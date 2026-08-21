Пороги казначейского сопровождения в 2026 году: с какой суммы и по какому основанию

Вопрос «попадает ли наш контракт под казначейское сопровождение» бухгалтер обычно получает уже после подписания — когда заказчик просит реквизиты, а в контракте обнаруживается пункт про лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства. Дальше начинается спешка: открытие счёта занимает время, а срок по контракту уже идёт.



Разберу, откуда берутся пороги, какие суммы действуют в 2026 году и почему ориентироваться только на цифру контракта — ошибка.



Почему единого «вечного» порога не существует

Механизм казначейского сопровождения задан главой 24.4 Бюджетного кодекса — статьи 242.23–242.27. Но сам Бюджетный кодекс конкретных сумм не называет. Он описывает конструкцию: какие средства считаются целевыми, кто открывает лицевой счёт, как проходит санкционирование расходов.



Суммы устанавливает закон о федеральном бюджете на очередной год и плановый период. На 2026 год это Федеральный закон от 28.11.2025 № 426-ФЗ, статья 5. Перечень случаев и пороги пересматриваются вместе с бюджетом, поэтому цифры прошлого года переносить на текущий нельзя — это самая частая ошибка при оценке контракта.



Практический вывод для бухгалтера: проверять нужно две вещи. Действующую редакцию закона о федеральном бюджете и текст самого контракта. Если условие о казначейском сопровождении прямо прописано в контракте — вопрос порогов уже неважен, режим включён.



Пороги 2026 года: основные суммы



По статье 5 Федерального закона № 426-ФЗ на 2026 год действуют, в частности, следующие ориентиры.



Государственные и муниципальные контракты на обеспечение нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд — от 100 000 тыс. рублей, то есть от 100 млн рублей.



Контракты и договоры о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемые бюджетными и автономными учреждениями субъекта Российской Федерации и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, — от 10 000 тыс. рублей, то есть от 10 млн рублей.



Государственные и муниципальные контракты, заключаемые в соответствии с пунктами 2 и 6.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, — свыше 3 млн рублей.



Отдельно стоит изменение по авансам: ценовой порог для контрактов с авансовыми платежами снижен с 50 млн до 10 млн рублей. Впервые под казначейское сопровождение попадают авансовые платежи по контрактам, финансируемым из субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственного задания, при цене договора от 10 млн рублей.



Разъяснения по применению этих норм Минфин России дал письмом от 25.02.2026 № 02-12-06/14206. Если контракт находится на границе порога или основание неочевидно — письмо стоит открыть до того, как давать заказчику реквизиты.





Почему сумма контракта — не единственный критерий

Бухгалтер, оценивая контракт, обычно смотрит на цену. Это необходимое, но недостаточное условие: под казначейское сопровождение контракт попадает по совокупности признаков, и сумма — только один из них.



Основание первое — источник финансирования. Целевые средства включают режим независимо от того, как называется заказчик. Контракт с муниципальным учреждением, оплачиваемый из межбюджетного трансферта или средств национального проекта, попадает под сопровождение; тот же контракт с той же администрацией, оплачиваемый из собственных доходов местного бюджета, — нет.



Основание второе — тип документа. Под режим попадают не только государственные контракты. Подпункт 2 пункта 1 статьи 242.23 Бюджетного кодекса в редакции Федерального закона от 28.11.2025 № 432-ФЗ называет договоры о предоставлении субсидии, договоры о бюджетных инвестициях по статье 80 Бюджетного кодекса, договоры о взносах в уставный капитал и вкладах в имущество, договоры о предоставлении грантов.



Основание третье — положение в цепочке. Подпункт 3 того же пункта распространяет режим на контракты и договоры о поставке товаров, работ и услуг, источником оплаты которых служат сопровождаемые средства. Если ваш контракт под сопровождением, то и ваши договоры с субподрядчиками попадают под него же. Пункт 4.1 статьи 242.23, введённый Федеральным законом от 24.06.2025 № 158-ФЗ, прямо возлагает на исполнителя обязанность обеспечить это условие в договорах с соисполнителями.



Основание четвёртое — наличие аванса. Авансирование усиливает вероятность режима и имеет собственный, более низкий порог. Контракт на 15 млн без аванса и тот же контракт с авансом могут попадать под разные правила.



Основание пятое — прямое условие в тексте контракта. Если заказчик вписал казначейское сопровождение в раздел о порядке расчётов, спорить с этим не нужно: режим применяется по договору вне зависимости от того, обязателен ли он по закону.





Региональное сопровождение: тот же механизм, другой орган

Пункт 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса позволяет финансовому органу субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществлять казначейское сопровождение средств региональных и местных бюджетов самостоятельно.



