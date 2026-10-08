ФНС начислила штраф: с сентября его можно уменьшить, но просто попросить уже недостаточно

Сколько могут снизить

Статья 114 НК РФ предусматривает уменьшение налоговой санкции при наличии смягчающих обстоятельств.

С 1 сентября 2026 года установлены рамки:

штраф уменьшается не менее чем в два раза, но максимальное уменьшение ограничено десятикратным размером.

То есть рассчитывать на бесконечное снижение только потому, что компания впервые допустила нарушение, не стоит.