Бросили ООО и перестали сдавать отчетность: исчезнут ли вместе с компанией ее долги

Есть довольно распространенный способ «закрыть» ненужный бизнес.
Ничего не делать.
Не подавать отчетность.
Не проводить операции по счету.
Не заниматься официальной ликвидацией.
А просто ждать:
«ФНС потом сама исключит ООО из ЕГРЮЛ».
Так действительно может произойти.
Но воспринимать исключение компании из реестра как бесплатную замену нормальному закрытию бизнеса опасно.
Когда ФНС может исключить компанию
Один из вариантов связан с признаками недействующего юридического лица.
В частности, если в течение последних 12 месяцев компания не представляет предусмотренную законом отчетность и одновременно не проводит операций хотя бы по одному банковскому счету, она может быть признана фактически прекратившей деятельность.
Есть и другие предусмотренные законом основания для исключения.
Например, проблемы могут возникнуть, если в ЕГРЮЛ более шести месяцев содержатся сведения, в отношении которых внесена запись о недостоверности.
То есть сценарий:
«ничего не делаем — налоговая сама закроет»
действительно существует.
Но есть нюанс.
Исключение ООО и исчезновение долгов — не одно и то же
Представим компанию.
Она должна поставщику 3 млн рублей.
На счетах денег нет.
Деятельность остановлена.
Директор перестает заниматься организацией, а спустя время ООО исключают из ЕГРЮЛ.
Можно подумать:
компании больше нет → должника больше нет → долг закончился.
Но Верховный суд отдельно обращает внимание на то, что административное исключение недействующей компании из ЕГРЮЛ не является полноценной заменой ликвидационной процедуре.
В определенных ситуациях кредитор может поставить вопрос об ответственности людей, которые контролировали компанию.
Значит, директор автоматически заплатит все долги?
Нет.
И здесь особенно важно не впадать в другую крайность.
Сам факт того, что ООО исключили из ЕГРЮЛ с задолженностью, еще не означает:
«теперь директор обязан заплатить кредиторам из своего кармана».
Личная ответственность не возникает автоматически только из-за должности директора или статуса участника.
Необходимо установить предусмотренные законом основания.
Суд будет разбираться в обстоятельствах деятельности компании и поведении контролировавших ее лиц.
Когда ситуация становится опаснее
Представим уже другую картину.
У компании появились долги.
После этого активы вывели.
Деньги ушли связанным лицам.
Документы исчезли.
Работу прекратили.
На требования кредиторов никто не отвечает.
А затем ООО просто бросили в ожидании исключения из ЕГРЮЛ.
В такой ситуации история выглядит совсем иначе, чем обычное закрытие бизнеса, который действительно перестал быть нужен собственникам.
Особенно если действия руководства фактически сделали расчеты с кредиторами невозможными.
А если долг перед налоговой
Здесь тоже не стоит исходить из формулы:
«ООО исключат — ФНС все спишет».
Налоговый кодекс действительно предусматривает основания для признания задолженности ликвидированной или исключенной организации безнадежной к взысканию.
Но закон учитывает в том числе вопрос о возможности погашения задолженности за счет лиц, которые в предусмотренных случаях могут нести ответственность.
Поэтому налоговая задолженность компании и потенциальная ответственность ее руководства — разные юридические вопросы.
Почему «бросить ООО» иногда дороже, чем нормально его закрыть
Главная проблема появляется через несколько лет.
Директор уже не помнит старые сделки.
Бухгалтер давно уволился.
Первичные документы находятся неизвестно где.
Переписка потеряна.
Доступа к старой бухгалтерской базе нет.
И если возникает спор, человеку приходится объяснять действия компании многолетней давности практически по памяти.
Поэтому перед тем как просто перестать заниматься ООО, полезно хотя бы понять:
есть ли у компании долги;
есть ли дебиторская задолженность;
осталось ли имущество;
существуют ли незавершенные договоры;
все ли документы сохранены;
есть ли требования ФНС или кредиторов.
Главное
ФНС действительно может самостоятельно исключить фактически недействующую компанию из ЕГРЮЛ.
Но это административный механизм, а не универсальный способ:
«оставить ООО вместе со всеми его проблемами государству».
Исключение компании из реестра не означает автоматической ответственности директора.
Но оно также не гарантирует, что кредиторы больше никогда не смогут поставить вопрос о действиях людей, которые управляли бизнесом.
Поэтому гораздо полезнее спросить не:
«Когда ФНС сама закроет наше ООО?»
А:
«Что останется после этой компании — долги, имущество, документы и незаконченные отношения с кредиторами?»
И уже после этого выбирать способ прекращения бизнеса.
✔ Сохраните статью, если у вас есть ООО, которое фактически перестало работать. Иногда компания действительно исчезает из ЕГРЮЛ без обычной ликвидации, но старые решения руководства вместе с записью о компании автоматически не исчезают.
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