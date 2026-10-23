Держите три бесплатных чек-листа от Клерк.Системы к отчетности за III квартал-2026

Все идет по плану? Давайте перепроверим: есть еще два с половиной дня.

26 октября — срок сдачи отчетности за 9 месяцев и III квартал. Тот самый понедельник, который многие из нас проведут с электронной подписью наготове. У нас есть еще полпятницы и два выходных, чтобы все перепроверить.

Какими чек-листами пользуюсь лично я — в качестве скорой помощи для чистовой проверки:

Открываем все три бесплатно до понедельника. Скачивайте PDF, печатайте (если удобно) и отмечайте чек-боксы.

Это не все: в Клерк.Системе мы в течение октября работали для того, чтобы период подготовки прошел для вас спокойнее. Времени всегда в обрез, поэтому мы выпустили цикл по всем ключевым отчетам. Вот лишь некоторые материалы:

Мы работаем так, чтобы вы могли открыть Систему и сразу найти нужный ответ. Без поиска по десяткам вкладок и перечитывания законов с нуля.

И помните: после сдачи обязательно выдохните. Вы сделали большую работу. А если что-то пойдет не по плану или появится срочный вопрос — мы рядом.

Удачного понедельника и спокойной отчетности!