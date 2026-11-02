Акт подписан, деньги перечислены, а работы выполнены с дефектами: что грозит бизнесу

Компания приняла и оплатила работы, но позднее обнаружила недостатки. Подрядчик отказывается исправлять дефекты, ссылаясь на подписанный акт. Может ли заказчик вернуть деньги и какие финансовые и юридические последствия возникают в такой ситуации? Для бизнеса подписание акта выполненных работ обычно означает завершение очередного этапа договорных отношений. Бухгалтерия получает первичные документы, производится окончательный расчёт, расходы отражаются в учёте. Однако фактическое качество выполненных работ может оказаться значительно ниже предусмотренного договором. Особенно серьёзные последствия возникают при ремонте коммерческой недвижимости, строительстве, монтаже оборудования и выполнении инженерных работ. В таких ситуациях спор с подрядчиком затрагивает не только юридические вопросы, но и финансовые интересы организации.

Подписанный акт не всегда означает отсутствие претензий

Согласно статье 720 ГК РФ, заказчик обязан осмотреть и принять результат выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные договором. Если при обычной приёмке можно было обнаружить недостатки, но заказчик принял результат без проверки, по общему правилу он лишается возможности ссылаться на такие недостатки, если договором не предусмотрено иное. Иная ситуация возникает при выявлении скрытых дефектов. Например, после ремонта помещения обнаружились нарушения гидроизоляции, а после монтажа оборудования — неисправности, связанные с ненадлежащим выполнением работ. Если недостатки невозможно было выявить при обычной приёмке, сам факт подписания акта не исключает возможности предъявления требований подрядчику. При этом необходимо учитывать причины возникновения дефектов, условия договора и соблюдение установленных сроков. Для организации принципиально важно различать документальное оформление приёмки и фактическое качество результата работ.

Оплата произведена: можно ли потребовать деньги обратно?

Статья 723 ГК РФ предусматривает несколько способов защиты заказчика при выполнении работ ненадлежащего качества. В зависимости от обстоятельств могут возникнуть основания для безвозмездного устранения недостатков, соразмерного уменьшения цены или предъявления иных требований. Однако право на возврат всей уплаченной суммы возникает далеко не в каждом случае. Например, наличие отдельных устранимых недостатков не означает автоматической возможности отказаться от договора и взыскать полную стоимость работ. Для определения правовых последствий необходимо учитывать существенность нарушений, характер дефектов и условия договора. Поэтому требования заказчика должны соответствовать конкретным обстоятельствам исполнения обязательства.

Какие риски возникают у бухгалтерии

Подписание акта и перечисление оплаты имеют значение не только для договорных отношений, но и для бухгалтерского и налогового учёта. При обнаружении недостатков могут возникнуть вопросы о достоверности отражённой стоимости работ, признании расходов, корректировке расчётов и документальном оформлении последующих операций. При этом выявление дефектов не означает, что ранее отражённые расходы обязательно подлежат исключению из налоговой базы. Вопрос зависит от характера работ, применяемой системы налогообложения, содержания первичных документов и результатов урегулирования разногласий с подрядчиком. Особое внимание необходимо уделять ситуациям, когда стороны договариваются об уменьшении стоимости работ либо возврате части оплаты. Такие изменения могут повлечь необходимость корректировки бухгалтерских записей и налоговых показателей. Для плательщиков НДС значение также имеют условия изменения стоимости, надлежащее документальное оформление и правила применения корректировочных счетов-фактур. Таким образом, спор о качестве работ может затронуть не только юридическую службу, но и бухгалтерию, финансовое подразделение и руководство организации.

Что говорит Верховный Суд

В Определении от 19.02.2024 № 305-ЭС23-21003 по делу № А40-222958/2022 Верховный Суд РФ рассмотрел вопрос о значении приёмки работ и возражений заказчика. Суд указал на необходимость учитывать условия договора и обстоятельства исполнения обязательств. В частности, значение имело предусмотренное договором право заказчика предъявлять возражения относительно недостатков, которые могли быть обнаружены при обычной приёмке. Данная позиция подтверждает, что наличие подписанных документов не позволяет автоматически сделать вывод об отсутствии у заказчика права на защиту. Однако и обратное утверждение было бы ошибочным: не любые недостатки, обнаруженные после приёмки, дают основания для взыскания денежных средств. Исход спора зависит от совокупности доказательств и конкретных договорных условий.

Почему расходы на исправление дефектов не всегда удаётся взыскать

Предположим, организация обнаружила недостатки и привлекла другую компанию для их устранения. После завершения работ первоначальному подрядчику предъявлено требование о возмещении понесённых расходов. Но наличие договора с новым исполнителем и документов об оплате ещё не гарантирует взыскания. Согласно статье 723 ГК РФ, право заказчика требовать возмещения расходов на самостоятельное устранение недостатков по соответствующему основанию связано, в частности, с условиями договора. Кроме того, при предъявлении требований о возмещении убытков значение имеют основания ответственности, причинная связь и обоснованность размера расходов. На практике разногласия могут касаться не только наличия дефектов, но и необходимости выполненных восстановительных работ, их объёма и стоимости. Поэтому решение о привлечении другого подрядчика без предварительной правовой оценки способно создать дополнительные финансовые риски.

Гарантийный срок и срок исковой давности — не одно и то же

Для бизнеса важно учитывать различие между сроком действия гарантии, сроком обнаружения недостатков и сроком исковой давности. Статьи 724 и 756 ГК РФ регулируют вопросы обнаружения недостатков, в том числе по строительным работам. Статья 725 ГК РФ устанавливает специальные правила исковой давности по требованиям, связанным с ненадлежащим качеством работ. Окончание гарантийного срока не во всех случаях исключает предъявление требований подрядчику. В то же время пропуск применимого срока исковой давности при наличии соответствующего заявления ответчика может привести к отказу в судебной защите. Ошибки в определении сроков особенно опасны в крупных строительных и ремонтных проектах, где дефекты могут проявляться спустя значительное время после завершения работ.

Что необходимо учитывать руководителю и главному бухгалтеру

Ситуации с некачественными работами требуют согласованной оценки юридических и финансовых последствий. Руководителю важно учитывать не только стоимость устранения недостатков, но и вероятность взыскания расходов, перспективы судебного спора и возможные потери от нарушения производственной деятельности. Бухгалтерии следует обращать внимание на соответствие первичных документов фактическим хозяйственным операциям, основания корректировки стоимости работ и последствия изменения взаимных обязательств сторон. Юридической службе необходимо оценивать содержание договора, обстоятельства приёмки, характер недостатков и доказательства их возникновения. При этом универсального решения для всех подобных ситуаций не существует. Даже при одинаковой стоимости работ правовые и налоговые последствия могут существенно различаться.

Заключение