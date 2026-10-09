Опоздали с нулевой декларацией: штрафа может не быть, но сдавать отчетность все равно придется

ООО зарегистрировано.

Деятельности почти нет.

Продаж нет.

Налога к уплате нет.

Бухгалтер пропустил срок декларации.

Руководитель готовится к привычному штрафу.

Но в 2026 году правила изменились.

Если в отчетности отсутствует сумма налога к уплате, за ее несвоевременное представление в предусмотренных законом случаях штраф больше не применяется.

Звучит отлично.

Но здесь легко сделать неправильный следующий вывод:

«Раз штрафа нет, нулевую отчетность можно вообще не сдавать».

Нет.