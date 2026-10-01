С 1 октября маркетплейсы работают по новым правилам: что изменилось для продавцов

Для продавцов на маркетплейсах начался новый этап: площадки получили дополнительные обязанности по проверке партнеров, изменению условий договоров и применению скидок. Некоторые привычные действия теперь должны происходить по более формализованным правилам.

Предприниматель годами продает товары через маркетплейс.

Однажды утром открывает кабинет и видит:

условия изменились;

размер скидки другой;

карточка товара ограничена;

появилось новое требование площадки.

Раньше отношения продавца с маркетплейсом во многом определялись договором самой платформы.

С 1 октября 2026 года начал действовать Закон о платформенной экономике.

И правила игры стали значительно подробнее регулироваться законом.

Маркетплейс должен проверять продавца

Одно из важных изменений касается допуска партнеров на платформу.

Оператор должен проводить предусмотренную законом проверку сведений о партнере.

Для продавца это означает простую вещь:

информация в государственных реестрах и данные, переданные площадке, должны соответствовать друг другу.

История:

«В кабинете маркетплейса потом как-нибудь исправим»

становится все менее безопасной.

С карточками товаров тоже стало строже

Площадкам необходимо учитывать требования к информации о товарах.

В предусмотренных законом случаях сведения проверяются через государственные информационные системы и реестры.

Поэтому ошибка в карточке перестает быть исключительно вопросом красивого оформления товара.

Для отдельных категорий значение могут иметь сведения о сертификации, декларациях соответствия, государственной регистрации и маркировке.

Если обязательных сведений нет, последствия могут затронуть размещение предложения на площадке.

Маркетплейс не может бесконтрольно менять договор

Еще одна болезненная тема продавцов — внезапное изменение условий.

Комиссия выросла.

Логистика подорожала.

Появилось новое удержание.

С 1 октября для изменения условий договора оператор должен соблюдать установленную законом процедуру уведомления.

При этом для отдельных изменений предусмотрены специальные сроки.

То есть модель:

«Сегодня поменяли правила — завтра продавец уже обязан работать по ним»

теперь ограничена законодательными требованиями.

А что со скидками

Очень интересное изменение касается скидок за счет продавца.

Представим:

товар стоит 10 000 рублей.

Площадка запускает акцию и хочет продать его за 8 500.

Но скидка финансируется фактически за счет продавца.

По новым правилам оператор не должен просто уменьшать цену товара за счет партнера без соблюдения предусмотренных законом условий.

Для продавцов это особенно важно во время крупных распродаж, когда участие в акции способно заметно изменить маржинальность.

Но новый закон не отменяет договор

Это важный момент.

Не стоит воспринимать изменения так:

«Теперь условия маркетплейса ничего не значат — все написано в законе».

Нет.

Договор с площадкой по-прежнему остается важнейшим документом.

Просто теперь его условия и действия оператора должны соответствовать новым законодательным требованиям.

Поэтому продавцу стоит заново открыть оферту или договор, даже если он работает на площадке уже несколько лет.

Что проверить сегодня

Не нужно читать весь закон от первой до последней статьи.

Начните с четырех вещей:

как маркетплейс меняет условия;

как применяются скидки;

по каким причинам могут ограничить карточку;

какие сведения о продавце и товарах должны быть подтверждены.

Особенно это важно бизнесу, для которого маркетплейс дает большую часть выручки.

Если 80% продаж проходят через одну платформу, блокировка карточек — это уже не техническая неприятность.

Это бизнес-риск.

Главное

С 1 октября 2026 года отношения продавцов и цифровых платформ стали значительно подробнее регулироваться законом.

Для бизнеса это одновременно и дополнительные обязанности, и дополнительные гарантии.

Поэтому сейчас полезно проверить не только карточки товаров.

Стоит понять, на каких условиях площадка может изменить правила, применить скидку или ограничить работу продавца.

✔ Сохраните статью, если продаете товары через маркетплейсы. С 1 октября привычные отношения продавца и площадки работают уже в новой правовой реальности, а ошибка в карточке товара или незнание условий договора может напрямую повлиять на продажи.

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