Подарили по месяцу подписки тем, кто помогает Клерк.Системе стать лучше
За полезную обратную связь и активное участие будем дарить подписку каждый месяц.
Сегодня мы раздали первую порцию подарков: по месяцу подписки на Клерк.Систему шестерым пользователям.
Почему мы выбрали именно этих пользователей? Потому что они активнее всего помогали нам строить сообщество в последние несколько недель: они заказывали разборы, участвовали в конструктивных дискуссиях и не стеснялись критиковать и предлагать идеи.
🍾Вот эти пользователи:
Подписки уже оформлены и подключены. Поздравляем!
Такие подарки мы будем вручать каждый месяц — причем каждый месяц можно участвовать заново. Правило простое: если вы написали замечание, предложили идею или заказали разбор, мы взяли это в работу и потом можем показать, как именно это появилось в Клерк.Системе, — дарим один месяц подписки.
Поэтому пишите — в комментариях к материалам Системы, постам в этом и другом нашем блоге, в сообществе на форуме:
Нашли ошибку — сообщите.
Не хватает разбора, вебинара, мини-курса, конспекта, инструмента — закажите.
Есть идея — предложите.
Хотите нас похвалить или покритиковать — приходите обсуждать.
Так что первый подарок сегодня уже уехал к шести пользователям.
А следующий может стать вашим.
Спасибо, что вы с нами!
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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