Для бухгалтера это означает следующее. Лицевой счёт может открываться не в территориальном органе Федерального казначейства, а в региональном финансовом органе. Порядок санкционирования, формы документов, состав приложений и сроки в этом случае устанавливает этот же орган, и они отличаются от федеральных.



Практическое следствие: регламент, отработанный на федеральном контракте, к региональному напрямую не переносится. Перед открытием счёта нужно запрашивать порядок именно того органа, который будет вести сопровождение.





Как оценить контракт за десять минут

Последовательность, которая закрывает вопрос до подписания.



Первое: найти в контракте раздел о порядке расчётов и поискать формулировки «казначейское сопровождение», «лицевой счёт в территориальном органе Федерального казначейства», «целевые средства». Если они есть — режим применяется, дальше можно не искать.



Второе: определить источник финансирования. Преамбула, раздел о цене, приложения, ссылки на государственную программу, национальный проект, субсидию, межбюджетный трансферт. Целевое происхождение денег — главный признак.



Третье: сверить сумму с порогами текущего года по действующему закону о федеральном бюджете, отдельно проверив основание заключения контракта — по пунктам 2 и 6.1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ порог принципиально ниже.



Четвёртое: проверить наличие и размер аванса и применить пониженный порог для авансируемых контрактов.



Пятое: если контракт заключается не напрямую с государственным заказчиком, а как договор субподряда, — выяснить, под сопровождением ли головной контракт. Ответ на этот вопрос определяет ваш режим.



Шестое: при неоднозначности направить письменный запрос заказчику. Ответ заказчика в переписке снимает риск и даёт документальное основание для выбранного порядка расчётов.





Что происходит, если порог не отследили вовремя

Основная цена ошибки — не штраф, а срок.



Открытие лицевого счёта требует пакета документов, действующей электронной подписи, доступа в систему «Электронный бюджет», согласования сведений с заказчиком. При корректно собранном пакете процедура занимает считанные рабочие дни. При ошибках в составе или форме документов, а особенно при отсутствии оформленной электронной подписи, она растягивается на недели.



Одновременно с этим срок открытия счёта, прописанный в контракте, уже течёт. Компания оказывается в положении, где формальное нарушение возникло раньше, чем бухгалтерия узнала о самом требовании.



Второе следствие — платежи. Пока счёт не открыт, расчёты по контракту не идут вообще. Останавливаются закупки материалов, оплата субподряда, авансы поставщикам. Для подрядчика со сроками по графику это дороже любых процедурных издержек.



Третье следствие — раздельный учёт. Он должен быть поставлен с начала исполнения контракта, а не с момента, когда о нём вспомнили. Восстанавливать его задним числом дороже и рискованнее, чем вести с первого дня: с 2026 года за нарушение требований раздельного учёта действует самостоятельный административный состав.





Что меняется в учёте, когда режим включился

Порог — это вход. Дальше начинается работа, к которой бухгалтерия обычно не готова, потому что до первого сопровождаемого контракта такой задачи не было.



Расчёты по контракту переходят на лицевой счёт, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. Обычный расчётный счёт компании из схемы не исчезает, но целевые средства на него не попадают: они приходят на лицевой счёт и уходят с него же — поставщикам, подрядчикам, на выплату заработной платы и налогов в части, относящейся к контракту.



Каждый платёж проходит предварительный контроль. Инспектор сверяет распоряжение о совершении казначейского платежа с пакетом документов: контрактом, дополнительными соглашениями, документом-основанием, согласованными Сведениями об операциях с целевыми средствами. Расхождение по любому реквизиту — возврат распоряжения и простой.



Появляется отдельный документ, которого нет вне режима, — Сведения об операциях с целевыми средствами. По сути это согласованная с заказчиком смета расходования: какие виды затрат и под какими кодами направления расходования допускаются по контракту. Платёж, не укладывающийся в согласованные Сведения, не пройдёт, даже если он экономически обоснован и подтверждён документами.



Наконец, требуется раздельный учёт: доходы и расходы по сопровождаемому контракту ведутся обособленно от прочей деятельности. Это не пожелание методолога, а условие прохождения проверок и, с 2026 года, предмет самостоятельной административной ответственности.



Для главного бухгалтера практический вывод такой: включение режима — это не «ещё один счёт», а изменение платёжной дисциплины и учётной политики по конкретному контракту. Закладывать это в план работ нужно с момента, когда контракт признан сопровождаемым, а не с момента первого возврата платежа.





Пошагово: что делать, когда контракт признан сопровождаемым

Порядок действий, который экономит недели.



Шаг первый — определить территориальный орган. Счёт открывается по месту обслуживания заказчика, а не по месту регистрации исполнителя. Это регулярный источник недоразумений: компания собирает пакет по регламенту своего региона, а подавать нужно в другой.



