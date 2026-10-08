ФНС начислила штраф: с сентября его можно уменьшить, но просто попросить уже недостаточно

Компания допустила налоговое нарушение.
ФНС начислила штраф — 500 тысяч рублей.
Руководитель рассуждает:
«Ну хорошо. Напишем ходатайство, попросим снизить».
Такой механизм действительно существует.
Но с 1 сентября правила стали более формализованными.
И теперь бизнесу полезно знать не только размер штрафа.
Нужно понимать, какие обстоятельства способны повлиять на итоговую сумму.
Сколько могут снизить
Статья 114 НК РФ предусматривает уменьшение налоговой санкции при наличии смягчающих обстоятельств.
С 1 сентября 2026 года установлены рамки:
штраф уменьшается не менее чем в два раза, но максимальное уменьшение ограничено десятикратным размером.
То есть рассчитывать на бесконечное снижение только потому, что компания впервые допустила нарушение, не стоит.
Что ФНС может учитывать
Например, значение могут иметь:
небольшая просрочка;
незначительный объем непредставленных документов;
ошибка в расчете налоговой базы в установленных пределах;
добровольное устранение нарушения;
погашение недоимки и пеней до вынесения решения;
отсутствие предыдущих нарушений;
отдельные обстоятельства финансового положения.
Но главное — наличие самого обстоятельства еще нужно подтвердить.
Представим две компании
Первая пишет:
«Просим уменьшить штраф, поскольку нарушение незначительное и компания является добросовестным налогоплательщиком».
И всё.
Вторая показывает:
когда обнаружила ошибку;
когда ее исправила;
когда погасила недоимку;
какие документы подтверждают обстоятельства;
были ли нарушения раньше.
Формально обе попросили об одном.
Но качество аргументации совершенно разное.
Иногда ошибку выгоднее исправить самому
Это особенно важный практический момент.
Если бизнес обнаружил нарушение раньше налоговой, не всегда разумно делать вид, что ничего не произошло, и ждать проверки.
Добровольное устранение нарушения может учитываться как смягчающее обстоятельство в предусмотренных случаях.
То есть бухгалтерская ошибка превращается в гораздо более неприятную проблему, когда компания:
увидела ее;
поняла последствия;
и сознательно ничего не сделала.
Погасили налог — штраф исчез?
Нет.
Уплата недоимки и пеней сама по себе не означает автоматической отмены налоговой ответственности.
Но погашение задолженности до вынесения итогового решения может иметь значение при определении размера санкции.
Поэтому два утверждения:
«Мы уже заплатили налог»
и
«Нарушения больше нет»
— юридически не одно и то же.
Не ждите самого решения
Если компания знает о смягчающих обстоятельствах, документы лучше готовить заранее.
Например:
платежные поручения;
пояснения;
подтверждение технического сбоя;
документы о финансовом положении;
доказательства самостоятельного исправления ошибки.
Потому что после получения штрафа восстанавливать историю нарушения значительно сложнее.
Главное
Налоговый штраф — не всегда окончательная цифра.
Но его уменьшение не происходит по принципу:
«Мы хороший бизнес, пожалуйста, сделайте скидку».
С 1 сентября 2026 года правила стали более формализованными, а предел снижения ограничен.
Поэтому значение имеет не только наличие смягчающего обстоятельства.
Важно суметь его доказать.
✔ Сохраните статью, если компания получает требования или проходит налоговую проверку. Иногда несколько документов, подготовленных вовремя, влияют на размер санкции значительно сильнее, чем длинное письмо о том, что бизнес нарушил закон случайно.
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