Господдержка МСБ в 2026: сколько денег вы на самом деле получаете, если посчитать честно?

Почему «сниженная ставка» — это не вся правда

Льготная программа почти всегда идёт с условиями: целевое расходование, регулярная отчётность перед оператором программы, ограничения по направлениям трат. Каждое из этих условий стоит денег — либо вашего времени, либо зарплаты бухгалтера, либо услуг консультанта, который эту отчётность готовит.

Формула реальной ставки выглядит так:

Реальная ставка = номинальная ставка + стоимость администрирования (в % годовых) + премия за риск штрафа при нецелевом расходовании

Условный пример. Компания рассматривает льготный кредит на 10 млн ₽ по сниженной ставке против обычного банковского кредита. Разница в процентах на бумаге — существенная экономия за год. Но на подготовку отчётности по льготной программе уходит около 15–20 часов работы финансиста в квартал, плюс риск блокировки транша при отклонении от заявленного назначения средств. Если перевести это время в деньги, разрыв между льготной и рыночной ставкой сокращается почти вдвое.