Шаг второй — проверить электронную подпись. Нужна действующая квалифицированная подпись на лицо, которое будет работать в системе, с корректно оформленными полномочиями. Если подписи нет или срок истекает — это самая длинная часть процедуры, и начинать нужно с неё.



Шаг третий — собрать пакет документов. Типовой состав: заявление на открытие лицевого счёта, копия контракта, учредительные документы, карточка образцов подписей и оттиска печати, документы, подтверждающие полномочия подписантов, доверенность при необходимости. Конкретный перечень и требования к оформлению устанавливает территориальный орган — запрашивайте его до подготовки, а не после отказа.



Шаг четвёртый — обеспечить доступ в систему «Электронный бюджет»: регистрация организации, подключение пользователей, настройка рабочего места и полномочий. Технически это отдельная задача, и она нередко упирается в требования к рабочему месту, а не в документы.



Шаг пятый — согласовать Сведения об операциях с целевыми средствами с заказчиком. Здесь закладывается структура кодов направления расходования, по которой потом будут проходить все платежи. Ошибка на этом шаге даёт возвраты в течение всего срока исполнения контракта.



Шаг шестой — перенести условие о казначейском сопровождении в договоры с соисполнителями. Пункт 4.1 статьи 242.23 Бюджетного кодекса возлагает эту обязанность на исполнителя. Договор, подписанный без такого условия, придётся переподписывать.



Шаг седьмой — поставить раздельный учёт с даты начала исполнения контракта. Не с даты открытия счёта и не с даты первого платежа.





Вопросы, которые задают чаще всего



Считается ли порог по цене контракта или по сумме конкретного платежа? По цене контракта. Дробление платежей режим не отключает, а дробление предмета закупки — самостоятельный риск по антимонопольному законодательству.



Что делать, если контракт заключён на сумму ниже порога, а затем дополнительным соглашением цена увеличена выше него? Оценивать заново. Дополнительное соглашение, меняющее цену, предмет или порядок расчётов, — повод для повторной проверки. Об этом чаще всего забывают, и режим включается уже по требованию заказчика в середине исполнения.



Наш заказчик — коммерческая организация, но деньги у него бюджетные. Попадаем? Смотрите не на статус заказчика, а на источник оплаты и на положение вашего договора в цепочке. Если ваш договор оплачивается из сопровождаемых средств, режим распространяется и на него.



Нужен ли отдельный лицевой счёт под каждый контракт? Как правило, лицевой счёт открывается под конкретный контракт или соглашение. Точный порядок и возможные исключения уточняйте в своём территориальном органе — практика по разным основаниям различается.



Можно ли платить с лицевого счёта заработную плату и налоги? В части, относящейся к исполнению сопровождаемого контракта и предусмотренной согласованными Сведениями, — да. Вне этой части — нет. Именно здесь возникает большинство спорных платежей.



Что происходит с прибылью по контракту? Прибыль не выводится с лицевого счёта произвольно: условия и ограничения по её перечислению определяются режимом расходования целевых средств и условиями контракта. Планировать её как свободные средства с первого дня — ошибка бюджетирования.





Что положить в регламент

Проверка порога — не разовое действие при подписании, а повторяющаяся процедура.



Разумный минимум: оценка каждого проекта контракта до подписания по шести пунктам выше; повторная оценка при каждом дополнительном соглашении, меняющем цену, предмет или порядок расчётов; ежегодный пересмотр внутреннего регламента после публикации закона о федеральном бюджете на очередной год.



Последний пункт особенно важен. Пороги меняются, и меняются заметно — снижение порога по авансам с 50 млн до 10 млн затрагивает целый слой контрактов, которые в прошлом году под режим не попадали. Регламент, не обновлённый в декабре, весь следующий год работает по недействующим цифрам.





Короткий чек-лист для учётной политики

Чтобы вопрос порогов не возвращался каждый раз в ручном режиме, в учётную политику и внутренний регламент стоит внести четыре пункта.



Первый: назначить ответственного за оценку каждого проекта контракта до подписания и закрепить за ним право остановить подписание до получения ответа от заказчика по порядку расчётов.



Второй: зафиксировать источник актуальных порогов — действующий закон о федеральном бюджете — и обязанность пересматривать регламент после его публикации. Ссылка на конкретную статью конкретного закона в регламенте лучше, чем переписанные в него цифры: цифры устаревают молча.



Третий: описать порядок действий при признании контракта сопровождаемым — семь шагов выше — с указанием сроков по каждому. Это превращает авральную задачу в плановую.



Четвёртый: включить в перечень контрольных процедур сверку Сведений об операциях с целевыми средствами при каждом дополнительном соглашении. Именно эта процедура снимает большую часть возвратов платежей в середине исполнения контракта.



Автор: Ярослав Михайлов, эксперт по казначейскому сопровождению государственных контрактов. Практика по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ ГОЗ.