НДС на маркетплейсах: почему оптовики путаются в агентской схеме Ozon и Wildberries

FBO и FBS — модели разные, а логика НДС одна

Работа с площадкой возможна по двум моделям. При FBO (Fulfillment by Operator) товар заранее передаётся на склад маркетплейса, который сам хранит, упаковывает и доставляет его покупателю; до момента продажи собственником остаётся поставщик, а передача на склад отражается на счёте 45.01 «Товары, переданные на комиссию» — налоговую базу по НДС это не создаёт. При FBS (Fulfillment by Seller) товар лежит на складе поставщика и отгружается площадке только после того, как заказ уже оформлен покупателем.

На практике многие коллеги считают, что раз при FBS у поставщика больше контроля над товаром, то и учёт как-то отличается. Это не так: для целей НДС разница между моделями значения не имеет. И в FBO, и в FBS налог возникает не в момент физической передачи товара площадке, а по отчёту маркетплейса о фактической продаже конечному покупателю.