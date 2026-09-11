Какие налоговые риски чреваты крупными проблемами? Разбираем риск — дробление бизнеса
Это первый пост, который откроет серию постов в моем канале, о нюансах дробления в 2026 году. Рассмотрим судебную практику с положительным и негативным результатом для налогоплательщика, какие именно признаки дробления налоговая сегодня считает ключевыми - нам всем не помешает действовать по принципу «предупрежден значит вооружен».
Если ранжировать налоговые риски в 2026 году, то дробление прочно и оправдано входит в тройку ТОП-рисков, наряду с “техническими” компаниями и разрывами по НДС. В текущем году дробление стало массовой реакцией бизнеса на снижение лимитов УСН в 2025 году. Многие предприниматели начали создавать новые компании и ИП, распределять выручку, покупать «спящие» юрлица, чтобы удержаться на спецрежимах и не заходить на НДС. Когда ФНС видит связанные субъекты, работающие как единый хозяйствующий организм, она пересчитывает деятельность как одну и доначисляет налоги по всей группе.
Речь идёт не только о семейных группах, но и о франчайзинге, торговле через маркетплейсы, холдингах с ИП на УСН и компаниями с совпадающими учредителями или бенефициарами.
В зоне риска в 2026 году также и те, кто долго работал от одного лица и только в 2025–2026 годах разделил деятельность по нескольким субъектам без реальной финансовой и функциональной независимости.
Сейчас мы всё чаще видим, как общий риск «дробления-2026» проявляется на практике, в том числе судебной. В подобных делах суды уже не смотрят только на родство, а оценивают совокупность признаков:
единый центр управления;
общие адреса;
персонал;
инфраструктура;
сайт;
IP-адреса;
клиентская база.
Там, где самостоятельность компаний оказывается лишь формальной, риск доначислений и штрафов реализуется полностью.
В ближайших постах продолжу говорить о дроблении, нацелив ваше внимание на риски, оценку ваших действий налоговой и свежую судебную практику.
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