, сверка паспортных данных (если паспорт недавно менялся - указать и предыдущий), запрос отправлен. Ответ приходит в личный кабинет, канал бесплатен и без ограничения по числу обращений в год. Код субъекта кредитной истории тут отдельно искать не нужно - Госуслуги идентифицируют запрос по данным самой учетной записи. По моим наблюдениям, ответ укладывается в те же сутки, хотя формально этот срок нигде не прописан - так что обещать его не буду.
Прямой запрос в ЦККИ на сайте Банка России - вариант для тех, у кого код субъекта кредитной истории уже под рукой: без него запрос через эту форму не примут. Зато срок здесь закреплен по действующему порядку ЦБ - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса в ЦККИ.
Здесь начинается типичная ошибка, которую я регулярно вижу в чужих историях на аудите: клиент получает из ЦККИ список из двух-трех бюро и считает, что дело сделано. Нет. ЦККИ и Госуслуги в этом запросе отдают только список, где лежит история. Само содержимое остается в бюро. В выгрузках, которые я разбираю, картина обычно одна и та же: в одном бюро - длинный ровный трек, во втором - короткая история с единственной просрочкой пятилетней давности, про которую первый отчет просто ничего не говорит. Собственник на переговорах оперирует первым отчетом и искренне не понимает, почему банк увидел что-то другое. За самим отчетом (платежная дисциплина, суммы, просрочки) нужно идти отдельно в каждое из названных бюро, и по статье 8 218-ФЗ это можно делать бесплатно два раза в год в каждом бюро. Список бюро, кредитная история и кредитный рейтинг - три разные вещи, и спутать их на этом этапе означает пройти полкруга и решить, что добежал.
Если смотреть со стороны бизнеса: когда финдиректор или партнер хочет свериться по истории собственника перед сделкой, запрос и получение данных доступны только от имени самого субъекта истории или по надлежаще оформленной доверенности. Это персональные данные конкретного человека, и закон здесь границу не сдвигает ни для какой сделки.
Что с этим делать
- Список бюро, где лежит история, запрашивайте через Госуслуги - бесплатно, без лимита по количеству обращений в год, ответ в личном кабинете.
- Если нужен прямой запрос в ЦККИ через сайт Банка России - сначала код субъекта кредитной истории; нет кода - восстановить в любом бюро или банке.
- Список бюро из ЦККИ или Госуслуг закрывает только первый шаг - показывает, куда идти. За содержимым истории - отдельный запрос в каждое названное бюро, бесплатно два раза в год по статье 8 218-ФЗ.
- Платные сервисы, которые обещают “найти все ваши бюро” за отдельную плату, продают то, что Госуслуги отдают бесплатно и без ограничения по году - разница только в обертке.
- Для сверки собственника или контрагента перед сделкой - только с его стороны или по доверенности, без обходных путей.