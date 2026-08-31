Налоговый штраф можно уменьшить, но с 1 сентября правила изменятся

Компания получила налоговый штраф на 500 тысяч рублей.

Руководитель уверен:

«Ничего страшного. В суде попросим снизить».

До сих пор размер налоговой санкции действительно мог существенно уменьшаться при наличии смягчающих обстоятельств.

Но с 1 сентября 2026 года правила меняются.

И бизнесу полезно знать об этом заранее.