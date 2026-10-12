Наняли шестого сотрудника — и потеряли налоговый режим: ловушка АвтоУСН

А что с НДС

На АвтоУСН налогоплательщики, как правило, освобождены от обязанностей по исчислению НДС по внутренним операциям, за предусмотренными законом исключениями.

Но после утраты права на режим налоговые последствия нужно определять уже по правилам применяемой системы налогообложения.

Если компания оказывается на общей системе, возникает вопрос об исчислении НДС с начала месяца утраты права на АвтоУСН.

Поэтому опасно считать, что достаточно просто изменить настройки учета со следующего месяца.