Проверок меньше. А что с налоговыми рисками?

Выездных налоговых проверок стало меньше - и это хорошая новость. Но сами проверки теперь только часть истории. Есть еще рабочие совещания, письма и предложения уточнить обязательства. В общем, способов поддерживать отношения с бизнесом у налоговой хватает.
На Всероссийском налоговом форуме ТПП России Ирина Журавлева, к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, представила доклад «Экономика налогового риска». Из цифр, представленных в ее докладе, можно понять, как устроен сегодняшний контроль, а также когда бизнесу стоит включаться в разговор, чтобы разобраться в вопросах инспекции и подготовить свою позицию.
1. Проверок меньше, средние доначисления выше
По приведенным в докладе данным, в 2015 году проводилось около 31 тыс. выездных налоговых проверок, в 2025-м - 5,4 тыс. Средние доначисления на одну проверку выросли с 14 млн до 104 млн руб.
Проверок стало в 5,7 раза меньше. Только рассчитывать на то, что «до нас не дойдут», мы бы не советовали. И дело не только в выросших суммах. ↓
2. Для доплаты выездная проверка не обязательна
В 2025 году по выездным проверкам в бюджет поступило 186 млрд руб., а по аналитической работе - 310 млрд руб. Почти 2/3 поступлений по этим двум направлениям дала именно аналитическая работа: в том числе те самые рабочие совещания, «письма счастья» и другие побуждения разобраться с рисками и уточнить обязательства.
Переводим: налоговая может не появляться у вас в офисе, только это не значит, что ваша компания вне ее внимания.
3. Амнистия - тоже про экономику
По данным, представленным главой ФНС Даниилом Егоровым в октябре 2025 года, на сентябрь того года под амнистию дробления подпадали налоги на 21,8 млрд руб.
Почему государству это выгодно? Бизнес отказывается от дробления и дальше платит налоги без прежней схемы. Инспекции не приходится тратить столько сил на ее доказывание.
И есть совсем свежие данные: 5 ноября РБК опубликовал ответ ФНС - по итогам 2025 года от дробления полностью или частично отказались около 14 тыс. групп, включающих 34 тыс. налогоплательщиков. Дополнительные поступления в бюджет за этот год служба оценила примерно в 23 млрд руб. Таким образом, результат получают не только через проверки. Иногда выгоднее добиться того, чтобы бизнес изменил свою работу.
Что следует учесть бизнесу
Главное - готовиться не только к возможной проверке, но и заранее разбирать вопросы инспекции по существу. Рабочее совещание может выглядеть как обычное приглашение поговорить. Но если инспекция обсуждает конкретные операции и предлагает уточнить обязательства, разговор уже не отвлеченный.
Чтобы подготовиться, рекомендуем задать себе вопросы:
Чем мы можем объяснить спорные операции и подтвердить их реальность? Поверьте, одними УПД и договором уже давно не обойтись.
Есть ли основания для корректировки обязательств - или нам есть что защищать?
Если ответов пока нет, мы бы начинали с их поиска, а не с отказа от встречи. Ведь на допроверочной стадии речь может идти о конкретных операциях и сумме НДС. При выездной проверке претензии могут оказаться шире и затронуть расходы по налогу на прибыль. Тогда к уплате могут предъявить сразу несколько налогов, а сверху — пени и штраф до 40% от недоимки.
Поэтому рекомендуем: цену решения «не пойдем, подождем, что будет» оценивать заранее.
И еще немного актуального контекста
Вчера в профессиональных налоговых каналах появился слух: до конца года инспекциям поручено назначить ВНП компаниям с неурегулированными разрывами по НДС от 3 млн руб. Подтверждения существования такого письма у нас нет. Возможно, это очередное побуждение разобраться с рисками до проверки.
Что нам достоверно известно: несколько ВНП по площадочным рискам 2023 года действительно недавно были назначены. Почему сейчас? 2023 год еще входит в обычную трехлетнюю глубину ВНП при ее назначении в 2026 году.
Подтвердится ли слух - увидим. Срочно уточняться мы не призываем. А вот честно оценить свои риски за 2023 год стоит - при необходимости со специалистами. Поверьте, иногда такая помощь обходится гораздо дешевле последствий бездействия.
Вопросы налоговой - еще не доначисления. Разобраться и защитить свою позицию можно.