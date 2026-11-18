При планировании импортной поставки помимо таможенных платежей и доставки нужно учитывать возможные расходы на экологический сбор. Обязательства могут возникнуть даже тогда, когда сам товар не включен в установленные перечни: его упаковку проверяют отдельно.
В статье — порядок проверки поставки, пример расчета и сроки отчетности. Отдельно рассмотрены исключение для сырья и комплектующих, а также случаи, когда обязательства необходимо исполнить до таможенного выпуска.
Когда нужно платить экосбор
Экологический сбор — неналоговый платеж в рамках расширенной ответственности производителей и импортеров, или РОП. Если компания не обеспечила утилизацию отходов от использования товаров и упаковки из установленных перечней, сбор уплачивают за невыполненный объем.
Вместо платежа можно организовать самостоятельную утилизацию, в том числе через подрядчика из реестра утилизаторов. При работе с подрядчиком выполнение обязанности подтверждают договором и актами утилизации: одного договора недостаточно.
Как проверить товары и упаковку
Основа проверки — перечни из постановления Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414. По товару сопоставляют наименование, характеристики, код ТН ВЭД ЕАЭС и примечания к позиции; по упаковке, в которой он ввезен, отдельно определяют материал и группу.
Отсутствие товара в перечне не освобождает от проверки упаковки. Например, обязательства могут возникнуть по коробкам и пленке, использованным для ввоза продукции. Ввоз для собственных нужд, а не для перепродажи, также сам по себе не освобождает от РОП.
При импорте сырья и комплектующих для производства сначала проверьте, включены ли сами сырье или комплектующие в перечень № 2414. Если нет, обеспечивать их утилизацию или платить за них сбор не требуется. Если включены, дальнейший порядок зависит от готовой продукции:
Готовая продукция входит в перечень — по использованным для ее производства сырью и комплектующим применяется освобождение от обязанности по утилизации.
Готовая продукция не входит в перечень — обязанность по ввезенному сырью сохраняется, если нет другого основания для освобождения.
Отдельное исключение предусмотрено для использования при производстве транспортных средств тех видов и категорий, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор. Основание — пункт 9 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ.
Использование в производстве подтверждают документами, сведения отражают в отчетности о массе товаров. Упаковку сырья проверяют отдельно: освобождение на нее автоматически не распространяется.
Как рассчитать сбор
Для каждой группы определяют массу, норматив либо установленную долю утилизации, базовую ставку и коэффициент. Ставки и коэффициенты берут из постановления Правительства РФ от 01.08.2024 № 1041 в действующей редакции, с учетом изменений для 2026 года.
За 2026 год необходимо обеспечить утилизацию в отношении 75% массы упаковки. Это требование части 5 статьи 7 Федерального закона от 04.08.2023 № 451-ФЗ.
Условный пример. Компания ввезла 10 тонн упаковки одной группы, не обеспечила утилизацию и не имеет оснований для уменьшения расчетной массы. Ставку с учетом коэффициента примем равной 5 000 рублей за тонну.
Расчетный объем: 10×0,75=7,5 тонны
Сумма сбора: 7,5×5 000=37 500 рублей
Масса и ставка в примере условные. При подтвержденной утилизации сбор рассчитывают за оставшийся невыполненный объем.
Когда платить и сдавать отчетность
Общий порядок: один раз по итогам года
По общему правилу импортер представляет отчетность и уплачивает экосбор до 15 апреля года, следующего за отчетным. Росприроднадзор уточняет, что последний день исполнения обязанности — 14 апреля, поэтому за 2026 год документы и платеж нужно подготовить не позднее 14 апреля 2027 года.
Этот порядок действует при импорте из ЕАЭС. Для поставок из других стран он также применяется, но по отдельным товарам установлены дополнительные требования, которые необходимо выполнить еще до таможенного выпуска.
Специальный порядок: до таможенного выпуска
Для отдельных товаров из стран вне ЕАЭС проводится обязательный эксперимент по постановлению Правительства РФ от 01.06.2024 № 750. В его рамках проверяют механизм уплаты сбора или обеспечения будущей утилизации до выпуска товаров для внутреннего потребления. Перечень участвующих товаров приведен в приложении № 1 к этому постановлению.
С 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2027 года по поставкам, подпадающим под эксперимент, до дня таможенного выпуска необходимо:
Уплатить экосбор либо, если компания планирует самостоятельную утилизацию, получить банковскую гарантию или заключить договор поручительства с утилизатором из реестра.
Подать в ЕФГИС УОИТ отчетность о массе товаров и упаковки: указать сведения об уплате либо приложить уведомление о самостоятельной утилизации и копию гарантии или договора поручительства. Обычный договор на услуги утилизации не заменяет такое обеспечение.
Если товар участвует в эксперименте, специальный порядок распространяется и на его упаковку из перечней № 2414. Если в перечне эксперимента есть только упаковка, а упакованного товара нет, эти дополнительные требования на поставку не распространяются.
Годовая отчетность у участников эксперимента сохраняется — для нее предусмотрены специальные формы. При этом повторно платить сбор за объем, уже оплаченный до таможенного выпуска, не требуется.
Какие документы подготовить бухгалтеру
Для проверки поставки и расчета понадобятся:
Документы с наименованиями, кодами ТН ВЭД ЕАЭС и массой товаров.
Упаковочный лист с материалами и массой каждого вида упаковки.
Транспортные документы и контракт с условиями об упаковке.
Подтверждение использования сырья и комплектующих в производстве, если применяется исключение.
Договор и акты утилизации, если компания исполняет обязанность через подрядчика.
Практический подход — собирать сведения по каждой поставке и вести товары и упаковку раздельно. Это позволит подготовить расчет без восстановления недостающих данных перед отчетной датой.