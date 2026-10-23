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Светлана Сатина
Интернет и технологии
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Ругаем или хвалим новый поиск в Клерк.Системе

Помним, что он работал не так, как хотелось. Починили. Критикуйте. Пробовать можно без подписки.

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Коллеги, на фоне всяческих интернет-пертурбаций у нас была одна личная боль: поиск по материалам внутри подписки Клерк.Система работал проблемно. К счастью, мы это исправили. Стало быстрее, полезнее и красивее. 

1. Быстрый поиск теперь выглядит вот так: 

Новый быстрый поиск в Клерк.Системе
Новый быстрый поиск в Клерк.Системе

2. На главной странице — новая строка поиска с ИИ-консультантом на базе Клерк.ИИ. Это на случай, если вам сразу нужна подборка материалов Клерк.Системы по вашему запросу. Пример: 

Новый поиск с ИИ-консультантом в Клерк.Системе
Новый поиск с ИИ-консультантом в Клерк.Системе

Если нужна подборка — жмите «Спросите ИИ-консультанта».

3. И классика — расширенный поиск, где результаты отсортированы по разделам: 

Новый расширенный поиск в Клерк.Системе
Новый расширенный поиск в Клерк.Системе

Но стало ли лучше? 👀Попробуйте (подписка для поиска не нужна), расскажите.

Как вам новый поиск в Клерк.Системе?

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Информации об авторе

Светлана Сатина

Светлана Сатина

Главный редактор Клерк.Система в Клерк.Ру

4 подписчика23 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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