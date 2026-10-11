Цифровой рубль уже запустили: должен ли обычный бизнес принимать его прямо сейчас

Клиент приходит в магазин и спрашивает:
«Цифровыми рублями можно?»
Предприниматель впервые задумывается:
а мы вообще обязаны их принимать?
С 1 сентября 2026 года цифровой рубль действительно перешел в новую фазу массового использования.
Крупнейшие банки начали открывать клиентам доступ к операциям.
Для части продавцов появилась обязанность обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями.
Но далеко не для всех.
Кто попал в первую волну
Банк России указывает два основных условия.
Не позднее 1 сентября 2026 года возможность оплаты цифровыми рублями должны обеспечить продавцы, у которых выручка за предыдущий календарный год превышает 120 млн рублей, если одновременно выполняется установленное законом условие по договору о приеме электронных средств платежа с кредитной организацией соответствующей категории.
То есть одной цифры в 120 млн недостаточно.
Нужно проверять оба условия.
А малому бизнесу можно пока ничего не делать?
Обязанность действительно вводится постепенно.
Следующий этап — с 1 сентября 2027 года.
Далее требования расширяются с 1 сентября 2028 года.
Поэтому небольшой магазин с выручкой значительно ниже первого порога не становится нарушителем только потому, что 1 сентября не поставил на кассе возможность оплаты цифровым рублем.
Но следить за этапами внедрения уже имеет смысл.
Что вообще получает предприниматель
Цифровой рубль — это не криптовалюта и не новый налоговый режим.
Это форма российской валюты.
Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, а доступ к нему пользователь получает через подключенную кредитную организацию.
Причем счет на платформе — не еще один обычный расчетный счет в коммерческом банке.
У компании будет один счет цифрового рубля.
У ИП возможны два: как у физического лица и отдельно для предпринимательской деятельности.
Есть интересное ограничение для физлиц
С 1 сентября 2026 года Банк России установил для физического лица максимальную сумму пополнения счета цифрового рубля с банковских счетов и электронных денежных средств — 300 тысяч рублей в календарный месяц.
Но это ограничение важно понимать правильно.
Оно касается именно увеличения остатка цифровых рублей физлицом указанным способом.
Это не универсальный лимит:
«человеку запрещено иметь или переводить больше 300 тысяч цифровых рублей».
Поэтому громкие заголовки про «лимит цифрового рубля 300 тысяч» слишком упрощают правило.
А налоговая будет видеть цифровые рубли?
Цифровой рубль не создает отдельную «невидимую» финансовую систему.
Для бизнеса операции с ним остаются частью обычной экономической деятельности.
Продажа товара не перестает быть продажей только потому, что покупатель рассчитался цифровыми рублями.
То же относится к учету доходов и налоговым обязанностям.
Поэтому воспринимать цифровой рубль как способ вывести расчеты за пределы привычного правового поля не стоит.
Что проверить бизнесу
Сначала ответьте всего на три вопроса:
какова выручка компании за 2025 год;
работаете ли вы с физическими лицами как с потребителями;
какой банк и договор приема электронных средств платежа использовались на установленную законом дату.
После этого уже можно понимать, относится ли компания к первой волне обязательного приема.
То есть начинать нужно не с покупки новой кассы и не с паники.
Начинать нужно с проверки критериев.
Главное
Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года действительно стал частью повседневной платежной инфраструктуры.
Но обязанность бизнеса принимать его вводится поэтапно.
Поэтому утверждения:
«с сентября каждый ИП обязан принимать цифровые рубли»
или
«цифровой рубль касается только банков»
одинаково неточны.
Для одних компаний обязанность уже наступила.
Для других наступит позже.
✔ Сохраните статью, если принимаете платежи от физических лиц. Цифровой рубль уже перестал быть только экспериментом, поэтому полезно заранее понять, в какую волну подключения попадает именно ваш бизнес, а не ждать вопроса покупателя у кассы.
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