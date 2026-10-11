Цифровой рубль уже запустили: должен ли обычный бизнес принимать его прямо сейчас

Кто попал в первую волну

Банк России указывает два основных условия.

Не позднее 1 сентября 2026 года возможность оплаты цифровыми рублями должны обеспечить продавцы, у которых выручка за предыдущий календарный год превышает 120 млн рублей, если одновременно выполняется установленное законом условие по договору о приеме электронных средств платежа с кредитной организацией соответствующей категории.

То есть одной цифры в 120 млн недостаточно.

Нужно проверять оба условия.