НДС с услуг маркетплейса: что важно учесть селлеру

Ставка НДС сама по себе не показывает, сколько налога в итоге заплатит селлер. Результат зависит также от НДС, который входит в стоимость закупленных товаров, комиссии, логистики, хранения и других услуг маркетплейса.
Если не учитывать эти суммы, ставка 22% будет выглядеть заведомо невыгодной по сравнению со ставкой 5%, но после применения вычетов разница может оказаться значительно меньше. Рассмотрим, какие показатели влияют на расчет.
Почему выплата не равна выручке
Маркетплейс получает деньги от покупателей, удерживает стоимость своих услуг и перечисляет продавцу остаток, поэтому поступление на расчетный счет показывает итог взаиморасчетов с площадкой, но не полную стоимость проданных товаров. Например, покупатели заплатили за товары 1 млн рублей. Маркетплейс удержал 200 тыс. рублей и перевел продавцу 800 тыс. рублей. При расчете дохода учитывается вся стоимость реализованных товаров — 1 млн рублей. Удержанные 200 тыс. рублей отражаются отдельно как стоимость услуг площадки.
Для расчета НДС эти суммы также имеют разное значение. С полной стоимости товаров начисляется НДС с продаж. В комиссии и других услугах маркетплейса может содержаться входной НДС, который при ставке 22% уменьшает налог к уплате.
Какие услуги влияют на вычет
НДС может входить не только в комиссию за продажу, но и в стоимость логистики, хранения, приемки товаров, рекламы и других платных сервисов. Поэтому при расчете важно учитывать все услуги площадки.
Удержания видны в личном кабинете, но для вычета их нужно подтвердить документами. Обычно это счет-фактура или УПД, выполняющий его функцию. Бухгалтер сопоставляет документы с отчетами площадки и проверяет, выполнены ли условия для вычета.
При ставке 22% подтвержденный входной НДС можно вычесть из НДС с продаж. При специальных ставках 5% и 7% такой вычет не применяется: налог остается в составе стоимости приобретенных товаров и услуг.
Как входной НДС влияет на расчет
Рассмотрим условный пример. Предположим, что по уровню дохода селлер вправе применять ставку 5%, но сравнивает ее с общей ставкой 22%.
За квартал стоимость проданных товаров составила 12,2 млн рублей, закупка товаров — 6,1 млн рублей, а услуги маркетплейса — 2,44 млн рублей. В закупочную стоимость входит 1,1 млн рублей НДС, в стоимость услуг площадки — 440 тыс. рублей.
Все суммы указаны с НДС. Также предполагается, что конечная цена товаров для покупателей при обеих ставках остается одинаковой.
Показатель
Ставка 5%
Ставка 22%
НДС с продаж
580 952 ₽
2 200 000 ₽
Вычет НДС по закупке товаров
Не применяется
1 100 000 ₽
Вычет НДС по услугам маркетплейса
Не применяется
440 000 ₽
НДС к уплате
580 952 ₽
660 000 ₽
Остаток после закупки, услуг площадки и НДС
3 079 048 ₽
3 000 000 ₽
При ставке 22% НДС с продаж составляет 2,2 млн рублей. Его можно уменьшить на 1,1 млн рублей НДС по закупленным товарам и на 440 тыс. рублей НДС по услугам площадки. В результате к уплате остается 660 тыс. рублей.
В этом примере разница между двумя вариантами составляет около 79 тыс. рублей в пользу ставки 5%. Это значительно меньше, чем можно предположить при простом сравнении ставок 5% и 22%.
Полученный остаток не является прибылью: в расчете не учтены зарплаты, возвраты, другие операционные расходы, налог по УСН и обязательные платежи.
Как выбирать ставку
Ставка 5% может быть выгоднее для бизнеса с небольшой долей закупок и услуг, облагаемых НДС. Чем больше таких расходов, тем сильнее вычеты влияют на результат при ставке 22%.
Поэтому для сравнения нужно учитывать:
стоимость закупленных товаров и НДС в документах поставщиков;
комиссию и другие услуги маркетплейса;
возвраты и корректировки;
наличие подтверждающих документов;
возможность изменить цену товара при переходе на другую ставку.
Расчет лучше проводить на фактических данных за несколько месяцев, а для сезонного бизнеса — за полный год.
Что контролировать селлеру
Владельцу бизнеса необязательно самостоятельно проверять каждый документ, но стоит убедиться, что бухгалтерия учитывает полную сумму продаж, получает документы по всем услугам маркетплейса и сопоставляет их с отчетами площадки.
Если часть услуг или документов не вошла в расчет, входной НДС по ним не уменьшит налог к уплате. В результате ставка 22% может выглядеть менее выгодной, чем она является на самом деле.
Выбирать ставку следует не по номинальному значению, а по итоговой налоговой нагрузке. Для этого нужно отдельно учитывать продажи, расходы на маркетплейс и подтвержденный входной НДС.