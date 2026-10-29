Учет тахографа и карт водителей: когда списывать расходы

Покупка тахографа объединяет несколько затрат: на сам прибор, его установку и настройку. Отдельно оформляют персональные карты водителей, с помощью которых устройство определяет, кто управляет автомобилем, и сохраняет сведения о работе конкретного человека.
Для правильного учёта важно не просто собрать документы на эти покупки, а определить, какие затраты формируют стоимость оборудования и когда их можно признать расходами. Рассмотрим основные решения и разницу между их отражением в бухгалтерской отчётности и при расчёте налога на прибыль.
Расходы сразу или через амортизацию
Оплата оборудования и признание расходов — разные события: деньги уже могут уйти поставщику, но стоимость покупки не обязательно целиком уменьшит прибыль текущего периода.
В бухгалтерском учёте возможны два основных варианта:
Признать затраты расходами сразу. Тогда вся стоимость покупки уменьшит бухгалтерскую прибыль одного периода.
Учесть тахограф как основное средство. В этом случае оборудование отражают как имущество для длительного использования, а его стоимость переносят в расходы постепенно, через амортизацию.
Амортизация не требует дополнительных платежей: это способ распределить стоимость уже приобретённого имущества на время его использования. Поэтому вопрос «тахограф — основное средство или расходы» фактически означает: когда стоимость прибора повлияет на финансовый результат компании — сразу или постепенно.
Как изменился лимит стоимости основных средств
Раньше организация могла учитывать недорогое оборудование не как основное средство, если его стоимость укладывалась в установленный ею лимит, который не мог превышать 40 000 рублей за единицу. Поэтому тахограф дороже этой суммы при выполнении остальных условий приходилось амортизировать.
С 2022 года обязательное ограничение в 40 000 рублей отменено: по ФСБУ 6/2020 организация самостоятельно определяет обоснованный лимит и закрепляет порядок его применения в учётной политике. При выборе учитывают, насколько единовременное списание таких покупок влияет на достоверность отчётности, поэтому установить любую удобную сумму без обоснования нельзя.
Цена тахографа выше 40 000 рублей сама по себе больше не означает, что его обязательно нужно признать основным средством. Решение зависит от действующей учётной политики организации.
Почему важна стоимость установки
Для сравнения с лимитом берут не только цену прибора, но и необходимые затраты на его подготовку к работе — в том числе доставку, монтаж и первоначальную настройку. Если тахограф признаётся основным средством, эти затраты входят в его первоначальную стоимость, даже когда установку выполняет другой подрядчик по отдельному договору.
Рассмотрим две условные покупки. Допустим, организация обоснованно установила бухгалтерский лимит 50 000 рублей и признаёт затраты на оборудование дешевле этого лимита расходами сразу. Тахограф учитывается отдельно от автомобиля, все суммы приведены без НДС, принимаемого к вычету.
Первая покупка: прибор за 35 000 рублей и установка за 10 000 рублей. Полная стоимость — 45 000 рублей, поэтому в выбранных условиях вся сумма признаётся расходами одного периода.
Вторая покупка: прибор за 45 000 рублей и установка за 15 000 рублей. Полная стоимость — 60 000 рублей, что превышает выбранный лимит: тахограф признают основным средством и списывают его стоимость через амортизацию.
Во втором случае нельзя отдельно списать 45 000 рублей за оборудование и 15 000 рублей за необходимый монтаж, чтобы обе суммы оказались ниже лимита: это связанные затраты на один готовый к использованию объект.
Когда покупка уменьшает налог
Бухгалтерская отчётность показывает имущество и финансовый результат компании, а налоговый учёт определяет сумму, с которой рассчитывается налог; правила признания расходов в этих двух системах могут различаться.
Для налога на прибыль действует собственный порог: имущество с первоначальной стоимостью свыше 100 000 рублей и сроком использования более 12 месяцев при выполнении остальных условий признаётся амортизируемым. Стоимость отдельно учитываемого тахографа, которая не превышает 100 000 рублей, можно полностью включить в налоговые расходы при вводе в эксплуатацию, если организация применяет такой порядок списания.
Вернёмся к покупке стоимостью 60 000 рублей. В бухгалтерском учёте она превышает выбранный лимит 50 000 рублей, поэтому расход будет появляться постепенно, по мере начисления амортизации. Но для налога на прибыль порог не превышен, и при выбранном единовременном порядке списания все 60 000 рублей можно учесть при начале эксплуатации.
Таким образом, налоговая база может уменьшиться на всю стоимость покупки раньше, чем эта стоимость полностью попадёт в расходы бухгалтерской отчётности. Противоречия здесь нет: для каждого вида учёта применяются свои правила.
Этот порядок относится именно к налогу на прибыль организаций — при УСН расходы на приобретение оборудования рассматривают отдельно.
Карты водителей: отдельные затраты
Помимо установленного в автомобиле тахографа, для работы нужны карты водителей: водитель вставляет свою карту с чипом в устройство, чтобы оно связало записи о движении, работе и отдыхе с конкретным человеком.
Карта именная, её нельзя передать сменщику, поэтому расходы на оформление рассматривают отдельно от стоимости самого тахографа. Обоснованные и документально подтверждённые затраты на рабочие карты можно учесть при расчёте налога на прибыль.
Для контроля удобно вести реестр с именем водителя, номером карты и сроком её действия — это позволяет отслеживать, кому оформлены карты и когда потребуется замена.
При увольнении карта остаётся у водителя, даже если её оплатила компания. Передать её новому сотруднику нельзя, а само увольнение не является основанием для удержания стоимости карты из зарплаты. В учётных данных нужно отразить прекращение использования карты в компании; если затраты на её оформление уже признаны расходами, повторного списания не требуется.