Цифровой рубль запустили массово с 1 сентября: что теперь придется сделать бизнесу

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль перестал быть историей про далекое будущее.
Начался этап его массового внедрения.
Крупнейшие банки должны предоставить клиентам возможность работать с цифровыми рублями, а часть торговых компаний — принимать ими оплату.
Но означает ли это, что с сентября каждый магазин обязан срочно подключить цифровой рубль?
Нет.
Кого изменения касаются уже сейчас
Первый этап затрагивает не весь бизнес.
С 1 сентября 2026 года обязанность принимать цифровые рубли распространяется, в частности, на торговые компании с выручкой за предыдущий год свыше 120 млн рублей, если выполняются предусмотренные законом условия по обслуживающему банку.
Дальше требования будут распространяться постепенно.
С 1 сентября 2027 года следующий этап затронет в том числе торговые компании с выручкой свыше 30 млн рублей, обслуживающиеся в соответствующих банках.
Следующий этап запланирован на 2028 год.
Поэтому небольшому магазину с выручкой несколько миллионов рублей не нужно исходить из того, что с 1 сентября он автоматически нарушает закон, если не принимает цифровые рубли.
Это еще один банковский счет?
Не совсем.
Цифровой рубль — третья форма российского рубля наряду с наличными и безналичными деньгами.
Счета цифрового рубля открываются на платформе Банка России, а взаимодействовать с ними пользователь может через банк — участник платформы.
При этом открывать такой счет никто автоматически не будет.
Для граждан использование цифрового рубля остается добровольным.
А бизнес сможет отказаться принимать его?
Вот здесь нужно разделять две ситуации.
Одно дело — использование цифрового рубля самим гражданином. Человек решает это самостоятельно.
Другое — обязанность определенных продавцов обеспечить покупателю соответствующий способ оплаты.
Если компания подпадает под установленные законом критерии, просто написать на кассе «цифровые рубли не принимаем» уже не получится.
Есть еще одно новое ограничение
Банк России непосредственно перед массовым запуском определил лимит для физических лиц.
С 1 сентября гражданин может пополнять свой счет цифрового рубля с банковских счетов и электронных кошельков в пределах 300 тысяч рублей в месяц.
Это не означает, что человеку разрешено иметь только 300 тысяч цифровых рублей.
Речь идет именно об установленном лимите на соответствующее пополнение счета.
Что проверить бизнесу
Первый вопрос — не «как подключить цифровой рубль».
Первый вопрос:
распространяется ли обязанность на нашу компанию уже сейчас?
Для этого нужно посмотреть выручку за предыдущий год и банк, через который организован прием электронных средств платежа.
Если бизнес попадает в первый этап, дальше уже необходимо разбираться с технической организацией приема платежей.
Главное
1 сентября не произошло мгновенного перехода всей страны на цифровой рубль.
Начался первый этап массового внедрения.
Поэтому для бизнеса сейчас главное — не поддаваться на две крайности.
Не считать цифровой рубль экспериментом, который можно игнорировать еще несколько лет.
Но и не думать, что любой ИП с небольшой торговой точкой уже обязан его принимать.
✔ Сохраните статью, если принимаете платежи от физических лиц. Цифровой рубль будет внедряться поэтапно, поэтому для бизнеса важна не только сама дата 1 сентября, но и момент, когда требования начнут распространяться именно на его выручку и банк.
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