Ругаем или хвалим новый поиск в Клерк.Системе
Помним, что он работал не так, как хотелось. Починили. Критикуйте. Пробовать можно без подписки.
Коллеги, на фоне всяческих интернет-пертурбаций у нас была одна личная боль: поиск по материалам внутри подписки Клерк.Система работал проблемно. К счастью, мы это исправили. Стало быстрее, полезнее и красивее.
1. Быстрый поиск теперь выглядит вот так:
2. На главной странице — новая строка поиска с ИИ-консультантом на базе Клерк.ИИ. Это на случай, если вам сразу нужна подборка материалов Клерк.Системы по вашему запросу. Пример:
Если нужна подборка — жмите «Спросите ИИ-консультанта».
3. И классика — расширенный поиск, где результаты отсортированы по разделам:
Но стало ли лучше? 👀Попробуйте (подписка для поиска не нужна), расскажите.
Как вам новый поиск в Клерк.Системе?
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Расскажите, почему выбрали тот или иной вариант.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Когда основной поиск починят?