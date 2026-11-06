Проверок меньше. А что с налоговыми рисками?

Выездных налоговых проверок стало меньше - и это хорошая новость. Но сами проверки теперь только часть истории. Есть еще рабочие совещания, письма и предложения уточнить обязательства. В общем, способов поддерживать отношения с бизнесом у налоговой хватает.

На Всероссийском налоговом форуме ТПП России Ирина Журавлева, к.э.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, представила доклад «Экономика налогового риска». Из цифр, представленных в ее докладе, можно понять, как устроен сегодняшний контроль, а также когда бизнесу стоит включаться в разговор, чтобы разобраться в вопросах инспекции и подготовить свою позицию.