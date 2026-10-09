Опоздали с нулевой декларацией: штрафа может не быть, но сдавать отчетность все равно придется

ООО зарегистрировано.
Деятельности почти нет.
Продаж нет.
Налога к уплате нет.
Бухгалтер пропустил срок декларации.
Руководитель готовится к привычному штрафу.
Но в 2026 году правила изменились.
Если в отчетности отсутствует сумма налога к уплате, за ее несвоевременное представление в предусмотренных законом случаях штраф больше не применяется.
Звучит отлично.
Но здесь легко сделать неправильный следующий вывод:
«Раз штрафа нет, нулевую отчетность можно вообще не сдавать».
Нет.
Что именно изменилось
С 26 июня 2026 года действуют изменения, внесенные Федеральным законом № 201-ФЗ.
ФНС разъясняет: если в декларации или соответствующей отчетности отсутствует сумма налога к уплате, штраф за несвоевременное представление не применяется.
Новое правило распространяется и на определенные ранее вынесенные решения, если штраф еще не был взыскан.
Но сама обязанность представить отчетность сохраняется.
Почему это важно для «спящих» компаний
Есть распространенная ситуация.
Собственник перестал использовать ООО.
Расчетный счет почти пуст.
Операций нет.
Сотрудников нет.
И возникает ощущение:
«Раз бизнеса фактически нет, бухгалтерия тоже больше не нужна».
Но юридическое лицо продолжает существовать.
И отсутствие деятельности само по себе не отменяет предусмотренные законом обязанности по отчетности.
Поэтому послабление со штрафом нельзя воспринимать как разрешение забыть о компании.
А если налог к уплате есть
Тогда ситуация другая.
Новое послабление касается именно отчетности без суммы налога к уплате в предусмотренных случаях.
Если налог исчислен, опоздание с декларацией оценивается по другим правилам.
То есть формула:
«С 2026 года за просрочку деклараций больше не штрафуют»
неверна.
Изменился и сам порядок привлечения к ответственности
С 27 июля действует еще одно изменение.
Если при камеральной проверке единственным нарушением оказалось несвоевременное представление декларации с налогом к уплате, ФНС может принять решение в упрощенном порядке без составления обычного акта камеральной проверки.
При этом налогоплательщик сохраняет возможность представить документы о смягчающих или исключающих ответственность обстоятельствах.
И здесь есть практический совет.
Если декларация уже подается с опозданием и у бизнеса действительно есть документально подтверждаемая причина, не обязательно ждать отдельного запроса.
Соответствующие пояснения и документы можно представить вместе с отчетностью.
А старый штраф можно проверить?
Да.
ФНС указывает, что новое правило об отмене санкции за определенную нулевую отчетность распространяется и на ранее вынесенные решения, если соответствующие штрафы еще не взысканы.
Поэтому компаниям, у которых была такая ситуация, имеет смысл проверить старые решения.
Не любой штраф автоматически исчезнет.
Но вопрос точно стоит проверить по конкретной отчетности и стадии взыскания.
Главное
В 2026 году законодатель действительно смягчил ответственность за несвоевременную сдачу определенной нулевой отчетности.
Но отменили штраф, а не саму обязанность отчитываться.
И это принципиальная разница.
Поэтому если ООО временно не работает, правильный вопрос звучит не:
«Можно ли теперь ничего не сдавать?»
А:
«Какие обязанности остаются у компании, даже если операций и налога к уплате сейчас нет?»
✔ Сохраните статью, если у вас есть ООО или ИП без активной деятельности. Отсутствие выручки не всегда означает отсутствие отчетности, а налоговое послабление легко превратить в новую ошибку, если прочитать только заголовок закона.
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