ФНС получит больше данных по цифровому рублю: что налоговая сможет увидеть

ФНС утвердила новый порядок электронного взаимодействия с банками и оператором платформы цифрового рубля.

В результате налоговые органы смогут получать информацию не только о самих счетах и операциях.

В предусмотренных случаях доступными станут и дополнительные технические сведения.

Разберемся, означает ли это тотальный контроль за каждым цифровым рублем.