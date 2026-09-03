Двойная выплата к пенсии в мае и пересчет для работающих пенсионеров в августе

Раз в год, в мае, бухгалтеру небольшой компании звонит мать. Разговор начинается одной и той же фразой: «Ну что там у вас, повысили?» (В ее блокноте между рецептом пирога и телефон.

Раз в год, в мае, бухгалтеру небольшой компании звонит мать. Разговор начинается одной и той же фразой: «Ну что там у вас, повысили?» (в её блокноте между рецептом пирога и телефоном участковой уже есть строка «Соцфонд» — на всякий случай). В этом году ответ длиннее обычного: смотря кому.

Формально индексации уже прошли: страховые пенсии подросли в январе на 7,6%, социальные — в апреле на 6,8%. В среднем выплаты выросли почти на две тысячи рублей — ровно с тем же шагом успела вырасти квитанция за отопление.

Разговор в мае всегда длиннее обычного

Но в мае прибавка достаётся не всем подряд, а по списку. Вот тут и начинаются звонки — не только мамин.

В список входят:

Прибавка греет ровно как батарея

— те, кому уже исполнилось восемьдесят: фиксированная выплата к пенсии вырастет вдвое, с 9,6 до 19,2 тысячи рублей;

— инвалиды первой группы;

Список короткий — войти в него сложнее

— те, у кого на иждивении нетрудоспособные родственники, — доплата около 3,2 тысячи рублей за каждого;

— обладатели длинного северного или сельского стажа.

Арифметика простая, выгода — не всем

Государство тут рассуждает почти по-бухгалтерски: до восьмидесяти человек работает на пенсию, после — пенсия начинает работать на него.

Арифметика простая.

Обида адресована не по адресу

Но мать не подошла ни под один пункт.

Разозлилась она не на закон, а на бухгалтерию — по её мнению, правила сочиняют именно там. Узнали свою маму?

В августе светлее, но не для всех

Зато настоящая прибавка ждёт мать не в мае, а в августе — и достаётся она куда более широкому кругу: работающим пенсионерам.

С 1 августа 2026 года Социальный фонд открывает беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров. Заявлений не требуется, поход по инстанциям не нужен, фигурантов — больше двадцати миллионов человек.

Кот свои дела считает без Соцфонда

Пенсия вырастет на сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов, заработанных в 2025 году. Увидят перерасчёт в августовских начислениях — раньше он не появится, сколько ни обновляй приложение.

Средняя пенсия у работающих россиян, по данным Соцфонда, уже перевалила за 23,4 тысячи рублей. Цифра честная, только усреднённая: где-то в ней бывший директор с сорока тысячами доплаты, а где-то — вахтёр, у которого прибавка меньше стоимости обеда.

Кошелёк зажимают быстрее, чем аферу распознают

Кто-то скажет: раз перерасчёт беззаявительный, про пенсию можно вообще забыть до августа. Отчасти верно. Но забыть про неё успевают раньше мошенники — они и работают быстрее Соцфонда, и звонят убедительнее.

Схема у них простая: якобы для «срочного перерасчёта» нужны номер карты и код из смс. Все нужные процедуры фонд проводит сам, без единого звонка гражданину.

Статус надёжнее проверить самим

Льгота вообще работает не там, где про неё написали в законе, а там, где её доказали в своём отделении — это знает любой, кто хоть раз спорил с чужой справкой.

Знакомая фраза от родителей — «мне не звонили, значит, не положено»?

Дочь объясняла матери разницу между индексацией и перерасчётом три раза. На третий раз перепутала месяцы сама.

Зато в блокноте матери появилась новая строка — тот же участковый. Теперь на случай голоса из трубки, который торопит с номером карты.

У каждой семьи, кажется, есть своя майская фраза. Закончите её за меня: пенсионный разговор в вашем доме начинается со слов…