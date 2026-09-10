ФНС получит больше данных по цифровому рублю: что налоговая сможет увидеть

ФНС утвердила новый порядок электронного взаимодействия с банками и оператором платформы цифрового рубля.
В результате налоговые органы смогут получать информацию не только о самих счетах и операциях.
В предусмотренных случаях доступными станут и дополнительные технические сведения.
Разберемся, означает ли это тотальный контроль за каждым цифровым рублем.
Что сможет запрашивать налоговая
Счета цифрового рубля не находятся вне налоговой системы.
Для ФНС предусмотрена возможность запрашивать сведения об открытых счетах цифрового рубля, остатках и операциях по ним.
Но новый порядок делает информационный обмен еще детальнее.
В данных по операциям могут фигурировать дополнительные идентификаторы, связанные с устройством и способом совершения операции.
В частности, речь идет об IP- и MAC-адресах, номере телефона и отдельных сведениях, позволяющих идентифицировать устройство, с которого проводилась операция.
Зачем налоговой IP-адрес
Представим ситуацию.
У компании есть счет цифрового рубля.
Формально операции проводятся от имени организации, но при проверке возникает вопрос, кто фактически распоряжался средствами и откуда совершались определенные действия.
Одной выписки иногда недостаточно.
Технические сведения позволяют дополнительно сопоставлять обстоятельства совершения операций.
Это может иметь значение, например, когда проверяется реальность финансовых отношений или фактическое использование счета.
Значит, ФНС будет следить за каждым переводом?
Нет.
Сам факт появления новых форматов обмена информацией не означает, что инспектор будет в режиме реального времени наблюдать за каждой покупкой человека или каждым платежом компании.
Речь идет о порядке предоставления информации налоговым органам в рамках предусмотренных законом полномочий.
Это важное различие.
Новые правила расширяют технические возможности налогового контроля, но не превращают любой перевод цифровых рублей автоматически в налоговую проверку.
А обычные банковские счета налоговая уже видит?
Банковская тайна давно не означает полной недоступности финансовой информации для ФНС.
В предусмотренных Налоговым кодексом случаях налоговые органы вправе получать от банков сведения о счетах, остатках и операциях.
Поэтому цифровой рубль в этом смысле не создает совершенно отдельный мир.
Скорее происходит обратное:
новую форму денег постепенно встраивают в уже существующую систему налогового администрирования.
Есть еще один важный момент
С 2026 года механизм приостановления операций из-за налоговой задолженности также учитывает цифровой рубль.
То есть наличие денег не на обычном банковском счете, а на счете цифрового рубля само по себе не выводит их из механизмов налогового администрирования.
Это особенно важно для бизнеса.
Не стоит воспринимать цифровой кошелек как отдельное пространство, которое существует независимо от ЕНС, налоговой задолженности и требований инспекции.
Когда заработает новый порядок
Здесь легко запутаться в датах.
Массовое внедрение цифрового рубля началось с 1 сентября 2026 года.
Но новый порядок информационного взаимодействия ФНС с банками и оператором платформы цифрового рубля вступит в силу позднее — по истечении девяти месяцев после официального опубликования и не ранее 1 июля 2027 года.
Поэтому говорить, что все новые технические данные ФНС получает по этим правилам уже сегодня, было бы неправильно.
Что это меняет для бизнеса
Самый важный вывод не в IP-адресах.
Он в другом.
По мере распространения цифрового рубля его интеграция с налоговым администрированием будет становиться глубже.
Поэтому бизнесу не стоит относиться к операциям с цифровыми рублями как к менее прозрачной альтернативе обычному банковскому счету.
Платеж должен иметь понятный экономический смысл независимо от того, в какой форме рублей он совершен.
Главное
Цифровой рубль — новая форма денег, но старый принцип остается:
если операция имеет значение для налогообложения, бизнес должен быть способен объяснить ее происхождение и экономический смысл.
Новый порядок показывает, что возможностей для сопоставления финансовых и технических данных у налоговых органов становится больше.
Поэтому главный вопрос при любой операции по-прежнему не «увидит ли ее ФНС?».
Гораздо полезнее спросить:
«Если по этому платежу зададут вопрос через два года — сможем ли мы нормально объяснить, что это было?»
✔ Сохраните статью, если ваш бизнес готовится работать с цифровым рублем. Новая форма расчетов не означает меньшего налогового контроля — наоборот, цифровая инфраструктура постепенно дает государству больше возможностей сопоставлять операции и сведения о том, как они совершались.
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