НДС на маркетплейсах: почему оптовики путаются в агентской схеме Ozon и Wildberries

С 2026 года порог автоматического освобождения от НДС для продавцов на УСН снизился до 20 млн рублей годового дохода. За последние месяцы через меня прошло несколько клиентов-оптовиков на маркетплейсах, которые впервые столкнулись с обязанностью считать этот налог, и почти у всех была одна и та же путаница: непонимание того, что Ozon и Wildberries работают по агентской схеме, а не как обычный покупатель товара. Расскажу, на чём именно спотыкаются коллеги и как выстроить учёт без ошибок.
FBO и FBS — модели разные, а логика НДС одна
Работа с площадкой возможна по двум моделям. При FBO (Fulfillment by Operator) товар заранее передаётся на склад маркетплейса, который сам хранит, упаковывает и доставляет его покупателю; до момента продажи собственником остаётся поставщик, а передача на склад отражается на счёте 45.01 «Товары, переданные на комиссию» — налоговую базу по НДС это не создаёт. При FBS (Fulfillment by Seller) товар лежит на складе поставщика и отгружается площадке только после того, как заказ уже оформлен покупателем.
На практике многие коллеги считают, что раз при FBS у поставщика больше контроля над товаром, то и учёт как-то отличается. Это не так: для целей НДС разница между моделями значения не имеет. И в FBO, и в FBS налог возникает не в момент физической передачи товара площадке, а по отчёту маркетплейса о фактической продаже конечному покупателю.
Почему статус агента — ключевая деталь
Wildberries и Ozon работают с продавцами по агентской схеме согласно главам 51 и 52 ГК РФ: площадка продаёт товар от своего имени, но за счёт поставщика, который остаётся собственником товара до момента покупки. Отсюда следует правило: налоговая база по НДС определяется по наиболее ранней из дат — оплаты или отгрузки, зафиксированной маркетплейсом в отчёте о продажах, а не по дате поступления денег на счёт поставщика уже за вычетом комиссии.
Самая частая ошибка в моей практике — начисление НДС с суммы после удержания комиссии площадки, а не с полной цены, которую заплатил покупатель. Комиссия маркетплейса — это отдельный расход поставщика, а не способ уменьшить выручку для налоговых целей. Разница между этими подходами может достигать 20–30% налоговой базы, и именно её находит ФНС при проверке, доначисляя налог и пени.
Как правильно отражать отчёты маркетплейса в учёте
При передаче товара на склад (FBO) или в пункт приёма (FBS) оформляется документ реализации с признаком «Товары, услуги, комиссия» — право собственности к площадке не переходит, НДС не начисляется, счёт-фактура не формируется. Полный комплект проводок — списание себестоимости, отражение дохода, начисление НДС с реализации, учёт услуг площадки, входящий НДС по комиссии — появляется только на основании отчёта комиссионера о фактической продаже.
Отдельно обращаю внимание на три момента, которые часто выпадают из поля зрения:
При продаже физлицам счёт-фактура не выставляется — в книге продаж регистрируется сводный отчёт маркетплейса за период.
НДС начисляется и с авансов за неотгруженный товар, зависших на конец квартала, — на основании отчёта площадки по предоплатам, а не по движению денег на счёте.
Компенсации от маркетплейса за утерю или порчу товара НДС не облагаются, поскольку не связаны с реализацией.
Вычет НДС по комиссии
Принять к вычету НДС по вознаграждению площадки (комиссия, логистика, продвижение) могут только те, кто сам платит НДС по ставке с правом на вычет — ОСНО либо УСН с повышенной ставкой 22%, а не с пониженной льготной (5% или 7%). И даже в этом случае нужен корректно оформленный УПД или акт, полученный через ЭДО: без него вычет не пройдёт, даже если комиссия фактически уплачена.
Что я советую проверить в первую очередь
При аудите учёта клиентов я в первую очередь проверяю четыре пункта, в которых чаще всего скрывается налоговый риск:
НДС считается с полной суммы чека покупателя, а не с остатка после комиссии.
Переход права собственности отражён по отчёту о продаже, а не по факту передачи товара на склад или в ПВЗ.
К вычету принимается НДС только по корректно оформленным УПД/актам из ЭДО.
НДС с авансов, зависших на конец квартала, начислен по отчёту маркетплейса.
Если по всем четырём пунктам порядок — учёт, скорее всего, выдержит проверку ФНС без доначислений.
Комментарии1
При выручке 20-30 млн в год выездная проверка - это вообще из ряда невероятной фантастики.