Бросили ООО и перестали сдавать отчетность: исчезнут ли вместе с компанией ее долги

Когда ФНС может исключить компанию

Один из вариантов связан с признаками недействующего юридического лица.

В частности, если в течение последних 12 месяцев компания не представляет предусмотренную законом отчетность и одновременно не проводит операций хотя бы по одному банковскому счету, она может быть признана фактически прекратившей деятельность.

Есть и другие предусмотренные законом основания для исключения.

Например, проблемы могут возникнуть, если в ЕГРЮЛ более шести месяцев содержатся сведения, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

То есть сценарий:

«ничего не делаем — налоговая сама закроет»

действительно существует.

Но есть нюанс.