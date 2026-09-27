Не хватает денег на налоги: с сентября получить рассрочку можно по новым правилам

Меньше документов не означает проще получить одобрение

ФНС все равно должна понимать, почему компания не может заплатить сейчас и сможет ли сделать это позднее.

Представим две компании.

Первая должна заплатить 5 млн рублей.

На счете сейчас 1 млн.

Но через три месяца по действующим контрактам ожидается 15 млн рублей.

У компании есть активы, клиенты и работающий бизнес.

А теперь вторая.

На счетах почти ничего нет.

Продажи остановились.

Сотрудники увольняются.

Крупной дебиторской задолженности нет.

Новых контрактов тоже.

Фраза:

«Дайте рассрочку, потом как-нибудь заработаем»

сама по себе не создает финансового источника для будущего платежа.