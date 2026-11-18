Как проверить товары и упаковку

Основа проверки — перечни из постановления Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414. По товару сопоставляют наименование, характеристики, код ТН ВЭД ЕАЭС и примечания к позиции; по упаковке, в которой он ввезен, отдельно определяют материал и группу.

Отсутствие товара в перечне не освобождает от проверки упаковки. Например, обязательства могут возникнуть по коробкам и пленке, использованным для ввоза продукции. Ввоз для собственных нужд, а не для перепродажи, также сам по себе не освобождает от РОП.

При импорте сырья и комплектующих для производства сначала проверьте, включены ли сами сырье или комплектующие в перечень № 2414. Если нет, обеспечивать их утилизацию или платить за них сбор не требуется. Если включены, дальнейший порядок зависит от готовой продукции:

Готовая продукция входит в перечень — по использованным для ее производства сырью и комплектующим применяется освобождение от обязанности по утилизации.

Готовая продукция не входит в перечень — обязанность по ввезенному сырью сохраняется, если нет другого основания для освобождения.

Отдельное исключение предусмотрено для использования при производстве транспортных средств тех видов и категорий, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор. Основание — пункт 9 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ.

Использование в производстве подтверждают документами, сведения отражают в отчетности о массе товаров. Упаковку сырья проверяют отдельно: освобождение на нее автоматически не распространяется.