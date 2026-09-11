Обнаружили налоговую ошибку раньше ФНС: почему теперь особенно важно исправить ее самостоятельно

Бухгалтер обнаружил ошибку в декларации.

Налог оказался занижен.

Инспекция пока ничего не требует и проверку не начала.

У бизнеса появляется соблазн:

«Может, лучше ничего не трогать? Вдруг налоговая вообще не заметит».

С 1 сентября 2026 года такая логика стала еще менее разумной.

ФНС обновила правила учета смягчающих обстоятельств при налоговых нарушениях. И среди них прямо указано добровольное устранение нарушения.

Разберемся, почему момент исправления ошибки теперь имеет особое значение.