Обнаружили налоговую ошибку раньше ФНС: почему теперь особенно важно исправить ее самостоятельно

Бухгалтер обнаружил ошибку в декларации.
Налог оказался занижен.
Инспекция пока ничего не требует и проверку не начала.
У бизнеса появляется соблазн:
«Может, лучше ничего не трогать? Вдруг налоговая вообще не заметит».
С 1 сентября 2026 года такая логика стала еще менее разумной.
ФНС обновила правила учета смягчающих обстоятельств при налоговых нарушениях. И среди них прямо указано добровольное устранение нарушения.
Разберемся, почему момент исправления ошибки теперь имеет особое значение.
Если ошибку нашли сами
Представим обычную ситуацию.
Компания сдала декларацию, а через месяц бухгалтер обнаружил, что часть операции учли неправильно.
В результате налоговая база оказалась занижена.
При этом инспекция ошибку еще не выявила.
Компания может самостоятельно разобраться в ситуации и при наличии оснований скорректировать отчетность.
И здесь появляется важный момент.
Добровольное устранение нарушения, включая самостоятельное выявление ошибки и подачу уточненной декларации до того, как нарушение обнаружил налоговый орган, ФНС относит к обстоятельствам, которые могут учитываться при решении вопроса об ответственности.
То есть имеет значение не только сама ошибка.
Имеет значение то, что бизнес сделал после ее обнаружения.
«Но штраф все равно можно снизить»
Да, механизм смягчения ответственности сохранился.
Однако с 1 сентября одновременно появилось новое ограничение.
При наличии смягчающих обстоятельств штраф должен быть уменьшен не менее чем в два раза.
Но снизить его более чем в десять раз относительно первоначального размера уже нельзя.
Например, компании назначили штраф 600 тысяч рублей.
При применении именно этого механизма итоговая санкция не может стать меньше 60 тысяч рублей.
Поэтому стратегия «сначала ничего не делаем, а если поймают — потом максимально снизим штраф» стала еще рискованнее.
Какие еще обстоятельства учитывает ФНС
Интересно, что речь идет не только о добровольном исправлении.
Среди обстоятельств, на которые указывает ФНС, есть, например:
небольшая просрочка при представлении документов;
непредставление незначительной части истребованных документов;
определенные ошибки в расчете налоговой базы при отсутствии умысла;
погашение недоимки и пеней до вынесения решения;
сложное финансовое положение;
отсутствие налоговых нарушений в течение предыдущих 12 месяцев.
Но есть принципиальное условие.
Обстоятельство нужно подтвердить документами.
Одной фразы «мы всегда были добросовестными налогоплательщиками» может оказаться недостаточно.
Небольшая ошибка тоже может иметь значение
Представим другую ситуацию.
ФНС запросила у компании 300 документов.
Несколько документов бухгалтер отправил с небольшой задержкой.
Раньше бизнес мог воспринимать ситуацию просто как нарушение срока.
Теперь при рассмотрении ответственности значение может иметь в том числе продолжительность просрочки и объем непредставленных документов.
ФНС прямо относит к смягчающим обстоятельствам определенные случаи незначительной просрочки и непредставления не более 10% от общего объема истребованных документов.
Это не означает, что сроки теперь можно спокойно нарушать.
Но размер и характер нарушения могут иметь значение для итоговой санкции.
Самая важная ошибка бизнеса
Она возникает уже после того, как компания понимает, что что-то сделала неправильно.
Вместо того чтобы зафиксировать обстоятельства, бухгалтерия и руководство начинают ждать:
«Посмотрим, заметит ли налоговая».
А через полгода приходит требование.
Сотрудники уже не помнят детали.
Часть переписки потерялась.
Человек, который допустил ошибку, уволился.
И доказать обстоятельства нарушения становится значительно сложнее.
Поэтому при обнаружении налоговой проблемы полезно сразу восстановить хронологию:
когда возникла ошибка;
когда ее обнаружили;
почему она произошла;
какие действия компания предприняла;
когда были доплачены необходимые суммы;
какими документами все это подтверждается.
Главное
Налоговая ошибка не всегда означает, что бизнес действовал умышленно.
Но после того как компания обнаружила проблему, значение приобретает уже ее собственное поведение.
С 1 сентября ФНС прямо учитывает добровольное устранение нарушения среди обстоятельств, способных повлиять на ответственность.
Поэтому иногда самый дорогой вариант — не сама бухгалтерская ошибка.
А решение ничего не делать и ждать, пока ее первой обнаружит налоговая.
✔ Сохраните статью, если ведете бизнес или отвечаете за налоги компании. Ошибки случаются даже при нормальной бухгалтерии, но теперь особенно важно не только то, что произошло, — значение имеет, когда компания обнаружила проблему и что сделала после этого.
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