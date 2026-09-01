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Светлана Сатина
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Подарили по месяцу подписки тем, кто помогает Клерк.Системе стать лучше

За полезную обратную связь и активное участие будем дарить подписку каждый месяц.

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Подарили по месяцу подписки тем, кто помогает Клерк.Системе стать лучше
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня мы раздали первую порцию подарков: по месяцу подписки на Клерк.Систему шестерым пользователям. 

Почему мы выбрали именно этих пользователей? Потому что они активнее всего помогали нам строить сообщество в последние несколько недель: они заказывали разборы, участвовали в конструктивных дискуссиях и не стеснялись критиковать и предлагать идеи. 

🍾Вот эти пользователи: 

  1. odri

  2. Jep77

  3. kornilova0211

  4. marysokolova 

  5. Iren   

  6. VikaV2193

Подписки уже оформлены и подключены. Поздравляем!

Такие подарки мы будем вручать каждый месяц — причем каждый месяц можно участвовать заново. Правило простое: если вы написали замечание, предложили идею или заказали разбор, мы взяли это в работу и потом можем показать, как именно это появилось в Клерк.Системе, — дарим один месяц подписки.

Поэтому пишите — в комментариях к материалам Системы, постам в этом и другом нашем блоге, в сообществе на форуме: 

  • Нашли ошибку — сообщите.

  • Не хватает разбора, вебинара, мини-курса, конспекта, инструмента — закажите.

  • Есть идея — предложите.

  • Хотите нас похвалить или покритиковать — приходите обсуждать.

Так что первый подарок сегодня уже уехал к шести пользователям.

А следующий может стать вашим. 

Спасибо, что вы с нами! 

Информации об авторе

Светлана Сатина

Светлана Сатина

Главный редактор Клерк.Система в Клерк.Ру

3 подписчика16 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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