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Анастасия Корзан
Электронные деньги
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Цифровой рубль уже запустили: должен ли обычный бизнес принимать его прямо сейчас

С 1 сентября начался новый этап внедрения цифрового рубля. Но фраза «теперь весь бизнес обязан его принимать» неверна: обязанность вводится постепенно и зависит от выручки и банковских условий.

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Клиент приходит в магазин и спрашивает:

«Цифровыми рублями можно?»

Предприниматель впервые задумывается:

а мы вообще обязаны их принимать?

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль действительно перешел в новую фазу массового использования.

Крупнейшие банки начали открывать клиентам доступ к операциям.

Для части продавцов появилась обязанность обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями.

Но далеко не для всех.

Цифровой рубль уже запустили: должен ли обычный бизнес принимать его прямо сейчас

Кто попал в первую волну

Банк России указывает два основных условия.

Не позднее 1 сентября 2026 года возможность оплаты цифровыми рублями должны обеспечить продавцы, у которых выручка за предыдущий календарный год превышает 120 млн рублей, если одновременно выполняется установленное законом условие по договору о приеме электронных средств платежа с кредитной организацией соответствующей категории.

То есть одной цифры в 120 млн недостаточно.

Нужно проверять оба условия.

А малому бизнесу можно пока ничего не делать?

Обязанность действительно вводится постепенно.

Следующий этап — с 1 сентября 2027 года.

Далее требования расширяются с 1 сентября 2028 года.

Поэтому небольшой магазин с выручкой значительно ниже первого порога не становится нарушителем только потому, что 1 сентября не поставил на кассе возможность оплаты цифровым рублем.

Но следить за этапами внедрения уже имеет смысл.

Что вообще получает предприниматель

Цифровой рубль — это не криптовалюта и не новый налоговый режим.

Это форма российской валюты.

Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, а доступ к нему пользователь получает через подключенную кредитную организацию.

Причем счет на платформе — не еще один обычный расчетный счет в коммерческом банке.

У компании будет один счет цифрового рубля.

У ИП возможны два: как у физического лица и отдельно для предпринимательской деятельности.

Есть интересное ограничение для физлиц

С 1 сентября 2026 года Банк России установил для физического лица максимальную сумму пополнения счета цифрового рубля с банковских счетов и электронных денежных средств — 300 тысяч рублей в календарный месяц.

Но это ограничение важно понимать правильно.

Оно касается именно увеличения остатка цифровых рублей физлицом указанным способом.

Это не универсальный лимит:

«человеку запрещено иметь или переводить больше 300 тысяч цифровых рублей».

Поэтому громкие заголовки про «лимит цифрового рубля 300 тысяч» слишком упрощают правило.

А налоговая будет видеть цифровые рубли?

Цифровой рубль не создает отдельную «невидимую» финансовую систему.

Для бизнеса операции с ним остаются частью обычной экономической деятельности.

Продажа товара не перестает быть продажей только потому, что покупатель рассчитался цифровыми рублями.

То же относится к учету доходов и налоговым обязанностям.

Поэтому воспринимать цифровой рубль как способ вывести расчеты за пределы привычного правового поля не стоит.

Что проверить бизнесу

Сначала ответьте всего на три вопроса:

какова выручка компании за 2025 год;

работаете ли вы с физическими лицами как с потребителями;

какой банк и договор приема электронных средств платежа использовались на установленную законом дату.

Цифровой рубль уже запустили: должен ли обычный бизнес принимать его прямо сейчас

После этого уже можно понимать, относится ли компания к первой волне обязательного приема.

То есть начинать нужно не с покупки новой кассы и не с паники.

Начинать нужно с проверки критериев.

Главное

Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года действительно стал частью повседневной платежной инфраструктуры.

Но обязанность бизнеса принимать его вводится поэтапно.

Поэтому утверждения:

«с сентября каждый ИП обязан принимать цифровые рубли»

или

«цифровой рубль касается только банков»

одинаково неточны.

Для одних компаний обязанность уже наступила.

Для других наступит позже.

✔ Сохраните статью, если принимаете платежи от физических лиц. Цифровой рубль уже перестал быть только экспериментом, поэтому полезно заранее понять, в какую волну подключения попадает именно ваш бизнес, а не ждать вопроса покупателя у кассы.

В нашем Telegram-канале мы разбираем новые правила расчетов, налоговый контроль, цифровой рубль и изменения законодательства — без громких выводов о том, что новые платежные инструменты якобы одномоментно изменили правила для каждого предпринимателя.

Информации об авторе

Анастасия Корзан

Анастасия Корзан

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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