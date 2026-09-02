Цифровой рубль запустили массово с 1 сентября: что теперь придется сделать бизнесу

Кого изменения касаются уже сейчас

Первый этап затрагивает не весь бизнес.

С 1 сентября 2026 года обязанность принимать цифровые рубли распространяется, в частности, на торговые компании с выручкой за предыдущий год свыше 120 млн рублей, если выполняются предусмотренные законом условия по обслуживающему банку.

Дальше требования будут распространяться постепенно.

С 1 сентября 2027 года следующий этап затронет в том числе торговые компании с выручкой свыше 30 млн рублей, обслуживающиеся в соответствующих банках.

Следующий этап запланирован на 2028 год.

Поэтому небольшому магазину с выручкой несколько миллионов рублей не нужно исходить из того, что с 1 сентября он автоматически нарушает закон, если не принимает цифровые рубли.