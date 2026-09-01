Подарили по месяцу подписки тем, кто помогает Клерк.Системе стать лучше

За полезную обратную связь и активное участие будем дарить подписку каждый месяц.

Сегодня мы раздали первую порцию подарков: по месяцу подписки на Клерк.Систему шестерым пользователям.

Почему мы выбрали именно этих пользователей? Потому что они активнее всего помогали нам строить сообщество в последние несколько недель: они заказывали разборы, участвовали в конструктивных дискуссиях и не стеснялись критиковать и предлагать идеи.

🍾Вот эти пользователи:

Подписки уже оформлены и подключены. Поздравляем!

Такие подарки мы будем вручать каждый месяц — причем каждый месяц можно участвовать заново. Правило простое: если вы написали замечание, предложили идею или заказали разбор, мы взяли это в работу и потом можем показать, как именно это появилось в Клерк.Системе, — дарим один месяц подписки.

Поэтому пишите — в комментариях к материалам Системы, постам в этом и другом нашем блоге, в сообществе на форуме:

Нашли ошибку — сообщите.

Не хватает разбора, вебинара, мини-курса, конспекта, инструмента — закажите.

Есть идея — предложите.

Хотите нас похвалить или покритиковать — приходите обсуждать.

Так что первый подарок сегодня уже уехал к шести пользователям.

А следующий может стать вашим.

Спасибо, что вы с нами!