Налоговый штраф можно уменьшить, но с 1 сентября правила изменятся

Компания получила налоговый штраф на 500 тысяч рублей.
Руководитель уверен:
«Ничего страшного. В суде попросим снизить».
До сих пор размер налоговой санкции действительно мог существенно уменьшаться при наличии смягчающих обстоятельств.
Но с 1 сентября 2026 года правила меняются.
И бизнесу полезно знать об этом заранее.
Что происходит сейчас
Налоговый кодекс позволяет учитывать обстоятельства, смягчающие ответственность.
Например, при рассмотрении конкретного дела значение могут иметь характер нарушения, обстоятельства его совершения и другие факторы.
Причем перечень смягчающих обстоятельств не является полностью закрытым.
Поэтому задача бизнеса — не просто написать:
«Просим снизить штраф»,
а показать конкретные обстоятельства своей ситуации.
Что изменится с 1 сентября
С 1 сентября 2026 года появляется предел снижения налогового штрафа.
Даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств уменьшить санкцию более чем в десять раз относительно первоначального размера будет нельзя.
Представим штраф в 500 тысяч рублей.
После вступления изменений в силу его нельзя будет снизить ниже 50 тысяч рублей только за счет применения механизма смягчающих обстоятельств.
Для бизнеса это важное изменение.
Раньше разница между первоначальным штрафом и итоговой санкцией в отдельных спорах могла быть значительно больше.
Значит, достаточно собрать пять смягчающих обстоятельств?
Не совсем.
Здесь опасно воспринимать закон как калькулятор:
одно обстоятельство — одна скидка;
два — еще одна;
пять — автоматически получаем минимальный штраф.
Так это не работает.
Обстоятельства необходимо доказать, а их значение оценивается применительно к конкретному нарушению.
Поэтому формальная папка из нескольких документов сама по себе результата не гарантирует.
Почему об этом нужно думать до проверки
Когда решение уже вынесено, бизнес начинает восстанавливать события:
когда обнаружили ошибку;
исправили ли ее самостоятельно;
какие последствия наступили;
как компания взаимодействовала с инспекцией;
были ли другие обстоятельства, имеющие значение.
Через год восстановить эту историю значительно сложнее.
Поэтому документы, подтверждающие обстоятельства нарушения и действия компании после его обнаружения, лучше сохранять сразу.
Главное
Налоговый штраф — не всегда окончательная сумма.
Но с 1 сентября 2026 года возможность его снижения станет более ограниченной: законодатель устанавливает нижний предел — не менее одной десятой первоначальной санкции при применении смягчающих обстоятельств.
Поэтому стратегия «если что, потом снизим штраф в суде» становится еще менее надежной.
Гораздо важнее понимать сам риск и сохранять документы, которые объясняют обстоятельства нарушения.
✔ Сохраните статью, если отвечаете за налоги или финансы компании. С 1 сентября привычный расчет на значительное снижение налоговой санкции может дать совсем другой результат, чем несколько лет назад.
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