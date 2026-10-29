Учет тахографа и карт водителей: когда списывать расходы

Почему важна стоимость установки

Для сравнения с лимитом берут не только цену прибора, но и необходимые затраты на его подготовку к работе — в том числе доставку, монтаж и первоначальную настройку. Если тахограф признаётся основным средством, эти затраты входят в его первоначальную стоимость, даже когда установку выполняет другой подрядчик по отдельному договору.

Рассмотрим две условные покупки. Допустим, организация обоснованно установила бухгалтерский лимит 50 000 рублей и признаёт затраты на оборудование дешевле этого лимита расходами сразу. Тахограф учитывается отдельно от автомобиля, все суммы приведены без НДС, принимаемого к вычету.

Первая покупка: прибор за 35 000 рублей и установка за 10 000 рублей. Полная стоимость — 45 000 рублей, поэтому в выбранных условиях вся сумма признаётся расходами одного периода.

Вторая покупка: прибор за 45 000 рублей и установка за 15 000 рублей. Полная стоимость — 60 000 рублей, что превышает выбранный лимит: тахограф признают основным средством и списывают его стоимость через амортизацию.

Во втором случае нельзя отдельно списать 45 000 рублей за оборудование и 15 000 рублей за необходимый монтаж, чтобы обе суммы оказались ниже лимита: это связанные затраты на один готовый к использованию объект.