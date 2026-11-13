Управленческая отчетность: ДДС, ОПиУ и баланс

Бухгалтерская и управленческая отчётность: в чём разница

Бухгалтерский и налоговый учёт компания ведёт по правилам государства:

вести учёт обязательно — этого требует закон № 402-ФЗ;

форму задаёт не компания — отчётность составляют по образцам ФСБУ 4/2023 и сдают в формате ФНС;

сроки установлены заранее — годовую отчётность сдают раз в год, до 31 марта следующего года.

Её читают государство, банки и контрагенты, поэтому она показывает итог за год по компании в целом, без разбивки по направлениям, клиентам и проектам.

Управленческую отчётность компания составляет для себя и никуда не сдаёт. Показатели, разрезы и периодичность выбирает собственник: раз в неделю, раз в месяц или по запросу.

Разберу разницу на примере. Условная компания торгует оптом и держит розничный магазин. В бухгалтерской отчётности у неё прибыль за год 6 млн ₽, и эту цифру собственник видит весной следующего года. В управленческом отчёте те же 6 млн ₽ разложены по направлениям и месяцам: опт заработал 9 млн ₽, розница потеряла 3 млн ₽. По бухгалтерской отчётности бизнес прибыльный. По управленческой видно, что розница ежемесячно забирает треть заработанного оптом и решение по ней нельзя откладывать до годового отчёта.

Бухгалтерская отчётность нужна, чтобы отчитаться перед государством и не получить претензий. Управленческая нужна, чтобы видеть, как зарабатывает каждое направление, и принимать решения, пока на результат ещё можно повлиять.