Наняли шестого сотрудника — и потеряли налоговый режим: ловушка АвтоУСН

Компания небольшая.
Пять сотрудников.
Работает на автоматизированной упрощенной системе налогообложения — АвтоУСН.
Бухгалтерии меньше, налог рассчитывается в автоматизированном порядке, все удобно.
Бизнес растет.
Руководитель решает расширить штат.
И вот здесь появляется неожиданная проблема.
Новый сотрудник может повлиять не только на расходы по зарплате, но и на право применять налоговый режим.
Почему численность так важна
АвтоУСН доступна не любому бизнесу.
Закон устанавливает ряд ограничений, включая численность работников.
Один из критериев — средняя численность наемных работников за налоговый период не должна превышать пяти человек.
При этом налоговым периодом на АвтоУСН является календарный месяц.
Поэтому значение имеет не просто число фамилий в штатном расписании на конкретную дату, а установленный порядок расчета средней численности.
Представим ситуацию
Компания несколько месяцев работает с пятью сотрудниками.
В октябре принимает еще одного человека.
После расчета выясняется, что средняя численность работников за октябрь превысила допустимый предел.
Руководитель думает:
«Ну хорошо. С ноября перейдем на другой режим».
Но здесь и возникает ошибка.
Право на АвтоУСН утрачивается с начала месяца, в котором допущено нарушение.
В нашем примере — с 1 октября.
То есть последствия могут затронуть операции, которые компания совершала еще до того, как обнаружила превышение.
А что с НДС
На АвтоУСН налогоплательщики, как правило, освобождены от обязанностей по исчислению НДС по внутренним операциям, за предусмотренными законом исключениями.
Но после утраты права на режим налоговые последствия нужно определять уже по правилам применяемой системы налогообложения.
Если компания оказывается на общей системе, возникает вопрос об исчислении НДС с начала месяца утраты права на АвтоУСН.
Поэтому опасно считать, что достаточно просто изменить настройки учета со следующего месяца.
Нужно уведомить ФНС
При утрате права на АвтоУСН налогоплательщик обязан направить уведомление.
Срок — не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем нарушения.
Например, если право утрачено в октябре, уведомить ФНС нужно не позднее 15 ноября.
Закон также предусматривает возможность перехода на УСН или ЕСХН при соблюдении установленных условий и порядка уведомления.
Поэтому утрата АвтоУСН не всегда означает, что у бизнеса вообще нет альтернативы общей системе.
Но этот вопрос нужно решить своевременно.
Не только сотрудники создают риск
Ограничение по численности — лишь один из критериев.
Для АвтоУСН также имеют значение:
размер доходов;
допустимые виды деятельности;
порядок выплаты заработной платы;
используемые банковские счета;
соблюдение других требований закона.
Иногда предприниматель внимательно следит за выручкой, но забывает, что право на режим зависит сразу от нескольких условий.
Что стоит проверить
Если компания на АвтоУСН планирует расширяться, полезно заранее посчитать среднюю численность за месяц с учетом будущего приема работников.
Также стоит проверить, не приведут ли новые договоры или изменения в работе компании к нарушению других ограничений.
Это особенно важно перед крупными заказами, когда бизнес одновременно увеличивает штат и обороты.
Главное
АвтоУСН действительно упрощает налоговый учет.
Но удобство режима не отменяет строгих условий его применения.
Если компания нарушила установленное ограничение, право на АвтоУСН утрачивается с начала соответствующего месяца, а не автоматически со следующего года.
✔ Сохраните статью, если ваша компания работает на АвтоУСН или собирается перейти на нее. Иногда одно кадровое решение меняет не только фонд оплаты труда, но и всю налоговую модель бизнеса.
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