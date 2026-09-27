Не хватает денег на налоги: с сентября получить рассрочку можно по новым правилам

У компании через неделю налоговый платеж.
На счете денег недостаточно.
Клиент обещает заплатить через два месяца.
И руководитель выбирает:
взять дорогой кредит;
не заплатить налог вовремя;
попытаться получить рассрочку.
С 1 сентября 2026 года правила изменения срока уплаты налогов изменились.
И некоторые документы ФНС теперь получает самостоятельно.
Рассрочка — это не списание налога
Начнем с главного.
Компания не освобождается от обязательства.
Отсрочка позволяет перенести срок платежа.
Рассрочка — платить задолженность частями по установленному графику.
То есть механизм рассчитан прежде всего на ситуацию:
деньги нужны сейчас, но бизнес способен исполнить налоговую обязанность позднее.
Что изменилось с сентября
Раньше при обращении за изменением срока уплаты налогоплательщику приходилось самостоятельно собирать определенные банковские документы.
С 1 сентября часть этой информации ФНС получает непосредственно от банков.
Например, сведения об остатках денежных средств и операциях по счетам налоговый орган может запросить самостоятельно.
Для бизнеса документов становится меньше.
Но есть важное «но».
Меньше документов не означает проще получить одобрение
ФНС все равно должна понимать, почему компания не может заплатить сейчас и сможет ли сделать это позднее.
Представим две компании.
Первая должна заплатить 5 млн рублей.
На счете сейчас 1 млн.
Но через три месяца по действующим контрактам ожидается 15 млн рублей.
У компании есть активы, клиенты и работающий бизнес.
А теперь вторая.
На счетах почти ничего нет.
Продажи остановились.
Сотрудники увольняются.
Крупной дебиторской задолженности нет.
Новых контрактов тоже.
Фраза:
«Дайте рассрочку, потом как-нибудь заработаем»
сама по себе не создает финансового источника для будущего платежа.
Рассрочка после налоговой проверки — отдельная история
Особенно интересна ситуация, когда ФНС уже провела проверку и доначислила крупную сумму.
Допустим, компания должна единовременно заплатить 12 млн рублей.
Такого свободного остатка у нее нет.
Для предусмотренных НК РФ случаев возможна рассрочка до трех лет.
Но здесь нужно внимательно следить за сроками и условиями.
В частности, заявление о рассрочке по результатам налоговой проверки необходимо подать в установленный законом период после вступления соответствующего решения в силу.
Опоздание может стоить возможности использовать этот механизм.
Что проверить до подачи заявления
Главный вопрос не:
«Как убедить ФНС дать рассрочку?»
Главный вопрос:
«Из каких денег мы будем выполнять график?»
Посмотрите:
дебиторскую задолженность;
действующие договоры;
ожидаемые поступления;
имущество;
другие обязательства;
платежи ближайших месяцев.
Если график существует только в Excel, а реальных источников денег под ним нет, перенос срока просто отложит проблему.
Главное
С 1 сентября 2026 года процедура получения отсрочки и рассрочки по налогам изменилась.
Часть банковских сведений ФНС теперь получает самостоятельно.
Но смысл механизма остался прежним:
государство переносит срок исполнения обязанности, а не отменяет ее.
Поэтому рассрочка полезна там, где у бизнеса есть временная проблема с деньгами и понятный источник будущих платежей.
✔ Сохраните статью, если в компании бывают кассовые разрывы. Иногда разница между управляемой проблемой и растущей налоговой задолженностью заключается не в размере долга, а в том, насколько рано бизнес начал разбираться со сроками его уплаты.
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