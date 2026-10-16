НДС с услуг маркетплейса: что важно учесть селлеру

Ставка НДС сама по себе не показывает, сколько налога в итоге заплатит селлер. Результат зависит также от НДС, который входит в стоимость закупленных товаров, комиссии, логистики, хранения и других услуг маркетплейса.

Если не учитывать эти суммы, ставка 22% будет выглядеть заведомо невыгодной по сравнению со ставкой 5%, но после применения вычетов разница может оказаться значительно меньше. Рассмотрим, какие показатели влияют на расчет.