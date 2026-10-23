Ругаем или хвалим новый поиск в Клерк.Системе

Помним, что он работал не так, как хотелось. Починили. Критикуйте. Пробовать можно без подписки.

Коллеги, на фоне всяческих интернет-пертурбаций у нас была одна личная боль: поиск по материалам внутри подписки Клерк.Система работал проблемно. К счастью, мы это исправили. Стало быстрее, полезнее и красивее.

1. Быстрый поиск теперь выглядит вот так:

Новый быстрый поиск в Клерк.Системе

2. На главной странице — новая строка поиска с ИИ-консультантом на базе Клерк.ИИ. Это на случай, если вам сразу нужна подборка материалов Клерк.Системы по вашему запросу. Пример:

Новый поиск с ИИ-консультантом в Клерк.Системе

Если нужна подборка — жмите «Спросите ИИ-консультанта».

3. И классика — расширенный поиск, где результаты отсортированы по разделам:

Новый расширенный поиск в Клерк.Системе

Но стало ли лучше? 👀Попробуйте (подписка для поиска не нужна), расскажите.

Как вам новый поиск в Клерк.Системе? Анонимный опрос 😍все работает, все нашлось 🤔так себе, есть замечания 👎плохо 👀сейчас попробую Проголосовали 5 человек

Расскажите, почему выбрали тот или иной вариант.