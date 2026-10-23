Держите три бесплатных чек-листа от Клерк.Системы к отчетности за III квартал-2026
Все идет по плану? Давайте перепроверим: есть еще два с половиной дня.
26 октября — срок сдачи отчетности за 9 месяцев и III квартал. Тот самый понедельник, который многие из нас проведут с электронной подписью наготове. У нас есть еще полпятницы и два выходных, чтобы все перепроверить.
Какими чек-листами пользуюсь лично я — в качестве скорой помощи для чистовой проверки:
Чек-лист. Что проверить перед отправкой раздела 2 ЕФС-1 за 9 месяцев 2026 года
Чек-лист. Проверьте готовность к декларации по НДС за III квартал 2026 года
Открываем все три бесплатно до понедельника. Скачивайте PDF, печатайте (если удобно) и отмечайте чек-боксы.
Это не все: в Клерк.Системе мы в течение октября работали для того, чтобы период подготовки прошел для вас спокойнее. Времени всегда в обрез, поэтому мы выпустили цикл по всем ключевым отчетам. Вот лишь некоторые материалы:
📎Декларация по НДС за III квартал 2026 года. Разобрали изменения, спорные моменты с вычетами и заполнение разделов, которые чаще всего вызывают вопросы. Отдельно — инструкции для деклараций в IT, маркетплейсах и общепите.
📎РСВ за 9 месяцев. Инструкции по заполнению с учетом обновленных кодов и форм. Плюс разбор ситуаций, где легко ошибиться.
📎Раздел 2 ЕФС-1 за 9 месяцев. С акцентом на то, что уточнить перед отправкой — где проверить цифры и как избежать типовых ошибок.
Мы работаем так, чтобы вы могли открыть Систему и сразу найти нужный ответ. Без поиска по десяткам вкладок и перечитывания законов с нуля.
И помните: после сдачи обязательно выдохните. Вы сделали большую работу. А если что-то пойдет не по плану или появится срочный вопрос — мы рядом.
Удачного понедельника и спокойной отчетности!
И не забывайте: до 25 октября мы дарим 6 месяцев подписки на Клерк.Системы в честь Дня рождения Клерка!
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .