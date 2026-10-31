Кредитная история лежит не в одном бюро: как найти все через Центральный каталог по 218-ФЗ

Как это работает на практике

Доступны два канала, и начинать я советую с Госуслуг.

Через Госуслуги, с подтвержденной учетной записью: в поиске - “Узнать свое БКИ”, сверка паспортных данных (если паспорт недавно менялся - указать и предыдущий), запрос отправлен. Ответ приходит в личный кабинет, канал бесплатен и без ограничения по числу обращений в год. Код субъекта кредитной истории тут отдельно искать не нужно - Госуслуги идентифицируют запрос по данным самой учетной записи. По моим наблюдениям, ответ укладывается в те же сутки, хотя формально этот срок нигде не прописан - так что обещать его не буду.

Прямой запрос в ЦККИ на сайте Банка России - вариант для тех, у кого код субъекта кредитной истории уже под рукой: без него запрос через эту форму не примут. Зато срок здесь закреплен по действующему порядку ЦБ - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса в ЦККИ.

Здесь начинается типичная ошибка, которую я регулярно вижу в чужих историях на аудите: клиент получает из ЦККИ список из двух-трех бюро и считает, что дело сделано. Нет. ЦККИ и Госуслуги в этом запросе отдают только список, где лежит история. Само содержимое остается в бюро. В выгрузках, которые я разбираю, картина обычно одна и та же: в одном бюро - длинный ровный трек, во втором - короткая история с единственной просрочкой пятилетней давности, про которую первый отчет просто ничего не говорит. Собственник на переговорах оперирует первым отчетом и искренне не понимает, почему банк увидел что-то другое. За самим отчетом (платежная дисциплина, суммы, просрочки) нужно идти отдельно в каждое из названных бюро, и по статье 8 218-ФЗ это можно делать бесплатно два раза в год в каждом бюро. Список бюро, кредитная история и кредитный рейтинг - три разные вещи, и спутать их на этом этапе означает пройти полкруга и решить, что добежал.

Если смотреть со стороны бизнеса: когда финдиректор или партнер хочет свериться по истории собственника перед сделкой, запрос и получение данных доступны только от имени самого субъекта истории или по надлежаще оформленной доверенности. Это персональные данные конкретного человека, и закон здесь границу не сдвигает ни для какой сделки.