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Анастасия Корзан
Налоговые штрафы
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Налоговый штраф можно уменьшить, но с 1 сентября правила изменятся

До сих пор размер налоговой санкции действительно мог существенно уменьшаться при наличии смягчающих обстоятельств. Но с 1 сентября 2026 года правила меняются. И бизнесу полезно знать об этом заранее.

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Компания получила налоговый штраф на 500 тысяч рублей.

Руководитель уверен:

«Ничего страшного. В суде попросим снизить».

До сих пор размер налоговой санкции действительно мог существенно уменьшаться при наличии смягчающих обстоятельств.

Но с 1 сентября 2026 года правила меняются.

И бизнесу полезно знать об этом заранее.

Налоговый штраф можно уменьшить, но с 1 сентября правила изменятся

Что происходит сейчас

Налоговый кодекс позволяет учитывать обстоятельства, смягчающие ответственность.

Например, при рассмотрении конкретного дела значение могут иметь характер нарушения, обстоятельства его совершения и другие факторы.

Причем перечень смягчающих обстоятельств не является полностью закрытым.

Поэтому задача бизнеса — не просто написать:

«Просим снизить штраф»,

а показать конкретные обстоятельства своей ситуации.

Что изменится с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года появляется предел снижения налогового штрафа.

Даже при наличии нескольких смягчающих обстоятельств уменьшить санкцию более чем в десять раз относительно первоначального размера будет нельзя.

Представим штраф в 500 тысяч рублей.

После вступления изменений в силу его нельзя будет снизить ниже 50 тысяч рублей только за счет применения механизма смягчающих обстоятельств.

Для бизнеса это важное изменение.

Раньше разница между первоначальным штрафом и итоговой санкцией в отдельных спорах могла быть значительно больше.

Значит, достаточно собрать пять смягчающих обстоятельств?

Не совсем.

Здесь опасно воспринимать закон как калькулятор:

одно обстоятельство — одна скидка;

два — еще одна;

пять — автоматически получаем минимальный штраф.

Так это не работает.

Обстоятельства необходимо доказать, а их значение оценивается применительно к конкретному нарушению.

Поэтому формальная папка из нескольких документов сама по себе результата не гарантирует.

Почему об этом нужно думать до проверки

Когда решение уже вынесено, бизнес начинает восстанавливать события:

когда обнаружили ошибку;

исправили ли ее самостоятельно;

какие последствия наступили;

как компания взаимодействовала с инспекцией;

были ли другие обстоятельства, имеющие значение.

Через год восстановить эту историю значительно сложнее.

Поэтому документы, подтверждающие обстоятельства нарушения и действия компании после его обнаружения, лучше сохранять сразу.

Главное

Налоговый штраф — не всегда окончательная сумма.

Но с 1 сентября 2026 года возможность его снижения станет более ограниченной: законодатель устанавливает нижний предел — не менее одной десятой первоначальной санкции при применении смягчающих обстоятельств.

Поэтому стратегия «если что, потом снизим штраф в суде» становится еще менее надежной.

Гораздо важнее понимать сам риск и сохранять документы, которые объясняют обстоятельства нарушения.

✔ Сохраните статью, если отвечаете за налоги или финансы компании. С 1 сентября привычный расчет на значительное снижение налоговой санкции может дать совсем другой результат, чем несколько лет назад.

В нашем Telegram-канале мы разбираем изменения налоговых правил, судебную практику, проверки бизнеса и ситуации, в которых одна ошибка в отчетности или документах превращается в реальный финансовый риск.

Информации об авторе

Анастасия Корзан

Анастасия Корзан

Юрист в ИП

1 подписчик13 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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