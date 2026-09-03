Двойная выплата к пенсии в мае и пересчет для работающих пенсионеров в августе
Раз в год, в мае, бухгалтеру небольшой компании звонит мать. Разговор начинается одной и той же фразой: «Ну что там у вас, повысили?» (В ее блокноте между рецептом пирога и телефон.
Раз в год, в мае, бухгалтеру небольшой компании звонит мать. Разговор начинается одной и той же фразой: «Ну что там у вас, повысили?» (в её блокноте между рецептом пирога и телефоном участковой уже есть строка «Соцфонд» — на всякий случай). В этом году ответ длиннее обычного: смотря кому.
Формально индексации уже прошли: страховые пенсии подросли в январе на 7,6%, социальные — в апреле на 6,8%. В среднем выплаты выросли почти на две тысячи рублей — ровно с тем же шагом успела вырасти квитанция за отопление.
Разговор в мае всегда длиннее обычного
Но в мае прибавка достаётся не всем подряд, а по списку. Вот тут и начинаются звонки — не только мамин.
В список входят:
Прибавка греет ровно как батарея
— те, кому уже исполнилось восемьдесят: фиксированная выплата к пенсии вырастет вдвое, с 9,6 до 19,2 тысячи рублей;
— инвалиды первой группы;
Список короткий — войти в него сложнее
— те, у кого на иждивении нетрудоспособные родственники, — доплата около 3,2 тысячи рублей за каждого;
— обладатели длинного северного или сельского стажа.
Арифметика простая, выгода — не всем
Государство тут рассуждает почти по-бухгалтерски: до восьмидесяти человек работает на пенсию, после — пенсия начинает работать на него.
Арифметика простая.
Обида адресована не по адресу
Но мать не подошла ни под один пункт.
Разозлилась она не на закон, а на бухгалтерию — по её мнению, правила сочиняют именно там. Узнали свою маму?
В августе светлее, но не для всех
Зато настоящая прибавка ждёт мать не в мае, а в августе — и достаётся она куда более широкому кругу: работающим пенсионерам.
С 1 августа 2026 года Социальный фонд открывает беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров. Заявлений не требуется, поход по инстанциям не нужен, фигурантов — больше двадцати миллионов человек.
Кот свои дела считает без Соцфонда
Пенсия вырастет на сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов, заработанных в 2025 году. Увидят перерасчёт в августовских начислениях — раньше он не появится, сколько ни обновляй приложение.
Средняя пенсия у работающих россиян, по данным Соцфонда, уже перевалила за 23,4 тысячи рублей. Цифра честная, только усреднённая: где-то в ней бывший директор с сорока тысячами доплаты, а где-то — вахтёр, у которого прибавка меньше стоимости обеда.
Кошелёк зажимают быстрее, чем аферу распознают
Кто-то скажет: раз перерасчёт беззаявительный, про пенсию можно вообще забыть до августа. Отчасти верно. Но забыть про неё успевают раньше мошенники — они и работают быстрее Соцфонда, и звонят убедительнее.
Схема у них простая: якобы для «срочного перерасчёта» нужны номер карты и код из смс. Все нужные процедуры фонд проводит сам, без единого звонка гражданину.
Статус надёжнее проверить самим
Льгота вообще работает не там, где про неё написали в законе, а там, где её доказали в своём отделении — это знает любой, кто хоть раз спорил с чужой справкой.
Знакомая фраза от родителей — «мне не звонили, значит, не положено»?
Дочь объясняла матери разницу между индексацией и перерасчётом три раза. На третий раз перепутала месяцы сама.
Зато в блокноте матери появилась новая строка — тот же участковый. Теперь на случай голоса из трубки, который торопит с номером карты.
У каждой семьи, кажется, есть своя майская фраза. Закончите её за меня: пенсионный разговор в вашем доме начинается со слов…
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