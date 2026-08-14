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Михаил Мешакшин
Малый и средний бизнес
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Господдержка МСБ в 2026: сколько денег вы на самом деле получаете, если посчитать честно?

Господдержка МСБ в 2026: сколько денег вы на самом деле получаете, если посчитать честно?

Каждый год перед бизнесом разворачивают одну и ту же картину: льготные кредиты, гранты, субсидии для МСБ. Звучит как бесплатные деньги. На практике эффект часто оказывается в разы скромнее, чем кажется на старте — потому что его никто не считает по-настоящему.

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Почему «сниженная ставка» — это не вся правда

Льготная программа почти всегда идёт с условиями: целевое расходование, регулярная отчётность перед оператором программы, ограничения по направлениям трат. Каждое из этих условий стоит денег — либо вашего времени, либо зарплаты бухгалтера, либо услуг консультанта, который эту отчётность готовит.

Формула реальной ставки выглядит так:

Реальная ставка = номинальная ставка + стоимость администрирования (в % годовых) + премия за риск штрафа при нецелевом расходовании

Условный пример. Компания рассматривает льготный кредит на 10 млн ₽ по сниженной ставке против обычного банковского кредита. Разница в процентах на бумаге — существенная экономия за год. Но на подготовку отчётности по льготной программе уходит около 15–20 часов работы финансиста в квартал, плюс риск блокировки транша при отклонении от заявленного назначения средств. Если перевести это время в деньги, разрыв между льготной и рыночной ставкой сокращается почти вдвое.

Господдержка МСБ в 2026: сколько денег вы на самом деле получаете, если посчитать честно?

Скорость vs выгода

Второй параметр, который выпадает из расчётов — время получения денег. Обычный кредит для клиента с историей часто оформляется за несколько дней. Льготная программа — это заявка, проверка на соответствие критериям, ожидание транша. Если деньги нужны под сделку с дедлайном, разница в 3–4 недели может стоить дороже экономии на ставке.

Господдержка МСБ в 2026: сколько денег вы на самом деле получаете, если посчитать честно?

Что делать: считать эффект в трёх плоскостях

1. Эффект на P&L — как льготная ставка меняет процентные расходы за период по сравнению с рыночным вариантом.

2. Эффект на cash flow — график поступления и погашения, с учётом реальных сроков одобрения, а не заявленных.

3. Скрытые издержки — время команды на отчётность, стоимость аудита или консультанта для соответствия требованиям программы, риск штрафных санкций.

Только после того как все три плоскости посчитаны в одной модели, льготный вариант можно сравнивать с рыночным на равных — а не по заголовку со ставкой.

Господдержка МСБ в 2026: сколько денег вы на самом деле получаете, если посчитать честно?

Гранты и субсидии — та же логика

С грантами и субсидиями ситуация похожая: безвозмездность привлекает, но администрирование — отчёты о целевом расходовании, подтверждающие документы, иногда обязательства по сохранению показателей — тоже стоит ресурсов. Для небольших сумм эффект после учёта трудозатрат иногда получается близким к нулю.

Господдержка МСБ в 2026: сколько денег вы на самом деле получаете, если посчитать честно?

Итог

Меры поддержки для МСБ — не универсально хороший или плохой инструмент. Это финансовый инструмент, у которого, как у любого другого, есть полная стоимость владения. Оценивать её нужно через модель, а не через процентную ставку в заголовке программы.

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Информации об авторе

Михаил Мешакшин

Михаил Мешакшин

Финансовый директор

2 подписчика11 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

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  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    отличная статья, все верно. Я бы давали в текст льготы по НК. Есть существенные, но тоже требуют времени. Просто так, никто денег не даст

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